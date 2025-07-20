البرهان يصل إلى الخرطوم لأول مرة منذ بداية الحرب

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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:03 GMT
18 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:51 GMT
8 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كييف تعترف بفشل منظومات "باتريوت" في اعتراض الصواريخ الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
10:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
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مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
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البرهان يصل إلى الخرطوم لأول مرة منذ بداية الحرب
البرهان يصل إلى الخرطوم لأول مرة منذ بداية الحرب
سبوتنيك عربي
وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، إلى الخرطوم، حيث هبطت طائرته على مدرج مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T18:46+0000
2025-07-20T18:46+0000
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وتوجه البرهان إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في زيارة ميدانية مفاجئة، تفقد خلالها المقر العسكري والتقى أيضًا برئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من كبار القادة العسكريين، وفقا لموقع "سودان تربيون" الإخباري.وتلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، خلال اللقاء، إيجازا تفصيليا حول الأوضاع الأمنية في البلاد، والعمليات العسكرية الجارية في إطار ما يُعرف بحرب الكرامة الوطنية. وتأتي زيارة البرهان إلى الخرطوم في توقيت حساس للغاية، وسط تقدم ملحوظ في عدد من محاور العاصمة، ووسط أنباء عن إعادة الانتشار وتعزيز السيطرة على مواقع استراتيجية. ويعتبر محللون أن هبوط الطائرة الرئاسية في مطار الخرطوم يحمل دلالات رمزية قوية، تشير إلى تحسن الوضع الأمني واستعادة زمام المبادرة، وربما تمهد لإعادة هيكلة المشهد السياسي والعسكري في العاصمة. واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250717/السودان-البرهان-يشكل-لجنة-سيادية-لدعم-استعادة-الخدمات-في-الخرطوم-1102753619.html
https://sarabic.ae/20250720/السودان-يرفض-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ويعارض-مساواة-الجيش-بالمتمردين-1102832064.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أفريقيا
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أفريقيا

البرهان يصل إلى الخرطوم لأول مرة منذ بداية الحرب

18:46 GMT 20.07.2025
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© Sputnik . محمد الفاتح
تابعنا عبر
وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، إلى الخرطوم، حيث هبطت طائرته على مدرج مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب.
وتوجه البرهان إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في زيارة ميدانية مفاجئة، تفقد خلالها المقر العسكري والتقى أيضًا برئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من كبار القادة العسكريين، وفقا لموقع "سودان تربيون" الإخباري.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
السودان.. البرهان يشكل لجنة سيادية لدعم استعادة الخدمات في الخرطوم
17 يوليو, 09:25 GMT
وتلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، خلال اللقاء، إيجازا تفصيليا حول الأوضاع الأمنية في البلاد، والعمليات العسكرية الجارية في إطار ما يُعرف بحرب الكرامة الوطنية.
وتأتي زيارة البرهان إلى الخرطوم في توقيت حساس للغاية، وسط تقدم ملحوظ في عدد من محاور العاصمة، ووسط أنباء عن إعادة الانتشار وتعزيز السيطرة على مواقع استراتيجية.
ويعتبر محللون أن هبوط الطائرة الرئاسية في مطار الخرطوم يحمل دلالات رمزية قوية، تشير إلى تحسن الوضع الأمني واستعادة زمام المبادرة، وربما تمهد لإعادة هيكلة المشهد السياسي والعسكري في العاصمة.
العاصمة السودانية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
السودان يرفض عقوبات الاتحاد الأوروبي ويعارض مساواة الجيش بالمتمردين
00:14 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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