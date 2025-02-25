https://sarabic.ae/20250225/تحطم-طائرة-تابعة-للجيش-السوداني-كانت-تقل-عددا-من-الضباط-الكبار-فيديو-1098178022.html

تحطم طائرة تابعة للجيش السوداني كانت تقل عددا من الضباط الكبار... فيديو

تحطم طائرة تابعة للجيش السوداني كانت تقل عددا من الضباط الكبار... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة عسكرية تابعة له في أم درمان. 25.02.2025, سبوتنيك عربي

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وقال الجيش السوداني في بيان مقتضب، "تحطمت إحدى طائراتنا أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا مساء اليوم".وتابع: "احتسبنا عددا من الشهداء والمصابين عسكريين ومدنيين".وأضاف البيان "جرى إسعاف المصابين بينما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بموقع تحطم الطائرة".وأوضح المصدر ذاته أن الحادث وقع في أم درمان شمالي العاصمة الخرطوم نتيجة "خطأ فني".ووفقا للمصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، فإن الطائرة العسكرية من طراز "أنتونوف"، لافتا إلى مقتل طاقمها وعدد من الضباط كانوا على متنها.فيما نقل موقع "العربية" عن مصادر، أن النيران اشتعلت في مؤخرة الطائرة قبل سقوطها.يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، في نزاع أحدث أزمة إنسانية هائلة، فيما تعثرت الجهود الدبلوماسية لحل الصراع.

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