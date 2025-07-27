https://sarabic.ae/20250727/تقرير-يحذر-من-كارثة-إنسانية-في-مدينة-الفاشر-السودانية-1103089595.html

تقرير يحذر من "كارثة إنسانية" في مدينة الفاشر السودانية

تقرير يحذر من "كارثة إنسانية" في مدينة الفاشر السودانية

سبوتنيك عربي

أشارت وسائل إعلام سودانية إلى أن نحو 90 في المئة من المواد الغذائية أصبحت غير متاحة لسكان مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور السودانية، في ظل استمرار الحرب التي... 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T15:18+0000

2025-07-27T15:18+0000

2025-07-27T15:18+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

أخبار السودان اليوم

الفترة الانتقالية في السودان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088912234_0:312:810:768_1920x0_80_0_0_89f1d4879e38a478a5bb50dd3a0cd62f.jpg

وبحسب تقرير صحيفة "سودان تربيون"، فإن السلع الغذائية الأساسية اختفت من الأسواق، وسط نقص حاد في مخزون الأدوية المنقذة للحياة.وبحسب مجلس تنسيق غرف طوارئ شمال دارفور، فإن الوضع تجاوز مرحلة التحذير إلى مأساة إنسانية، مشيرا إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررا، مع انتشار مظاهر الهزال وسوء التغذية في المخيمات ومناطق النزوح.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذر تقرير أممي من أن 38 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة في مواقع النزوح يعانون من سوء تغذية حاد، و11 في المئة يعانون من سوء حاد وخيم.وأوضح المجلس أنه تم رصد وفيات فعلية بسبب الجوع، محذرا من كارثة إنسانية في حال استمرار تجاهل الوضع، مطالب بتحرك فوري من المنظمات الإنسانية لإنقاذ أرواح المدنيين قبل فوات الأوان.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

https://sarabic.ae/20250727/السودان-يطالب-المجتمع-الدولي-بعدم-الاعتراف-بـحكومة-الدعم-السريع-1103082341.html

https://sarabic.ae/20250722/الجيش-السوداني-يتصدى-لهجوم-عنيف-على-الفاشر-1102897232.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار السودان اليوم, الفترة الانتقالية في السودان