https://sarabic.ae/20250721/البرهان-حان-الوقت-لوضع-رؤية-للانتقال-بالسودان-إلى-مرحلة-جديدة-1102887524.html

البرهان: حان الوقت لوضع رؤية للانتقال بالسودان إلى مرحلة جديدة‌

البرهان: حان الوقت لوضع رؤية للانتقال بالسودان إلى مرحلة جديدة‌

سبوتنيك عربي

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن "القوات المسلحة السودانية، بدعم من الحلفاء، قادرة على دحر ما سماها "مليشيا دقلو"، في إشارة إلى قوات الدعم... 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T16:41+0000

2025-07-21T16:41+0000

2025-07-21T16:41+0000

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وشدد البرهان، في مقابلة مع موقع "إل إسبانيول"، على رفض السودان القاطع لأي تدخل دولي في شؤونه الداخلية، مشيراً إلى أن بعض الدول والجهات الخارجية تسعى للانتقام من السودان والنيل من سيادته، وفق قوله.وأكد أنه "حان الوقت لوضع رؤية للانتقال بالسودان إلى مرحلة جديدة"، مشيرا إلى أن "الحكومة السودانية الجديدة ستركز على بناء دولة ديمقراطية مدنية".وأوضح أن "علاقات بلاده الخارجية ستبنى على موقف كل دولة من الحرب"، مضيفاً أن "أولويات الحكومة السودانية في دارفور تتمثل في تحقيق السلام والاستقرار، وإنهاء التمرد، وإعادة النازحين إلى مناطقهم".وأكد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، أن الحلول المستدامة للأزمات يجب أن تأتي عبر الحوار الوطني، محذراً من اللجوء إلى حلول خارجية غير قابلة للاستمرار.وأمس الأحد، قام البرهان بأول زيارة إلى العاصمة الخرطوم منذ بداية الحرب، تفقد خلالها ما وصلت إليه المدينة نتيجة الحرب.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم