https://sarabic.ae/20250720/دولة-عربية-تعلن-تقييد-الاتصال-عبر-واتساب--1102854471.html
دولة عربية تعلن تقييد الاتصال عبر "واتساب"
دولة عربية تعلن تقييد الاتصال عبر "واتساب"
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات إحدى الدول العربية، اليوم الأحد، "تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب"، حفاظاً على الأمن القومي". 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T20:28+0000
2025-07-20T20:28+0000
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وقال جهاز تنظيم الاتصالات في السودان، في بيان له، إن "تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر واتساب في السودان، سيكون اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 25 يوليو/ تموز 2025، وإلى حين إشعار اَخر"، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.وأكد الجهاز أن "باقي خدمات التطبيق، مثل الرسائل النصية والمشاركة عبر المجموعات، ستظل متاحة كالمعتاد دون أي تقييد"، معربًا عن اعتذاره عن أي ضيق يمكن أن يسببه هذا التقييد للمشتركين"، ومثمّناً "تفهمهم في تغليب مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية".ووصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، إلى الخرطوم، حيث هبطت طائرته على مدرج مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب.وتأتي زيارة البرهان إلى الخرطوم في توقيت حساس للغاية، وسط تقدم ملحوظ في عدد من محاور العاصمة، ووسط أنباء عن إعادة الانتشار وتعزيز السيطرة على مواقع استراتيجية.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250720/السودان-يرفض-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ويعارض-مساواة-الجيش-بالمتمردين-1102832064.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
دولة عربية تعلن تقييد الاتصال عبر "واتساب"
أعلنت سلطات إحدى الدول العربية، اليوم الأحد، "تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب"، حفاظاً على الأمن القومي".
وقال جهاز تنظيم الاتصالات في السودان، في بيان له، إن "تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر واتساب في السودان، سيكون اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 25 يوليو/ تموز 2025، وإلى حين إشعار اَخر"، بحسب البيان الذي نقلته وكالة
الأنباء السودانية الرسمية.
وأكد الجهاز أن "باقي خدمات التطبيق، مثل الرسائل النصية والمشاركة عبر المجموعات، ستظل متاحة كالمعتاد دون أي تقييد"، معربًا عن اعتذاره عن أي ضيق يمكن أن يسببه هذا التقييد للمشتركين"، ومثمّناً "تفهمهم في تغليب مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية".
ووصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، إلى الخرطوم، حيث هبطت طائرته على مدرج مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب.
وتأتي زيارة البرهان إلى الخرطوم
في توقيت حساس للغاية، وسط تقدم ملحوظ في عدد من محاور العاصمة، ووسط أنباء عن إعادة الانتشار وتعزيز السيطرة على مواقع استراتيجية.
ويعتبر محللون أن هبوط الطائرة الرئاسية في مطار الخرطوم يحمل دلالات رمزية قوية، تشير إلى تحسن الوضع الأمني واستعادة زمام المبادرة، وربما تمهد لإعادة هيكلة المشهد السياسي والعسكري في العاصمة.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان
، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.