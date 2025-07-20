https://sarabic.ae/20250720/البرهان-يصل-إلى-الخرطوم-لأول-مرة-منذ-بداية-الحرب-1102852264.html
البرهان يصل إلى الخرطوم لأول مرة منذ بداية الحرب
البرهان يصل إلى الخرطوم لأول مرة منذ بداية الحرب
سبوتنيك عربي
وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، إلى الخرطوم، حيث هبطت طائرته على مدرج مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T18:46+0000
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2025-07-20T18:46+0000
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وتوجه البرهان إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في زيارة ميدانية مفاجئة، تفقد خلالها المقر العسكري والتقى أيضًا برئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من كبار القادة العسكريين، وفقا لموقع "سودان تربيون" الإخباري.وتلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، خلال اللقاء، إيجازا تفصيليا حول الأوضاع الأمنية في البلاد، والعمليات العسكرية الجارية في إطار ما يُعرف بحرب الكرامة الوطنية. وتأتي زيارة البرهان إلى الخرطوم في توقيت حساس للغاية، وسط تقدم ملحوظ في عدد من محاور العاصمة، ووسط أنباء عن إعادة الانتشار وتعزيز السيطرة على مواقع استراتيجية. ويعتبر محللون أن هبوط الطائرة الرئاسية في مطار الخرطوم يحمل دلالات رمزية قوية، تشير إلى تحسن الوضع الأمني واستعادة زمام المبادرة، وربما تمهد لإعادة هيكلة المشهد السياسي والعسكري في العاصمة. واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250717/السودان-البرهان-يشكل-لجنة-سيادية-لدعم-استعادة-الخدمات-في-الخرطوم-1102753619.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أفريقيا
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أفريقيا
البرهان يصل إلى الخرطوم لأول مرة منذ بداية الحرب
وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أمس السبت، إلى الخرطوم، حيث هبطت طائرته على مدرج مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب.
وتوجه البرهان إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في زيارة ميدانية مفاجئة، تفقد خلالها المقر العسكري والتقى أيضًا برئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من كبار القادة العسكريين، وفقا لموقع "سودان تربيون" الإخباري.
وتلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، خلال اللقاء، إيجازا تفصيليا حول الأوضاع الأمنية
في البلاد، والعمليات العسكرية الجارية في إطار ما يُعرف بحرب الكرامة الوطنية.
وتأتي زيارة البرهان إلى الخرطوم في توقيت حساس للغاية، وسط تقدم ملحوظ في عدد من محاور العاصمة، ووسط أنباء عن إعادة الانتشار وتعزيز السيطرة على مواقع استراتيجية.
ويعتبر محللون أن هبوط الطائرة الرئاسية في مطار الخرطوم يحمل دلالات رمزية قوية، تشير إلى تحسن الوضع الأمني واستعادة زمام المبادرة، وربما تمهد لإعادة هيكلة المشهد السياسي والعسكري في العاصمة.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان
، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.