https://sarabic.ae/20250730/السودان-يعلن-استيفاء-متطلبات-استعادة-عضويته-في-الاتحاد-الأفريقي-1103198051.html
السودان يعلن استيفاء متطلبات استعادة عضويته في الاتحاد الأفريقي
السودان يعلن استيفاء متطلبات استعادة عضويته في الاتحاد الأفريقي
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، اليوم الأربعاء، إن بلاده استوفت كافة متطلبات استعادة عضويته في الاتحاد الأفريقي عبر تعيين رئيس وزراء مدني، وتشكيل حكومة... 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T15:09+0000
2025-07-30T15:09+0000
2025-07-30T15:09+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم الأربعاء، أن إدريس دعا لدى لقائه بمدينة بورتسودان، بالممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش، الاتحاد الأفريقي، إلى التعامل مع مسألة رفع تعليق عضوية السودان باعتباره "حق مكتسب"، وبحيادية ومهنية بعيدا عن أي تدخلات.ويشار إلى أن "الاتحاد الأفريقي علَّق في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021 عضوية السودان إلى حين استعادة السلطات الانتقالية بقيادة مدنيين التي تمّ حلّها إثر انقلاب نفّذه العسكريون".ومن جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأفريقي أهمية استعادة السودان لعضويته في الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن الاتحاد يدعم عودة السودان إلى موقعه الطبيعي ضمن المنظومة القارية.وكشف محمد بلعيش عن اجتماع مرتقب لمجلس السلم والأمن الأفريقي في الرابع من أغسطس/آب المقبل، لمناقشة ملف السودان، منوها إلى دعم الاتحاد الأفريقي للشرعية في السودان، ومساندته لمؤسساته الوطنية واهتمامه ببرامج إعادة إعمار ما دمرته الحرب، ودعم العودة الطوعية للنازحين واللاجئين.وفي السياق نفسه، دعا الاتحاد الأفريقي إلى "عدم الاعتراف بالحكومة الموازية، التي شكلتها قوات الدعم السريع في السودان الذي يشهد حربا أهلية منذ نيسان/ أبريل 2023".وجدد المجلس تأكيده على "احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه"، مجدداً التأكيد باعترافه بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية الانتقالية المشكَّلة حديثاً باعتبارهما السلطتين الشرعيتين في السودان.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250729/السودان-يفند-مزاعم-الانتهاكات-ويطالب-بإنهاء-بعثة-تقصي-الحقائق-1103166335.html
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الأخبار, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية
الأخبار, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, قوات الدعم السريع السودانية
السودان يعلن استيفاء متطلبات استعادة عضويته في الاتحاد الأفريقي
قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، اليوم الأربعاء، إن بلاده استوفت كافة متطلبات استعادة عضويته في الاتحاد الأفريقي عبر تعيين رئيس وزراء مدني، وتشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة.
وذكر الموقع
الإلكتروني "سودان تريبيون"، مساء اليوم الأربعاء، أن إدريس دعا لدى لقائه بمدينة بورتسودان، بالممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد بلعيش، الاتحاد الأفريقي، إلى التعامل مع مسألة رفع تعليق عضوية السودان باعتباره "حق مكتسب"، وبحيادية ومهنية بعيدا عن أي تدخلات.
ويشار إلى أن "الاتحاد الأفريقي علَّق في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021 عضوية السودان إلى حين استعادة السلطات الانتقالية بقيادة مدنيين التي تمّ حلّها إثر انقلاب نفّذه العسكريون".
ومن جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأفريقي أهمية استعادة السودان لعضويته في الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن الاتحاد يدعم عودة السودان إلى موقعه الطبيعي ضمن المنظومة القارية.
وكشف محمد بلعيش عن اجتماع مرتقب لمجلس السلم والأمن الأفريقي في الرابع من أغسطس/آب المقبل، لمناقشة ملف السودان، منوها إلى دعم الاتحاد الأفريقي للشرعية في السودان، ومساندته لمؤسساته الوطنية واهتمامه ببرامج إعادة إعمار ما دمرته الحرب، ودعم العودة الطوعية للنازحين واللاجئين.
وفي السياق نفسه، دعا الاتحاد الأفريقي
إلى "عدم الاعتراف بالحكومة الموازية، التي شكلتها قوات الدعم السريع في السودان الذي يشهد حربا أهلية منذ نيسان/ أبريل 2023".
ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي "جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى رفض تقسيم السودان وإلى عدم الاعتراف بما يسمى "الحكومة الموازية" التي تم تشكيلها، لما لذلك من عواقب وخيمة على جهود السلام ومستقبل السودان".
وجدد المجلس تأكيده على "احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه"، مجدداً التأكيد باعترافه بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية الانتقالية المشكَّلة حديثاً باعتبارهما السلطتين الشرعيتين في السودان.
واندلعت الحرب في السودان
، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.