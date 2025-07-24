https://sarabic.ae/20250724/السودان-مقتل-قائد-بارز-في-الدعم-السريع-غرب-كردفان-1102977018.html

السودان... مقتل قائد بارز في "الدعم السريع" غرب كردفان

السودان... مقتل قائد بارز في "الدعم السريع" غرب كردفان

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام سودانية بمقتل أحد أبرز قيادات قوات "الدعم السريع" في إقليم كردفان، الجنرال التاج يوسف أبوكدير الملقب بـ "فولجانق"، إثر غارة جوية نفذها الجيش... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T07:41+0000

2025-07-24T07:41+0000

2025-07-24T07:41+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء الأربعاء، بأن الطيران السوداني كثف خلال الأسابيع القليلة الماضية طلعاته الجوية في كردفان، حيث تم استهداف التاج فولجانق أثناء تواجده بمدينة أبو زبد بكردفان.وأشار إلى أن "الغارة تسببت كذلك في مقتل كل من الصادق حميدان حمودي، وحسين عيسى، وهما من أبرز قادة المجموعة (13) في "الدعم السريع" التي يقودها فولجانق نفسه".ويأتي هذا في وقت أشعل مقتل فولجانق عاصفة من الخلافات وتبادل الاتهامات بين عناصر "الدعم السريع"، بالتوازي مع اتهام أحد القادة الميدانيين عناصر استخباراتية مزروعة داخل القوات بالتورط في حادثة الاغتيال بالكشف عن تحركاته وتصويره خلال الأسابيع الماضية.وكان فولجانق يقود المجموعة (13) في الدعم السريع، والتي شاركت بفعالية في الهجمات على سلاح الإشارة، وفي أغلب معارك جنوب الخرطوم، خاصة سلاح المدرعات ومقر شرطة الاحتياطي المركزي، وذلك في الأشهر الأولى للحرب الدائرة في السودان.سبق للجنرال القتيل تولى مهمة تهريب الوقود والسلع الغذائية والعتاد العسكري من دولة جنوب السودان، والذي يمر عبر سوق "النعام" الحدودي ليتم نقله لاحقا إلى بقية مدن الإقليم.وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين الماضي، إن "القوات المسلحة السودانية، بدعم من الحلفاء، قادرة على دحر ما سماها "مليشيا دقلو"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".وأكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، أن الحلول المستدامة للأزمات يجب أن تأتي عبر الحوار الوطني، محذراً من اللجوء إلى حلول خارجية غير قابلة للاستمرار.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250713/السودان-مقتل-18-شخصا-في-هجمات-لـالدعم-السريع-شمال-كردفان-1102657501.html

https://sarabic.ae/20250710/تقرير-عودة-نحو-مليوني-نازح-ولاجئ-إلى-ديارهم-في-السودان-1102547882.html

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