تحطم طائرة تابعة للجيش السوداني كانت تقل عددا من الضباط الكبار... فيديو
20:50 GMT 25.02.2025 (تم التحديث: 21:27 GMT 25.02.2025)
© AP Photo / Abdullah Moneimدخان يتصاعد في الأفق مع اشتعال حريق بعد إضراب في الخرطوم ، السودان ، 16 أبريل 2023.
© AP Photo / Abdullah Moneim
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أعلن الجيش السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة عسكرية تابعة له في أم درمان.
وقال الجيش السوداني في بيان مقتضب، "تحطمت إحدى طائراتنا أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا مساء اليوم".
وتابع: "احتسبنا عددا من الشهداء والمصابين عسكريين ومدنيين".
بسم الله الرحمن الرحيم— القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) February 25, 2025
القيادة العامة للقوات المسلحة
الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٥م
تعميم صحفي
تحطمت إحدى طائراتنا أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا مساء اليوم واحتسبنا عددا من الشهداء والمصابين عسكريين ومدنيين، جرى إسعاف المصابين بينما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق… pic.twitter.com/K9GsSumPmf
وأضاف البيان "جرى إسعاف المصابين بينما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بموقع تحطم الطائرة".
ونقلت وسائل إعلام غربية، عن مصدر عسكري قوله، إن الطائرة التي تحطمت كانت تقلّ عددا من الضباط رفيعي الرتب في الجيش السوداني.
وأوضح المصدر ذاته أن الحادث وقع في أم درمان شمالي العاصمة الخرطوم نتيجة "خطأ فني".
⚡️فيديو متداول لتحطم طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني في أم درمان وسط تقارير عن سقوط قتلى pic.twitter.com/biV0B7xHTr— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 25, 2025
ووفقا للمصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، فإن الطائرة العسكرية من طراز "أنتونوف"، لافتا إلى مقتل طاقمها وعدد من الضباط كانوا على متنها.
فيما نقل موقع "العربية" عن مصادر، أن النيران اشتعلت في مؤخرة الطائرة قبل سقوطها.
وفي السياق، نقلت صحيفة "سودان تريبيون" عن شهود عيان، قولهم إن سقوط الطائرة الحربية تسبب في سماع دوي انفجار هائل.
يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، في نزاع أحدث أزمة إنسانية هائلة، فيما تعثرت الجهود الدبلوماسية لحل الصراع.