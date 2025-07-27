https://sarabic.ae/20250727/السودان-يطالب-المجتمع-الدولي-بعدم-الاعتراف-بـحكومة-الدعم-السريع-1103082341.html

السودان يطالب المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بـ"حكومة الدعم السريع"

السودان يطالب المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بـ"حكومة الدعم السريع"

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، إعلان "قوات الدعم السريع" عن تشكيل ما وصفته بـ"حكومة وهمية"، ووصفت الخطوة بأنها "استفزاز صارخ واستهتار بمعاناة... 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T12:20+0000

2025-07-27T12:20+0000

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وأكدت الوزارة في بيان لها، أن نشر "قوات الدعم السريع" لإعلانها على منصات التواصل الاجتماعي يكشف عن حجم تراجعها أمام ضربات القوات المسلحة السودانية، كما اعتبرت مشاركة شخصيات مدنية في هذا الإعلان دليلا على تورطها في مؤامرة مشتركة للاستيلاء على السلطة بالقوة، منذ 15 نيسان/ أبريل 2023.وأضافت أن الحكومة السودانية تعرب عن استيائها الشديد من سماح كينيا بعقد اجتماعات تمهيدية لهذا الإعلان في نيروبي، واعتبرت ذلك خرقا لسيادة السودان وانتهاكا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى تعارضه مع مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد.وتابع بيان الخارجية السودانية: "تدعو حكومة السودان المجتمع الدولي، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى إدانة هذا الإعلان وعدم الاعتراف بأي كيان سياسي يصدر عن "قوات الدعم السريع"، مؤكدة أن أي تعامل مع هذا الكيان يعد مساسا بسيادة السودان وحقوق شعبه".يأتي هذا بعد أن وصف الجيش السوداني، اليوم الأحد، ما يسمى بـ"حكومة المليشيا" بأنها محاولة "لخداع حتى شركائهم في الخيانة"، مؤكدا أن الهدف الحقيقي لقادة "الدعم السريع" هو الاستيلاء على السلطة لتحقيق "طموحات شخصية غير مشروعة ومشروع عنصري".وقال الجيش في بيان رسمي إن "قادة المليشيا لا تربطهم بالسودان أي انتماءات حقيقية، بل يسعون لنهب ثرواته مستندين إلى النفوذ والسلاح"، وأشار إلى أنهم مستعدون للعب بكل الأوراق الممكنة، بما في ذلك قبولهم أن يكونوا "أداة لتمرير أجندات إقليمية تتجاوز قدراتهم".وأضاف البيان أن ما سميت بـ"حكومة المليشيا" ما هي إلا "تمثيلية هزيلة" تجمع بين "جهلة، عملاء، ومجرمي حرب"، في محاولة يائسة لشرعنة مشروعهم وتمرير أجندات الجهات الداعمة لهم من الخارج.وأعلن ‌‏تحالف "تأسيس"، أمس السبت، "تشكيل حكومة موازية في السودان"، مؤكدة تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء.وقال التحالف، في بيان له، من مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، إنه "تم تشكيل سلطتين سيادية وتنفيذية"، مشيرا إلى أن قائد الدعم السريع سيرأس المجلس الرئاسي للحكومة الموازية.كما أعلن التحالف "اختيار عبد العزيز الحلو نائبا لرئيس المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، وفارس النور حاكما للخرطوم".وأعلن "تحالف السودان التأسيسي"، عن "تشكيل هيئة قيادية مكونة من 31 عضواً، برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ونيابة عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية".وقال المتحدث الرسمي، علاء الدين عوض نقد، في أول مؤتمر صحفي يعقد من مدينة نيالا، وهي من المناطق التي تسيطر عليها "الدعم السريع"، إن "الاختيار جاء عقب مشاورات موسعة، اتسمت بالشفافية والجدية، وإنه تم التوافق على تشكيل هيئة قيادية من 31 عضواً".وأضاف نقد أن "تحالف تأسيس" منصة وطنية تهدف إلى الاستمرار في مواجهة وتفكيك السودان القديم، ووضع حد نهائي ومستدام للحروب بمعالجة أسبابها الجذرية"، حسب موقع "سودان تربيون".وجدد "التزام التحالف بالانفتاح الكامل على كافة التنظيمات السياسية والمدنية والعسكرية الرافضة للحرب، والداعمة للسلام العادل والشامل"، داعيا جميع المظلومين والمضطهدين وطلاب التغيير الجذري، إلى الالتفاف حول مبادئ وأهداف التحالف والانضمام إليه".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250727/الجيش-السوداني-يرد-على-إعلان-قوات-الدعم-السريع-تشكيل-حكومة-موازية-1103076281.html

https://sarabic.ae/20250726/تحالف-تأسيس-يعلن-تشكيل-حكومة-موازية-في-السودان-1103069595.html

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