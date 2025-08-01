دول عربية تقود أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
خبراء يشددون على ضرورة التعاون بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:36 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
16:03 GMT
55 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250801/دول-عربية-تقود-أكبر-5-صفقات-طاقة-متجددة-في-2025--1103257156.html
دول عربية تقود أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في 2025
دول عربية تقود أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في 2025
سبوتنيك عربي
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن قائمة الدول العربية التي تقود أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في عام 2025. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T08:04+0000
2025-08-01T08:04+0000
العالم العربي
اقتصاد
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العراق
أخبار العراق اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
طاقة
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098500897_0:0:1937:1091_1920x0_80_0_0_c9c8ff2078fef27e1c4a10ff86610a96.jpg
وذكر التقرير الجديد أن القائمة شهدت تحولات بارزة، مع تصدّر السعودية والإمارات للمشهد الإقليمي والعالمي. وأشار تقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، إلى أن الصفقات استهدفت تعزيز التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، كما جاءت في إطار استراتيجيات واضحة لتحقيق الحياد الكربوني وتنويع مصادر الكهرباء، في ظل التحديات المناخية والضغوط البيئية المتزايدة.واستعرض التقرير الجديد لمنصة الطاقة المتخصصة قائمة الدول العربية التي تقود أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يوليو/ تموز عام 2025، وهي كالآتي:1- السعودية: مشروعات شراء طاقة بقدرة 15 غيغاواط.جاءت السعودية على رأس قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يوليو/ تموز 2025، بعد توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات ضخمة بقدرات تصل إلى 15 ألف ميغاواط، ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة.2- الإمارات: محطة رياح بقدرة 1.4 غيغاواط.جاءت شركة "مصدر" الإماراتية ضمن قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يوليو/ تموز 2025، بعد إعلانها استثمارا مشتركا مع شركة "إيبردرولا" الإسبانية في محطة رياح بحرية بقدرة 1.4 غيغاواط في المملكة المتحدة، بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار دولار.3- السعودية: محطة رياح بقدرة 700 ميغاواط.جاءت صفقة إنشاء محطة جديدة لطاقة الرياح في السعودية بقدرة 700 ميغاواط ضمن أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يوليو/ تموز 2025، في إطار سعي المملكة إلى رفع مساهمة الكهرباء النظيفة إلى 50% بحلول عام 2030.4- مصر: تشغيل أول نظام لتخزين الكهرباء.دخلت مصر بقوة إلى قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يوليو/ تموز 2025، بفضل بدء التشغيل التجاري لأول نظام لتخزين الكهرباء باستعمال البطاريات على مستوى المرافق، بقدرة 300 ميغاواط/ساعة.5- العراق: أنظمة طاقة شمسية بالمباني الحكومية.احتل العراق موقعًا ضمن قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يوليو/ تموز 2025، مع استمرار تنفيذ مشروع شامل لاعتماد الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، يشمل في مرحلته الأولى 534 مبنى في مختلف المحافظات.وتعد قائمة أكبر الصفقات المتجددة، امتدادًا لموجة الاستثمارات الضخمة التي تشهدها المنطقة، والتي انطلقت بقوة منذ مطلع العام الجاري، لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس تنقل البلاد إلى مرحلة أخرىدولة عربية متصدرة.. أكبر 10 دول أفريقية من حيث تدفق رأس المال الأجنبي في 2025
https://sarabic.ae/20250701/صدارة-لسوريا-ومصر-في-أكبر-5-صفقات-طاقة-متجددة-في-يونيو-2025---1102250882.html
https://sarabic.ae/20250513/أكبر-10-دول-عربية-امتلاكا-لسعة-الطاقة-المتجددة--1100466208.html
https://sarabic.ae/20250317/الجزائر-تكشف-عن-مشروع-ضخم-لتعزيز-الطاقة-المتجددة-في-البلاد-1098718780.html
السعودية
العراق
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/08/1098500897_26:0:1937:1433_1920x0_80_0_0_ae85538dbe6014a7f0aa0305f39ee6d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, طاقة, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, طاقة, أخبار الإمارات العربية المتحدة

