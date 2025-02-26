https://sarabic.ae/20250226/السودان-يكشف-حصيلة-ضحايا-تحطم-الطائرة-العسكرية-التي-سقطت-أمس-1098192766.html

السودان يكشف حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية التي سقطت أمس

السودان يكشف حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية التي سقطت أمس

سبوتنيك عربي

أعلن السودان، اليوم الأربعاء، الحصيلة الرسمية لضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية التي سقطت أمس، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين. 26.02.2025, سبوتنيك عربي

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وأفادت وكالة الأنباء السودانية، باكتمال عمليات رفع الأنقاض من المنازل التي تضررت نتيجة سقوط الطائرة، واستكمال حصر القتلى والمصابين.وكان الجيش السوداني، قد أعلن مساء أمس في بيان مقتضب، عن تحطم طائرة عسكرية تابعة له في أم درمان.ورجح المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن الحادث وقع نتيجة "خطأ فني".فيما نقل موقع "العربية" عن مصادر، أن النيران اشتعلت في مؤخرة الطائرة قبل سقوطها.يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، في نزاع أحدث أزمة إنسانية هائلة، فيما تعثرت الجهود الدبلوماسية لحل الصراع.

https://sarabic.ae/20250225/تحطم-طائرة-تابعة-للجيش-السوداني-كانت-تقل-عددا-من-الضباط-الكبار-فيديو-1098178022.html

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