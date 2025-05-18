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الجامعة العربية تؤكد رفضها لأي حكومة موازية في السودان وتحذر من "تفتيت الدولة"
الجامعة العربية تؤكد رفضها لأي حكومة موازية في السودان وتحذر من "تفتيت الدولة"
سبوتنيك عربي
أكدت جامعة الدول العربية التوصل إلى توافق عربي شامل بخصوص أزمة السودان خلال القمة العربية، التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت. 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T07:58+0000
2025-05-18T07:58+0000
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وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير جمال رشدي، إن "القمة العربية أبرزت موقفًا عربيًا موحدًا بشأن رفض تقسيم السودان أو تبني مشاريع تؤدي إلى تفتيت الدولة أو تشكيل أي حكومة موازية، علاوة على دعم المبادئ الديمقراطية والتأكيد على أهمية المؤسسات الوطنية للحفاظ على وحدة الصف الداخلي".وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل تفاقم الأزمة السودانية التي تُعتبر مصدر قلق إقليمي وعربي عام، ما دفع الجميع للتعاون لمساندة السودان في تجاوز التحديات الحالية وضمان انتقاله السلمي إلى مرحلة سياسية أكثر استقرارًا وعدالة.وأكد الجيش السوداني، في وقت سابق، مواصلة معاركه ضد قوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان، حيث تمكن من استعادة مدينة الخوي، التي كانت تسيطر عليها منذ مطلع الشهر الجاري.ونقلت الصحيفة عن حاكم إقليم دارفور والمشرف العام على القوة المشتركة التابعة للجيش السوداني، تأكيده السيطرة على مدينة الخوي وبلدة أم صميمة شمالي كردفان، فيما استأنف الجيش السوداني عملياته العسكرية في منطقة كردفان الكبرى، بعدما حرك قواته من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.وتقول الصحيفة إن الهدف من عمليات الجيش السوداني في تلك المناطق هو الوصول إلى ولاية شمال دارفور، لإنهاء الحصار المفروض على مدينة الفاشر، عاصمة الولاية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250517/مسودة-إعلان-بغداد-تركز-على-القضية-الفلسطينية-وتبحث-أزمات-سوريا-وليبيا-والسودان-1100658078.html
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المجلس السيادي في السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
المجلس السيادي في السودان, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجامعة العربية تؤكد رفضها لأي حكومة موازية في السودان وتحذر من "تفتيت الدولة"

07:58 GMT 18.05.2025
© AP Photo / Marwan Aliقصف السودان
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Marwan Ali
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أكدت جامعة الدول العربية التوصل إلى توافق عربي شامل بخصوص أزمة السودان خلال القمة العربية، التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت.
وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير جمال رشدي، إن "القمة العربية أبرزت موقفًا عربيًا موحدًا بشأن رفض تقسيم السودان أو تبني مشاريع تؤدي إلى تفتيت الدولة أو تشكيل أي حكومة موازية، علاوة على دعم المبادئ الديمقراطية والتأكيد على أهمية المؤسسات الوطنية للحفاظ على وحدة الصف الداخلي".
وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل تفاقم الأزمة السودانية التي تُعتبر مصدر قلق إقليمي وعربي عام، ما دفع الجميع للتعاون لمساندة السودان في تجاوز التحديات الحالية وضمان انتقاله السلمي إلى مرحلة سياسية أكثر استقرارًا وعدالة.
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
مسودة "إعلان بغداد" تركز على القضية الفلسطينية وتبحث أزمات سوريا وليبيا والسودان
أمس, 08:36 GMT
وأكد الجيش السوداني، في وقت سابق، مواصلة معاركه ضد قوات الدعم السريع في ولاية غرب كردفان، حيث تمكن من استعادة مدينة الخوي، التي كانت تسيطر عليها منذ مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت صحيفة "سودان تربيون" السودانية، الاثنين الماضي، أن قوات الجيش استعادت المدينة، بعد معارك ضارية، مشيرة إلى أنه تم فرض السيطرة الكاملة على المدينة.

ونقلت الصحيفة عن حاكم إقليم دارفور والمشرف العام على القوة المشتركة التابعة للجيش السوداني، تأكيده السيطرة على مدينة الخوي وبلدة أم صميمة شمالي كردفان، فيما استأنف الجيش السوداني عملياته العسكرية في منطقة كردفان الكبرى، بعدما حرك قواته من مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان.
وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
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أمس, 17:31 GMT
وتقول الصحيفة إن الهدف من عمليات الجيش السوداني في تلك المناطق هو الوصول إلى ولاية شمال دارفور، لإنهاء الحصار المفروض على مدينة الفاشر، عاصمة الولاية.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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