الجيش السوداني يرد على إعلان "قوات الدعم السريع" تشكيل حكومة موازية
© AP Photo / Marwan Aliقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
© AP Photo / Marwan Ali
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رد الجيش السوداني، اليوم الأحد، على إعلان "قوات الدعم السريع"، عن تشكيل حكومة موازية في السودان.
ووصف الجيش السوداني في بيان رسمي، ما يسمى بـ"حكومة المليشيا" بأنها محاولة "لخداع حتى شركائهم في الخيانة"، مؤكدا أن الهدف الحقيقي لقادة "الدعم السريع" هو الاستيلاء على السلطة لتحقيق "طموحات شخصية غير مشروعة ومشروع عنصري".
وقال الجيش إن "قادة المليشيا لا تربطهم بالسودان أي انتماءات حقيقية، بل يسعون لنهب ثرواته مستندين إلى النفوذ والسلاح"، وأشار إلى أنهم مستعدون للعب بكل الأوراق الممكنة، بما في ذلك قبولهم أن يكونوا "أداة لتمرير أجندات إقليمية تتجاوز قدراتهم".
الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد الركن نبيل عبدالله :— القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) July 27, 2025
حكومة المليشيا المزعومة هي محاولة خداع حتى لشركاءهم في الخيانة لأن المشروع الحقيقي لآل دقلو هو الاستيلاء على السلطة لتحقيق طموحهم الذاتي غير المشروع ومشروعهم العنصري في حكم بلد لم ينتموا اليه يوما ولم تربطهم به سوى… pic.twitter.com/Y042PEIOR7
وأضاف البيان أن ما سميت بـ"حكومة المليشيا" ما هي إلا "تمثيلية هزيلة" تجمع بين "جهلة، عملاء، ومجرمي حرب"، في محاولة يائسة لشرعنة مشروعهم وتمرير أجندات الجهات الداعمة لهم من الخارج.
وأكد الجيش السوداني أن "هذه الأوهام ستتبدد، وأن السودان سيبقى موحدا رغم اتساع دائرة التآمر، بفضل تماسك شعبه والتفافه حول قيادته وجيشه".
الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد الركن نبيل عبدالله :— القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) July 27, 2025
حكومة المليشيا المزعومة تمثيلية سمجة لخليط مشوه من الجهلة والعملاء ومجرمي الحرب وهي محاولة بائسة لشرعنة مشروعهم الإجرامي ولتمرير أجندة من يدعمونهم من الخارج لكن ستتبدد أحلامهم وأوهام من يدعمونهم بإذن الله وبلا شك… pic.twitter.com/lypzDjuIa3
وأعلن تحالف "تأسيس"، أمس السبت، "تشكيل حكومة موازية في السودان"، مؤكدة تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء.
وقال التحالف، في بيان له، من مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، إنه "تم تشكيل سلطتين سيادية وتنفيذية"، مشيرا إلى أن قائد الدعم السريع سيرأس المجلس الرئاسي للحكومة الموازية.
كما أعلن التحالف "اختيار عبد العزيز الحلو نائبا لرئيس المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، وفارس النور حاكما للخرطوم".
وأعلن "تحالف السودان التأسيسي"، عن "تشكيل هيئة قيادية مكونة من 31 عضواً، برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ونيابة عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية".
25 يوليو, 05:46 GMT
وقال المتحدث الرسمي، علاء الدين عوض نقد، في أول مؤتمر صحفي يعقد من مدينة نيالا، وهي من المناطق التي تسيطر عليها "الدعم السريع"، إن "الاختيار جاء عقب مشاورات موسعة، اتسمت بالشفافية والجدية، وإنه تم التوافق على تشكيل هيئة قيادية من 31 عضواً".
وأضاف نقد أن "تحالف تأسيس" منصة وطنية تهدف إلى الاستمرار في مواجهة وتفكيك السودان القديم، ووضع حد نهائي ومستدام للحروب بمعالجة أسبابها الجذرية"، حسب موقع "سودان تربيون".
24 يوليو, 19:20 GMT
وجدد "التزام التحالف بالانفتاح الكامل على كافة التنظيمات السياسية والمدنية والعسكرية الرافضة للحرب، والداعمة للسلام العادل والشامل"، داعيا جميع المظلومين والمضطهدين وطلاب التغيير الجذري، إلى الالتفاف حول مبادئ وأهداف التحالف والانضمام إليه".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.