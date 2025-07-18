https://sarabic.ae/20250718/السودان-تحذير-أممي-من-هجوم-وشيك-على-الأبيض-بشمال-كردفان-1102780740.html
السودان.. تحذير أممي من هجوم وشيك على الأبيض بشمال كردفان
السودان.. تحذير أممي من هجوم وشيك على الأبيض بشمال كردفان
سبوتنيك عربي
أبدت الأمم المتحدة قلقًا حيال تقارير متواترة عن حشود عسكرية لقوات الدعم السريع تخطط لمهاجمة مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان بالسودان. 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T05:53+0000
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قوات الدعم السريع السودانية
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وذكر موقع "سودان تريبيون" الإلكتروني، مساء أمس الخميس، أن "الدعم السريع دفعت، خلال الأسبوعين الماضيين، بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى محور ولاية شمال كردفان، بعد أن نقلت الآلاف من المقاتلين من إقليم دارفور، لشن هجوم موسّع يستهدف عاصمة شمال كردفان".ونقل الموقع عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن "تقارير مقلقة تتوالى بشأن حشد قوات الدعم السريع لشن هجوم على مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان".وأعرب تورك عن أسفه لمقتل العشرات من المدنيين السودانيين في ظل استمرار الأعمال العدائية في إقليم كردفان، منذ الأسبوع الماضي.وفي سياق متصل، أكدت منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين، عودة أكثر من 1.5 مليون نازح وقرابة 200 ألف لاجئ من مصر وجنوب السودان، إلى ديارهم في السودان.ووصل عدد النازحين داخليا في السودان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى 11.585.384 نازحا، قبل أن تتناقص أعدادهم بعد سيطرة الجيش السوداني على ولايات سنار والجزيرة والخرطوم.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250717/السودان-البرهان-يشكل-لجنة-سيادية-لدعم-استعادة-الخدمات-في-الخرطوم-1102753619.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, الأخبار, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية
السودان.. تحذير أممي من هجوم وشيك على الأبيض بشمال كردفان
أبدت الأمم المتحدة قلقًا حيال تقارير متواترة عن حشود عسكرية لقوات الدعم السريع تخطط لمهاجمة مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان بالسودان.
وذكر موقع
"سودان تريبيون" الإلكتروني، مساء أمس الخميس، أن "الدعم السريع دفعت، خلال الأسبوعين الماضيين، بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى محور ولاية شمال كردفان، بعد أن نقلت الآلاف من المقاتلين من إقليم دارفور، لشن هجوم موسّع يستهدف عاصمة شمال كردفان".
ونقل الموقع عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن "تقارير مقلقة تتوالى بشأن حشد قوات الدعم السريع
لشن هجوم على مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان".
وأعرب تورك عن أسفه لمقتل العشرات من المدنيين السودانيين في ظل استمرار الأعمال العدائية في إقليم كردفان، منذ الأسبوع الماضي.
في وقت كانت فيه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد أكدت "مقتل ما لا يقل عن 60 مدنيا في هجمات نفذتها "الدعم السريع" على قرى بمحلية بارا بولاية شمال كردفان"، منذ العاشر من شهر يوليو/ تموز الجاري، بينما أفادت منظمات المجتمع المدني بمقتل 300 شخص في هذه الهجمات.
وفي سياق متصل، أكدت منظمة الهجرة الدولية ومفوضية شؤون اللاجئين
، عودة أكثر من 1.5 مليون نازح وقرابة 200 ألف لاجئ من مصر وجنوب السودان، إلى ديارهم في السودان.
ووصل عدد النازحين داخليا في السودان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى 11.585.384 نازحا، قبل أن تتناقص أعدادهم بعد سيطرة الجيش السوداني على ولايات سنار والجزيرة والخرطوم.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثّر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.