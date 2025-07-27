https://sarabic.ae/20250727/تقرير-يحذر-من-كارثة-إنسانية-في-مدينة-الفاشر-السودانية-1103089595.html
تقرير يحذر من "كارثة إنسانية" في مدينة الفاشر السودانية
تقرير يحذر من "كارثة إنسانية" في مدينة الفاشر السودانية
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام سودانية إلى أن نحو 90 في المئة من المواد الغذائية أصبحت غير متاحة لسكان مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية، في ظل استمرار الحرب التي... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T15:18+0000
2025-07-27T15:18+0000
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وبحسب تقرير صحيفة "سودان تربيون"، فإن السلع الغذائية الأساسية اختفت من الأسواق، وسط نقص حاد في مخزون الأدوية المنقذة للحياة.وبحسب مجلس تنسيق غرف طوارئ شمال دارفور، فإن الوضع تجاوز مرحلة التحذير إلى مأساة إنسانية، مشيرا إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررا، مع انتشار مظاهر الهزال وسوء التغذية في المخيمات ومناطق النزوح.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر تقرير أممي من أن 38 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة في مواقع النزوح يعانون من سوء تغذية حاد، و11 في المئة يعانون من سوء حاد وخيم.وأوضح المجلس أنه تم رصد وفيات فعلية بسبب الجوع، محذرا من كارثة إنسانية في حال استمرار تجاهل الوضع، مطالب بتحرك فوري من المنظمات الإنسانية لإنقاذ أرواح المدنيين قبل فوات الأوان.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250727/السودان-يطالب-المجتمع-الدولي-بعدم-الاعتراف-بـحكومة-الدعم-السريع-1103082341.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان
تقرير يحذر من "كارثة إنسانية" في مدينة الفاشر السودانية
أشارت وسائل إعلام سودانية إلى أن نحو 90 في المئة من المواد الغذائية أصبحت غير متاحة لسكان مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية، في ظل استمرار الحرب التي تشهدها البلاد.
وبحسب تقرير صحيفة
"سودان تربيون"، فإن السلع الغذائية الأساسية اختفت من الأسواق، وسط نقص حاد في مخزون الأدوية المنقذة للحياة.
وبحسب مجلس تنسيق غرف طوارئ شمال دارفور
، فإن الوضع تجاوز مرحلة التحذير إلى مأساة إنسانية، مشيرا إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررا، مع انتشار مظاهر الهزال وسوء التغذية في المخيمات ومناطق النزوح.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر تقرير أممي من أن 38 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة في مواقع النزوح يعانون من سوء تغذية حاد، و11 في المئة يعانون من سوء حاد وخيم.
وأوضح المجلس أنه تم رصد وفيات فعلية بسبب الجوع، محذرا من كارثة إنسانية في حال استمرار تجاهل الوضع، مطالب بتحرك فوري من المنظمات الإنسانية لإنقاذ أرواح المدنيين قبل فوات الأوان.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان
، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.