دول عربية تقود أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في 2025

08:04 GMT 01.08.2025
© AP Photo / Nabil al-Juraniحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Nabil al-Jurani
تابعنا عبر
كشف تقرير جديد لمنصة الطاقة المتخصصة، عن قائمة الدول العربية التي تقود أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في عام 2025.
وذكر التقرير الجديد أن القائمة شهدت تحولات بارزة، مع تصدّر السعودية والإمارات للمشهد الإقليمي والعالمي. وأشار تقرير منصة الطاقة المتخصصة (التي مقرها واشنطن)، إلى أن الصفقات استهدفت تعزيز التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، كما جاءت في إطار استراتيجيات واضحة لتحقيق الحياد الكربوني وتنويع مصادر الكهرباء، في ظل التحديات المناخية والضغوط البيئية المتزايدة.

وتضمّنت قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في 2025، مشروعات متطورة تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الكهرباء، مع تنوع في المواقع الجغرافية بين السعودية ومصر والعراق والإمارات.

واستعرض التقرير الجديد لمنصة الطاقة المتخصصة قائمة الدول العربية التي تقود أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يوليو/ تموز عام 2025، وهي كالآتي:
1- السعودية: مشروعات شراء طاقة بقدرة 15 غيغاواط.
جاءت السعودية على رأس قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يوليو/ تموز 2025، بعد توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات ضخمة بقدرات تصل إلى 15 ألف ميغاواط، ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الذي تشرف عليه وزارة الطاقة.
إنتاج الكهرباء باسخدام الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
صدارة لسوريا ومصر في أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025
1 يوليو, 14:00 GMT
2- الإمارات: محطة رياح بقدرة 1.4 غيغاواط.
جاءت شركة "مصدر" الإماراتية ضمن قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يوليو/ تموز 2025، بعد إعلانها استثمارا مشتركا مع شركة "إيبردرولا" الإسبانية في محطة رياح بحرية بقدرة 1.4 غيغاواط في المملكة المتحدة، بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار دولار.
3- السعودية: محطة رياح بقدرة 700 ميغاواط.
جاءت صفقة إنشاء محطة جديدة لطاقة الرياح في السعودية بقدرة 700 ميغاواط ضمن أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يوليو/ تموز 2025، في إطار سعي المملكة إلى رفع مساهمة الكهرباء النظيفة إلى 50% بحلول عام 2030.
طاقة الرياح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
مجتمع
أكبر 10 دول عربية امتلاكا لسعة الطاقة المتجددة
13 مايو, 09:02 GMT
4- مصر: تشغيل أول نظام لتخزين الكهرباء.
دخلت مصر بقوة إلى قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يوليو/ تموز 2025، بفضل بدء التشغيل التجاري لأول نظام لتخزين الكهرباء باستعمال البطاريات على مستوى المرافق، بقدرة 300 ميغاواط/ساعة.
صورة جوية لأكبر قاعدة للطاقة المتجددة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
الجزائر تكشف عن مشروع ضخم لتعزيز الطاقة المتجددة في البلاد
17 مارس, 13:14 GMT
5- العراق: أنظمة طاقة شمسية بالمباني الحكومية.
احتل العراق موقعًا ضمن قائمة أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يوليو/ تموز 2025، مع استمرار تنفيذ مشروع شامل لاعتماد الطاقة الشمسية في المباني الحكومية، يشمل في مرحلته الأولى 534 مبنى في مختلف المحافظات.
وتعد قائمة أكبر الصفقات المتجددة، امتدادًا لموجة الاستثمارات الضخمة التي تشهدها المنطقة، والتي انطلقت بقوة منذ مطلع العام الجاري، لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس تنقل البلاد إلى مرحلة أخرى
دولة عربية متصدرة.. أكبر 10 دول أفريقية من حيث تدفق رأس المال الأجنبي في 2025
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала