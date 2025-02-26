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الجيش الروسي يحرر بلدتي أورلوفكا وبوغريبكي في مقاطعة كورسك
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السودان يكشف حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية التي سقطت أمس
السودان يكشف حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية التي سقطت أمس
سبوتنيك عربي
أعلن السودان، اليوم الأربعاء، الحصيلة الرسمية لضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية التي سقطت أمس، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت وكالة الأنباء السودانية، باكتمال عمليات رفع الأنقاض من المنازل التي تضررت نتيجة سقوط الطائرة، واستكمال حصر القتلى والمصابين.وكان الجيش السوداني، قد أعلن مساء أمس في بيان مقتضب، عن تحطم طائرة عسكرية تابعة له في أم درمان.ورجح المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن الحادث وقع نتيجة "خطأ فني".فيما نقل موقع "العربية" عن مصادر، أن النيران اشتعلت في مؤخرة الطائرة قبل سقوطها.يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، في نزاع أحدث أزمة إنسانية هائلة، فيما تعثرت الجهود الدبلوماسية لحل الصراع.
https://sarabic.ae/20250225/تحطم-طائرة-تابعة-للجيش-السوداني-كانت-تقل-عددا-من-الضباط-الكبار-فيديو-1098178022.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, العالم العربي, الأخبار

السودان يكشف حصيلة ضحايا تحطم الطائرة العسكرية التي سقطت أمس

11:29 GMT 26.02.2025
© Photo / عادل عبد الباقيقصف مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم
قصف مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Photo / عادل عبد الباقي
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أعلن السودان، اليوم الأربعاء، الحصيلة الرسمية لضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية التي سقطت أمس، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمصابين.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية، باكتمال عمليات رفع الأنقاض من المنازل التي تضررت نتيجة سقوط الطائرة، واستكمال حصر القتلى والمصابين.

وأضافت أن عدد ضحايا الطائرة العسكرية التي سقطت في منطقة سكنية، مساء أمس الثلاثاء، بلغ (46) قتيلا و(10) مصابين.

وكان الجيش السوداني، قد أعلن مساء أمس في بيان مقتضب، عن تحطم طائرة عسكرية تابعة له في أم درمان.
دخان يتصاعد في الأفق مع اشتعال حريق بعد إضراب في الخرطوم ، السودان ، 16 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
تحطم طائرة تابعة للجيش السوداني كانت تقل عددا من الضباط الكبار... فيديو
أمس, 20:50 GMT
ونقلت وسائل إعلام غربية، عن مصدر عسكري قوله، إن الطائرة التي تحطمت كانت تقلّ عددا من الضباط رفيعي الرتب في الجيش السوداني.
ورجح المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن الحادث وقع نتيجة "خطأ فني".
فيما نقل موقع "العربية" عن مصادر، أن النيران اشتعلت في مؤخرة الطائرة قبل سقوطها.
وفي السياق، نقلت صحيفة "سودان تريبيون" عن شهود عيان، قولهم إن سقوط الطائرة الحربية تسبب في سماع دوي انفجار هائل.
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، في نزاع أحدث أزمة إنسانية هائلة، فيما تعثرت الجهود الدبلوماسية لحل الصراع.
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