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السودان يتهم الإمارات بإبعاد طاقم قنصليته في دبي ومعاملته بما يخالف اتفاقيات فيينا الدبلوماسية
السودان يتهم الإمارات بإبعاد طاقم قنصليته في دبي ومعاملته بما يخالف اتفاقيات فيينا الدبلوماسية
سبوتنيك عربي
اتهم السودان، اليوم السبت، الإمارات العربية المتحدة بترحيل موظفيها القنصليين، بعد قرابة أسبوعين من قطع الخرطوم علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة الخليجية. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T17:31+0000
2025-05-17T17:31+0000
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وأعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها أن السلطات الإماراتية "رحّلت خلال الأيام القليلة الماضية معظم موظفيها في القنصلية العامة السودانية في دبي دون إبداء أي أسباب".وأضافت أن الدبلوماسيين "احتُجزوا لمدة 8 ساعات" في مطار دبي بعد إتمام إجراءات مغادرتهم، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وفي خلال تلك الفترة، قالت الوزارة إن الموظفين القنصليين خضعوا للاستجواب وتفتيش هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم، فيما وصفته الخرطوم بأنه "انتهاك صارخ وجسيم" لاتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.وأضاف بيان الخارجية السودانية: "يعكس هذا الحادث غير المسبوق تجاهلا خطيرا من جانب السلطات الإماراتية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يُلزمها بحماية الدبلوماسيين ومنحهم الحصانات والامتيازات اللازمة".وتابع: "يعكس هذا الإجراء أيضا رغبة في الإضرار بالمواطنين السودانيين المقيمين في الإمارات".وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان مؤخرا قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مؤكدا سحب السفير السوداني من الإمارات.وأكد المجلس، في بيان له، إغلاق السفارة والقنصلية السودانية واستدعاء جميع الأطقم الدبلوماسية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).وأضاف البيان أن "مجلس الأمن والدفاع يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين"، مؤكدًا أن "دعم الإمارات للميليشيات يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفه خاصة أمن البحر الأحمر"، وفق وصف البيان.من ناحيتها، رفضت الإمارات العربية المتحدة الاعتراف بقرار سلطة بورتسودان (المدينة التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان مقرا لعمله) بقطع العلاقات معها، مؤكدة أن "هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم".ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بيانا صادرا عن الخارجية الإماراتية، قالت فيه إن "البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين".وشددت الخارجية الإماراتية على أن "قرار سلطة بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان".ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية التصريحات الصادرة عن سلطة بورتسودان بـ"المشينة"، واعتبرتها "مناورة للتهرب من مساعي وجهود السلام"، وشددت على أن "السودان وشعبه الكريم بحاجة إلى قيادة مدنية ومستقلة عن السلطة العسكرية تضع أولويات الشعب الشقيق في المقام الأول، قيادة لا تقتل نصف شعبها وتجوّع وتهجّر النصف الآخر".وأضاف البيان أن "دولة الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوداني، وخاصة الجالية السودانية الكبيرة المقيمة على أرض الإمارات والزائرين السودانيين، والذين لن يتأثروا بالقرارات الأخيرة".وجددت التأكيد أن "دولة الإمارات تُعدّ في مقدمة دول العالم في دعم السودان على مدى العقود الخمسة الماضية، ولن تتوانى عن تقديم يد العون للشعب السوداني الشقيق".
https://sarabic.ae/20250510/الإمارات-تصدر-قرارا-بشأن-الرعايا-السودانيين-على-أرضها-1100386285.html
https://sarabic.ae/20250508/ما-تداعيات-قرار-السودان-بقطع-علاقاتها-مع-الإمارات-في-ظل-غياب-أفق-لوقف-الحرب-التي-دخلت-عامها-الثالث؟-1100327814.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

السودان يتهم الإمارات بإبعاد طاقم قنصليته في دبي ومعاملته بما يخالف اتفاقيات فيينا الدبلوماسية

17:31 GMT 17.05.2025
© Photo / Twitter/ Ministry of Foreign Affairs in Sudanوزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان
وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© Photo / Twitter/ Ministry of Foreign Affairs in Sudan
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اتهم السودان، اليوم السبت، الإمارات العربية المتحدة بترحيل موظفيها القنصليين، بعد قرابة أسبوعين من قطع الخرطوم علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة الخليجية.
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها أن السلطات الإماراتية "رحّلت خلال الأيام القليلة الماضية معظم موظفيها في القنصلية العامة السودانية في دبي دون إبداء أي أسباب".
وأضافت أن الدبلوماسيين "احتُجزوا لمدة 8 ساعات" في مطار دبي بعد إتمام إجراءات مغادرتهم، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).
وفي خلال تلك الفترة، قالت الوزارة إن الموظفين القنصليين خضعوا للاستجواب وتفتيش هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم، فيما وصفته الخرطوم بأنه "انتهاك صارخ وجسيم" لاتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
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وأضاف بيان الخارجية السودانية: "يعكس هذا الحادث غير المسبوق تجاهلا خطيرا من جانب السلطات الإماراتية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يُلزمها بحماية الدبلوماسيين ومنحهم الحصانات والامتيازات اللازمة".
وتابع: "يعكس هذا الإجراء أيضا رغبة في الإضرار بالمواطنين السودانيين المقيمين في الإمارات".
وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان مؤخرا قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مؤكدا سحب السفير السوداني من الإمارات.
وأكد المجلس، في بيان له، إغلاق السفارة والقنصلية السودانية واستدعاء جميع الأطقم الدبلوماسية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأضاف البيان أن "مجلس الأمن والدفاع يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين"، مؤكدًا أن "دعم الإمارات للميليشيات يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفه خاصة أمن البحر الأحمر"، وفق وصف البيان.
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي يستقبل الفريق عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي للسودان في المطار الرئاسي في أبو ظبي في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
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من ناحيتها، رفضت الإمارات العربية المتحدة الاعتراف بقرار سلطة بورتسودان (المدينة التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان مقرا لعمله) بقطع العلاقات معها، مؤكدة أن "هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم".
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بيانا صادرا عن الخارجية الإماراتية، قالت فيه إن "البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين".
وشددت الخارجية الإماراتية على أن "قرار سلطة بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان".
ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية التصريحات الصادرة عن سلطة بورتسودان بـ"المشينة"، واعتبرتها "مناورة للتهرب من مساعي وجهود السلام"، وشددت على أن "السودان وشعبه الكريم بحاجة إلى قيادة مدنية ومستقلة عن السلطة العسكرية تضع أولويات الشعب الشقيق في المقام الأول، قيادة لا تقتل نصف شعبها وتجوّع وتهجّر النصف الآخر".
وأضاف البيان أن "دولة الإمارات تقف إلى جانب الشعب السوداني، وخاصة الجالية السودانية الكبيرة المقيمة على أرض الإمارات والزائرين السودانيين، والذين لن يتأثروا بالقرارات الأخيرة".
وجددت التأكيد أن "دولة الإمارات تُعدّ في مقدمة دول العالم في دعم السودان على مدى العقود الخمسة الماضية، ولن تتوانى عن تقديم يد العون للشعب السوداني الشقيق".
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