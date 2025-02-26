https://sarabic.ae/20250226/السودان-يكشف-حصيلة-ضحايا-تحطم-الطائرة-العسكرية-التي-سقطت-أمس-1098192766.html
السودان يكشف حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية التي سقطت أمس
السودان يكشف حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية التي سقطت أمس
سبوتنيك عربي
أعلن السودان، اليوم الأربعاء، الحصيلة الرسمية لضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية التي سقطت أمس، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T11:29+0000
2025-02-26T11:29+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السودانية، باكتمال عمليات رفع الأنقاض من المنازل التي تضررت نتيجة سقوط الطائرة، واستكمال حصر القتلى والمصابين.وكان الجيش السوداني، قد أعلن مساء أمس في بيان مقتضب، عن تحطم طائرة عسكرية تابعة له في أم درمان.ورجح المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن الحادث وقع نتيجة "خطأ فني".فيما نقل موقع "العربية" عن مصادر، أن النيران اشتعلت في مؤخرة الطائرة قبل سقوطها.يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، في نزاع أحدث أزمة إنسانية هائلة، فيما تعثرت الجهود الدبلوماسية لحل الصراع.
https://sarabic.ae/20250225/تحطم-طائرة-تابعة-للجيش-السوداني-كانت-تقل-عددا-من-الضباط-الكبار-فيديو-1098178022.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
السودان يكشف حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية التي سقطت أمس
أعلن السودان، اليوم الأربعاء، الحصيلة الرسمية لضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية التي سقطت أمس، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين.
وأفادت
وكالة الأنباء السودانية، باكتمال عمليات رفع الأنقاض من المنازل التي تضررت نتيجة سقوط الطائرة، واستكمال حصر القتلى والمصابين.
وأضافت أن عدد ضحايا الطائرة العسكرية التي سقطت في منطقة سكنية، مساء أمس الثلاثاء، بلغ (46) قتيلا و(10) مصابين.
وكان الجيش السوداني، قد أعلن مساء أمس في بيان مقتضب، عن تحطم طائرة عسكرية تابعة له في أم درمان.
ونقلت وسائل إعلام غربية، عن مصدر عسكري قوله، إن الطائرة التي تحطمت كانت تقلّ عددا من الضباط رفيعي الرتب في الجيش السوداني.
ورجح المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن الحادث وقع نتيجة "خطأ فني".
فيما نقل موقع "العربية" عن مصادر، أن النيران اشتعلت في مؤخرة الطائرة قبل سقوطها.
وفي السياق، نقلت
صحيفة "سودان تريبيون" عن شهود عيان، قولهم إن سقوط الطائرة الحربية تسبب في سماع دوي انفجار هائل.
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، في نزاع أحدث أزمة إنسانية هائلة، فيما تعثرت الجهود الدبلوماسية لحل الصراع.