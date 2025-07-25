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السودان... 27 قتيلا في هجوم لـ"الدعم السريع" غربي كردفان
السودان... 27 قتيلا في هجوم لـ"الدعم السريع" غربي كردفان
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام سودانية إلى سقوط 27 قتيلا و43 مصابا، خلال هجوم لقوات "الدعم السريع" على قرى شمال مدينة النهود بولاية غرب كردفان. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T05:46+0000
2025-07-25T05:46+0000
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ذكرت ذلك شبكة "أطباء السودان"، في بيان نشرته صحيفة "سودان تربيون"، مطالبة بتحرك دولي لوقف ما وصفته بـ "الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون وفتح مسارات إنسانية لإنقاذ المهجرين قسرا من مناطقهم".وبحسب الصحيفة، فإن قوات "الدعم السريع" تسيطر على معظم مناطق غرب كردفان، التي تشمل مدينة الفولة، عاصمة الولاية، بينما يُسيطر الجيش على بابنوسة وبعض حقول النفط في هجليج.وتعد ولاية غرب كردفان إحدى أكثر مناطق السودان اشتعالًا منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتضم معظم حقول النفط في البلاد، بما في ذلك هجليج وأبو جابرة وبليلة، ما يمنحها أهمية استراتيجية بالغة في سياق النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250724/السودان-مقتل-قائد-بارز-في-الدعم-السريع-غرب-كردفان-1102977018.html
https://sarabic.ae/20250503/الخارجية-السودانية-الدعم-السريع-ارتكبت-مجزرة-بحق-300-مدني-في-غرب-كردفان-1100137702.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني

السودان... 27 قتيلا في هجوم لـ"الدعم السريع" غربي كردفان

05:46 GMT 25.07.2025
© AP Photo / Hussein Mallaجنود تابعين لـ"قوات الدعم السريع"، السودان
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أشارت وسائل إعلام سودانية إلى سقوط 27 قتيلا و43 مصابا، خلال هجوم لقوات "الدعم السريع" على قرى شمال مدينة النهود بولاية غرب كردفان.
ذكرت ذلك شبكة "أطباء السودان"، في بيان نشرته صحيفة "سودان تربيون"، مطالبة بتحرك دولي لوقف ما وصفته بـ "الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون وفتح مسارات إنسانية لإنقاذ المهجرين قسرا من مناطقهم".
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
السودان... مقتل قائد بارز في "الدعم السريع" غرب كردفان
أمس, 07:41 GMT
وبحسب الصحيفة، فإن قوات "الدعم السريع" تسيطر على معظم مناطق غرب كردفان، التي تشمل مدينة الفولة، عاصمة الولاية، بينما يُسيطر الجيش على بابنوسة وبعض حقول النفط في هجليج.
وتعد ولاية غرب كردفان إحدى أكثر مناطق السودان اشتعالًا منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتضم معظم حقول النفط في البلاد، بما في ذلك هجليج وأبو جابرة وبليلة، ما يمنحها أهمية استراتيجية بالغة في سياق النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.
وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
الخارجية السودانية: "الدعم السريع" ارتكبت مجزرة بحق 300 مدني في غرب كردفان
3 مايو, 18:30 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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