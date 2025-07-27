تقرير يحذر من "كارثة إنسانية" في مدينة الفاشر السودانية

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06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
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13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
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لقاء سبوتنيك
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57 د
ع الموجة مع ايلي
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
عالم سبوتنيك
بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:31 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20250727/تقرير-يحذر-من-كارثة-إنسانية-في-مدينة-الفاشر-السودانية-1103089595.html
تقرير يحذر من "كارثة إنسانية" في مدينة الفاشر السودانية
تقرير يحذر من "كارثة إنسانية" في مدينة الفاشر السودانية
سبوتنيك عربي
أشارت وسائل إعلام سودانية إلى أن نحو 90 في المئة من المواد الغذائية أصبحت غير متاحة لسكان مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية، في ظل استمرار الحرب التي... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T15:18+0000
2025-07-27T15:18+0000
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وبحسب تقرير صحيفة "سودان تربيون"، فإن السلع الغذائية الأساسية اختفت من الأسواق، وسط نقص حاد في مخزون الأدوية المنقذة للحياة.وبحسب مجلس تنسيق غرف طوارئ شمال دارفور، فإن الوضع تجاوز مرحلة التحذير إلى مأساة إنسانية، مشيرا إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررا، مع انتشار مظاهر الهزال وسوء التغذية في المخيمات ومناطق النزوح.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر تقرير أممي من أن 38 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة في مواقع النزوح يعانون من سوء تغذية حاد، و11 في المئة يعانون من سوء حاد وخيم.وأوضح المجلس أنه تم رصد وفيات فعلية بسبب الجوع، محذرا من كارثة إنسانية في حال استمرار تجاهل الوضع، مطالب بتحرك فوري من المنظمات الإنسانية لإنقاذ أرواح المدنيين قبل فوات الأوان.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250727/السودان-يطالب-المجتمع-الدولي-بعدم-الاعتراف-بـحكومة-الدعم-السريع-1103082341.html
https://sarabic.ae/20250722/الجيش-السوداني-يتصدى-لهجوم-عنيف-على-الفاشر-1102897232.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان

تقرير يحذر من "كارثة إنسانية" في مدينة الفاشر السودانية

15:18 GMT 27.07.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة
 الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أشارت وسائل إعلام سودانية إلى أن نحو 90 في المئة من المواد الغذائية أصبحت غير متاحة لسكان مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية، في ظل استمرار الحرب التي تشهدها البلاد.
وبحسب تقرير صحيفة "سودان تربيون"، فإن السلع الغذائية الأساسية اختفت من الأسواق، وسط نقص حاد في مخزون الأدوية المنقذة للحياة.
وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
السودان يطالب المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بـ"حكومة الدعم السريع"
12:20 GMT
وبحسب مجلس تنسيق غرف طوارئ شمال دارفور، فإن الوضع تجاوز مرحلة التحذير إلى مأساة إنسانية، مشيرا إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررا، مع انتشار مظاهر الهزال وسوء التغذية في المخيمات ومناطق النزوح.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر تقرير أممي من أن 38 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة في مواقع النزوح يعانون من سوء تغذية حاد، و11 في المئة يعانون من سوء حاد وخيم.
وأوضح المجلس أنه تم رصد وفيات فعلية بسبب الجوع، محذرا من كارثة إنسانية في حال استمرار تجاهل الوضع، مطالب بتحرك فوري من المنظمات الإنسانية لإنقاذ أرواح المدنيين قبل فوات الأوان.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
الجيش السوداني يتصدى لهجوم عنيف على الفاشر
22 يوليو, 05:59 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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