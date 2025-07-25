https://sarabic.ae/20250725/السودان-27-قتيلا-في-هجوم-لـالدعم-السريع-غربي-كردفان-1103012474.html
السودان... 27 قتيلا في هجوم لـ"الدعم السريع" غربي كردفان
السودان... 27 قتيلا في هجوم لـ"الدعم السريع" غربي كردفان
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام سودانية إلى سقوط 27 قتيلا و43 مصابا، خلال هجوم لقوات "الدعم السريع" على قرى شمال مدينة النهود بولاية غرب كردفان. 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T05:46+0000
2025-07-25T05:46+0000
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ذكرت ذلك شبكة "أطباء السودان"، في بيان نشرته صحيفة "سودان تربيون"، مطالبة بتحرك دولي لوقف ما وصفته بـ "الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون وفتح مسارات إنسانية لإنقاذ المهجرين قسرا من مناطقهم".وبحسب الصحيفة، فإن قوات "الدعم السريع" تسيطر على معظم مناطق غرب كردفان، التي تشمل مدينة الفولة، عاصمة الولاية، بينما يُسيطر الجيش على بابنوسة وبعض حقول النفط في هجليج.وتعد ولاية غرب كردفان إحدى أكثر مناطق السودان اشتعالًا منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتضم معظم حقول النفط في البلاد، بما في ذلك هجليج وأبو جابرة وبليلة، ما يمنحها أهمية استراتيجية بالغة في سياق النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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https://sarabic.ae/20250503/الخارجية-السودانية-الدعم-السريع-ارتكبت-مجزرة-بحق-300-مدني-في-غرب-كردفان-1100137702.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني
السودان... 27 قتيلا في هجوم لـ"الدعم السريع" غربي كردفان
أشارت وسائل إعلام سودانية إلى سقوط 27 قتيلا و43 مصابا، خلال هجوم لقوات "الدعم السريع" على قرى شمال مدينة النهود بولاية غرب كردفان.
ذكرت ذلك شبكة "أطباء السودان"، في بيان نشرته صحيفة
"سودان تربيون"، مطالبة بتحرك دولي لوقف ما وصفته بـ "الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون وفتح مسارات إنسانية لإنقاذ المهجرين قسرا من مناطقهم".
وبحسب الصحيفة، فإن قوات "الدعم السريع
" تسيطر على معظم مناطق غرب كردفان، التي تشمل مدينة الفولة، عاصمة الولاية، بينما يُسيطر الجيش على بابنوسة وبعض حقول النفط في هجليج.
وتعد ولاية غرب كردفان إحدى أكثر مناطق السودان اشتعالًا منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتضم معظم حقول النفط في البلاد، بما في ذلك هجليج وأبو جابرة وبليلة، ما يمنحها أهمية استراتيجية بالغة في سياق النزاع المستمر منذ أكثر من عامين.
واندلعت الحرب في السودان
، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.