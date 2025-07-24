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الرئيس الفرنسي: قررت الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
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الإمارات: نعمل مع الشركاء لإحلال السلام في السودان
الإمارات: نعمل مع الشركاء لإحلال السلام في السودان
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، أن بلاده تدعم بقوة "الوقف الفوري للحرب الأهلية في السودان، وتعمل... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T19:20+0000
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وكتب قرقاش في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "ربما يتم تحريف رسالتنا أو لا يتم سماعها بوضوح، لذا سنكون واضحين: تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الوقف الفوري للحرب الأهلية في السودان".وتابع: "نحن نعمل بشكل بنّاء مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق السلام، ونؤمن بأن مستقبل السودان يكمن في حكومة مستقلة يقودها المدنيون".وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد رفضت الاعتراف بقرار سلطة بورتسودان (المدينة التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان، مقرا لعمله) بقطع العلاقات معها، مؤكدة أن "هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم".وشددت الخارجية الإماراتية على أن "قرار سلطة بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان".وفي مايو/ أيار 2025، أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مؤكدا سحب السفير السوداني من الإمارات.وأضاف البيان أن "مجلس الأمن والدفاع يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين"، مؤكدًا أن "دعم الإمارات للميليشيات يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفة خاصة أمن البحر الأحمر"، وفق وصف البيان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250510/الإمارات-تصدر-قرارا-بشأن-الرعايا-السودانيين-على-أرضها-1100386285.html
https://sarabic.ae/20250709/الإمارات-تنفي-تزويد-أي-طرف-في-الصراع-الدائر-داخل-السودان-بالأسلحة-1102507887.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الإمارات: نعمل مع الشركاء لإحلال السلام في السودان

19:20 GMT 24.07.2025
© AP Photo / Jon Gambrellوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Jon Gambrell
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أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، أن بلاده تدعم بقوة "الوقف الفوري للحرب الأهلية في السودان، وتعمل بشكل فعّال مع شركاء إقليميين ودوليين لإنهاء النزاع وإحلال السلام".
وكتب قرقاش في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "ربما يتم تحريف رسالتنا أو لا يتم سماعها بوضوح، لذا سنكون واضحين: تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الوقف الفوري للحرب الأهلية في السودان".
وتابع: "نحن نعمل بشكل بنّاء مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل تحقيق السلام، ونؤمن بأن مستقبل السودان يكمن في حكومة مستقلة يقودها المدنيون".
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قد رفضت الاعتراف بقرار سلطة بورتسودان (المدينة التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان، مقرا لعمله) بقطع العلاقات معها، مؤكدة أن "هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم".

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بيانا صادرا عن الخارجية الإماراتية، قالت فيه إن "البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع، لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان، وشعبيهما الشقيقين".

وشددت الخارجية الإماراتية على أن "قرار سلطة بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان".
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
الإمارات تصدر قرارا بشأن الرعايا السودانيين على أرضها
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وفي مايو/ أيار 2025، أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مؤكدا سحب السفير السوداني من الإمارات.
وأكد المجلس، في بيان له، إغلاق السفارة والقنصلية السودانية واستدعاء جميع الأطقم الدبلوماسية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة الأنباء السودانية - "سونا".
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وأضاف البيان أن "مجلس الأمن والدفاع يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين"، مؤكدًا أن "دعم الإمارات للميليشيات يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفة خاصة أمن البحر الأحمر"، وفق وصف البيان.

واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، ما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين، خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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