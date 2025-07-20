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متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
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29 د
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وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
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19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:03 GMT
18 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
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مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
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عالم سبوتنيك
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29 د
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لبنان والعالم
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
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https://sarabic.ae/20250720/دولة-عربية-تعلن-تقييد-الاتصال-عبر-واتساب--1102854471.html
دولة عربية تعلن تقييد الاتصال عبر "واتساب"
دولة عربية تعلن تقييد الاتصال عبر "واتساب"
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات إحدى الدول العربية، اليوم الأحد، "تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب"، حفاظاً على الأمن القومي". 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T20:28+0000
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وقال جهاز تنظيم الاتصالات في السودان، في بيان له، إن "تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر واتساب في السودان، سيكون اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 25 يوليو/ تموز 2025، وإلى حين إشعار اَخر"، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.وأكد الجهاز أن "باقي خدمات التطبيق، مثل الرسائل النصية والمشاركة عبر المجموعات، ستظل متاحة كالمعتاد دون أي تقييد"، معربًا عن اعتذاره عن أي ضيق يمكن أن يسببه هذا التقييد للمشتركين"، ومثمّناً "تفهمهم في تغليب مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية".ووصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، إلى الخرطوم، حيث هبطت طائرته على مدرج مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب.وتأتي زيارة البرهان إلى الخرطوم في توقيت حساس للغاية، وسط تقدم ملحوظ في عدد من محاور العاصمة، ووسط أنباء عن إعادة الانتشار وتعزيز السيطرة على مواقع استراتيجية.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250720/السودان-يرفض-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ويعارض-مساواة-الجيش-بالمتمردين-1102832064.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, أخبار العالم الآن

دولة عربية تعلن تقييد الاتصال عبر "واتساب"

20:28 GMT 20.07.2025
© AHMED ABDELWAHABالسودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أعلنت سلطات إحدى الدول العربية، اليوم الأحد، "تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب"، حفاظاً على الأمن القومي".
وقال جهاز تنظيم الاتصالات في السودان، في بيان له، إن "تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر واتساب في السودان، سيكون اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 25 يوليو/ تموز 2025، وإلى حين إشعار اَخر"، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وأكد الجهاز أن "باقي خدمات التطبيق، مثل الرسائل النصية والمشاركة عبر المجموعات، ستظل متاحة كالمعتاد دون أي تقييد"، معربًا عن اعتذاره عن أي ضيق يمكن أن يسببه هذا التقييد للمشتركين"، ومثمّناً "تفهمهم في تغليب مصلحة الوطن فوق مصالحهم الشخصية".
العاصمة السودانية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
السودان يرفض عقوبات الاتحاد الأوروبي ويعارض مساواة الجيش بالمتمردين
00:14 GMT
ووصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، إلى الخرطوم، حيث هبطت طائرته على مدرج مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب.
وتأتي زيارة البرهان إلى الخرطوم في توقيت حساس للغاية، وسط تقدم ملحوظ في عدد من محاور العاصمة، ووسط أنباء عن إعادة الانتشار وتعزيز السيطرة على مواقع استراتيجية.
ويعتبر محللون أن هبوط الطائرة الرئاسية في مطار الخرطوم يحمل دلالات رمزية قوية، تشير إلى تحسن الوضع الأمني واستعادة زمام المبادرة، وربما تمهد لإعادة هيكلة المشهد السياسي والعسكري في العاصمة.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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