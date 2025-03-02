https://sarabic.ae/20250302/مصر-تعلن-رفضها-تشكيل-حكومة-سودانية-موازية-1098301673.html
مصر تعلن رفضها تشكيل حكومة سودانية "موازية"
مصر تعلن رفضها تشكيل حكومة سودانية "موازية"
سبوتنيك عربي
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن رفضها المحاولات التي تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان، بما في ذلك السعي نحو تشكيل حكومة سودانية موازية. 02.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن تشكيل هذه الحكومة "يعقّد المشهد في السودان، ويعيق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية".واختتمت وزارة الخارجية المصرية بيانها بدعوة القوى السودانية كافة لتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط بصورة إيجابية في إطلاق عملية سياسية شاملة، دون إقصاء أو تدخلات خارجية.وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا أعلنت فيه موقفها من الحكومة السودانية الموازية، التي أعلنت عنها قوات الدعم السريع، في الآونة الأخيرة، من العاصمة الكينية نيروبي.وأعربت الخارجية السعودية في بيانها عن رفضها "لأي خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية لجمهورية السودان قد تمس وحدته ولا تعبر عن إرادة شعبه الشقيق، بما في ذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة موازية"، مؤكدةً موقف المملكة الثابت تجاه دعم جمهورية السودان، وتجاه أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.يذكر أن كيانات سياسية ومسلحة وقوات الدعم السريع، كانت قد وقّعت في العاصمة الكينية نيروبي، ميثاقًا تأسيسيًا يهدف إلى تشكيل حكومة موازية في السودان.وقالت صحيفة "التغيير" السودانية، إن "مراسم التوقيع جرت في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في العاصمة نيروبي، وسط إجراءات أمنية مشددة وتعتيم إعلامي".وأكد مصدر مقرب من منظمي المراسم، أن التوقيع على الميثاق تم بنجاح، مشيرًا إلى أن الميثاق يهدف إلى تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأطلقت المجموعات المشاركة على نفسها اسم "تحالف السودان التأسيسي"، الذي يضم قوى سياسية ومسلحة مختلفة.كما وقّع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، ممثلًا للشخصيات المستقلة، وعلاء الدين نقد، ممثلًا لتنسيقية النقابات والمهنيين، إضافة إلى ممثل مؤتمر "البجا" المعارض أسامة سعيد، وممثل حزب "الأسود الحرة" مبروك مبارك سليم، ورئيس حركة "تحرير السودان ـ الثورة الثانية" أبو القاسم إمام.ويدعو الميثاق إلى تأسيس "دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، وغير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية".
https://sarabic.ae/20250226/الحركة-الشعبية-ل-سبوتنيك-العالم-لا-يهتم-بالوضع-الإنساني-في-السودان-ويبحث-عما-يحقق-مصالحه-1098212167.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
مصر تعلن رفضها تشكيل حكومة سودانية "موازية"
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن رفضها المحاولات التي تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان، بما في ذلك السعي نحو تشكيل حكومة سودانية موازية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن تشكيل هذه الحكومة "يعقّد المشهد في السودان، ويعيق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية".
واختتمت وزارة الخارجية المصرية بيانها بدعوة القوى السودانية كافة لتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط بصورة إيجابية في إطلاق عملية سياسية شاملة، دون إقصاء أو تدخلات خارجية.
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا أعلنت فيه موقفها من الحكومة السودانية الموازية، التي أعلنت عنها قوات الدعم السريع، في الآونة الأخيرة، من العاصمة الكينية نيروبي.
وأعربت الخارجية السعودية في بيانها عن رفضها "لأي خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار عمل المؤسسات الرسمية لجمهورية السودان قد تمس وحدته ولا تعبر عن إرادة شعبه الشقيق، بما في ذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة موازية"، مؤكدةً موقف المملكة الثابت تجاه دعم جمهورية السودان، وتجاه أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.
ودعت الخارجية السعودية "الأطراف السودانية إلى تغليب مصلحة السودان على أي مصالح فئوية، وتجنيبه مخاطر الانقسام والفوضى"، وتجدد التزامها باستمرار بذل الجهود كافة لوقف الحرب في السودان، وتحقيق السلام بما ينسجم مع إعلان جدة الموقّع بتاريخ 11 مايو/ أيار 2023.
يذكر أن كيانات سياسية ومسلحة وقوات الدعم السريع، كانت قد وقّعت في العاصمة الكينية نيروبي، ميثاقًا تأسيسيًا يهدف إلى تشكيل حكومة موازية في السودان
.
وقالت صحيفة
"التغيير" السودانية، إن "مراسم التوقيع جرت في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في العاصمة نيروبي، وسط إجراءات أمنية مشددة وتعتيم إعلامي".
وأكد مصدر مقرب من منظمي المراسم، أن التوقيع على الميثاق تم بنجاح، مشيرًا إلى أن الميثاق يهدف إلى تشكيل "حكومة سلام ووحدة" في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وأطلقت المجموعات المشاركة على نفسها اسم "تحالف السودان التأسيسي"، الذي يضم قوى سياسية ومسلحة مختلفة.
ومن بين الموقعين على الميثاق رئيس حزب "الأمة القومي"، فضل الله برمة ناصر، ونائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، ونائب رئيس الحركة الشعبية شمال جوزيف توكا.
كما وقّع عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي، ممثلًا للشخصيات المستقلة، وعلاء الدين نقد، ممثلًا لتنسيقية النقابات والمهنيين، إضافة إلى ممثل مؤتمر "البجا" المعارض أسامة سعيد، وممثل حزب "الأسود الحرة" مبروك مبارك سليم، ورئيس حركة "تحرير السودان ـ الثورة الثانية" أبو القاسم إمام.
ويدعو الميثاق إلى تأسيس "دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية
، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، وغير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية".