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https://sarabic.ae/20250801/أهم-5-مشروعات-طاقة-شمسية-في-تونس-تنقل-البلاد-إلى-مرحلة-أخرى-1103256337.html
أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس تنقل البلاد إلى مرحلة أخرى
أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس تنقل البلاد إلى مرحلة أخرى
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية أن تونس تعمل على توسيع الاعتماد على المصادر النظيفة، وتقليص استيراد الغاز الطبيعي وخفض العجز الطاقي والمالي. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T06:59+0000
2025-08-01T06:59+0000
مجتمع
تونس
الأخبار
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وأفادت منصة الطاقة، اليوم الجمعة، بأن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس تشهد تطورا متسارعا في التنفيذ، وهي تمثل العمود الفقري لاستراتيجية البلاد لتحقيق 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.وتعمل هذه المشروعات التونسية على فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين عبر نظام اللزمات الذي أطلقته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.وتتوزع هذه المشروعات الكبرى على ولايات مختلفة، بطاقة إجمالية تقارب 500 ميغاواط، حيث تعمد الدولة التونسية على أن تحدث تلك المشروعات أثرا مباشرا في التنمية المحلية عبر توفير وظائف جديدة، بالإضافة إلى تحسين مزيج الكهرباء الوطني وتقليص الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.وتتولى جهات دولية من أوروبا وآسيا تمويل أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، وأهمها محطة السبيخة للطاقة الشمسية بولاية القيروان، بقدرة 100 ميغاواط، بصفتها أحد أبرز عناصر أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس.وتتولى شركة "أميا باور" الإماراتية تنفيذ المشروع بتكلفة 250 مليون دينار (86.58 مليون دولار)، ويُرتقب دخوله الخدمة في الربع الأخير من العام الحالي 2025.وتعد محطة تطاوين واحدة من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في تونس، بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميغاواط، ضمن برنامج اللزمات، وأُنشئت بالشراكة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة إيني الإيطالية، وتنتج أكثر من 23 غيغاواط سنويًا من الكهرباء النظيفة.فيما تحتل محطة قفصة موقعا متقدما في قائمة أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بقدرة 100 ميغاواط، وتنفّذها الشركة الفرنسية "فولتاليا"، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 400 مليون دينار (138.53 مليون دولار)، وتندرج ضمن الدفعة الأولى لمشروعات اللزمات، حسبما ذكرت منصة الطاقة المتخصصة.وتأتي محطة المزونة بولاية سيدي بوزيد في المرتبة الثالثة بقدرة 50 ميغاواط، ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، وبتكلفة تقارب 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار).ومن المخطط تشغيل المحطة بحلول نهاية 2025، مع تقليص نفقات إنتاج الكهرباء بنحو 25 مليون دينار (8.66 مليون دولار) سنويًا.أما محطة توزر الجديدة فتحتل المرتبة الرابعة بقدرة 50 ميغاواط آخر مشروع ضمن قائمة أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، وبتكلفة تبلغ 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار).ومع تشغيلها المنتظر خلال العام الحالي 2025، تصل ولاية توزر إلى اكتفاء ذاتي من الطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تبلغ 70 ميغاواط، إذ تضم محطتي "توزر 1" و"توزر 2"، بقدرة 10 ميغاواط لكل منهما.
https://sarabic.ae/20250619/بشراكة-أمريكية-بريطانية-دولة-عربية-على-موعد-مع-مشروع-عملاق-للطاقة-الشمسية-1101816811.html
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تونس, الأخبار
تونس, الأخبار

أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس تنقل البلاد إلى مرحلة أخرى

06:59 GMT 01.08.2025
© Photo / Unsplash/ Manny Becerraمحطة طاقة شمسية
محطة طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
© Photo / Unsplash/ Manny Becerra
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ذكرت وسائل إعلام محلية أن تونس تعمل على توسيع الاعتماد على المصادر النظيفة، وتقليص استيراد الغاز الطبيعي وخفض العجز الطاقي والمالي.
وأفادت منصة الطاقة، اليوم الجمعة، بأن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس تشهد تطورا متسارعا في التنفيذ، وهي تمثل العمود الفقري لاستراتيجية البلاد لتحقيق 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.
حقل الطاقة الشمسية في منطقة (حسياء الصناعية) في ريف حمص الجنوبي وسط البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2025
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19 يونيو, 08:46 GMT
وتعمل هذه المشروعات التونسية على فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والدوليين عبر نظام اللزمات الذي أطلقته وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وتتوزع هذه المشروعات الكبرى على ولايات مختلفة، بطاقة إجمالية تقارب 500 ميغاواط، حيث تعمد الدولة التونسية على أن تحدث تلك المشروعات أثرا مباشرا في التنمية المحلية عبر توفير وظائف جديدة، بالإضافة إلى تحسين مزيج الكهرباء الوطني وتقليص الانبعاثات الكربونية بشكل كبير.
وتتولى جهات دولية من أوروبا وآسيا تمويل أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، وأهمها محطة السبيخة للطاقة الشمسية بولاية القيروان، بقدرة 100 ميغاواط، بصفتها أحد أبرز عناصر أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس.
وتتولى شركة "أميا باور" الإماراتية تنفيذ المشروع بتكلفة 250 مليون دينار (86.58 مليون دولار)، ويُرتقب دخوله الخدمة في الربع الأخير من العام الحالي 2025.
وتعد محطة تطاوين واحدة من أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في تونس، بقدرة إجمالية تصل إلى 200 ميغاواط، ضمن برنامج اللزمات، وأُنشئت بالشراكة بين المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة إيني الإيطالية، وتنتج أكثر من 23 غيغاواط سنويًا من الكهرباء النظيفة.
حقل الطاقة الشمسية في منطقة (حسياء الصناعية) في ريف حمص الجنوبي وسط البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2025
الطاقة الشمسية تضيء القصر الحكومي في دولة عربية
20 مايو, 14:06 GMT
فيما تحتل محطة قفصة موقعا متقدما في قائمة أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، بقدرة 100 ميغاواط، وتنفّذها الشركة الفرنسية "فولتاليا"، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 400 مليون دينار (138.53 مليون دولار)، وتندرج ضمن الدفعة الأولى لمشروعات اللزمات، حسبما ذكرت منصة الطاقة المتخصصة.
وتأتي محطة المزونة بولاية سيدي بوزيد في المرتبة الثالثة بقدرة 50 ميغاواط، ضمن أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، وبتكلفة تقارب 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار).
ومن المخطط تشغيل المحطة بحلول نهاية 2025، مع تقليص نفقات إنتاج الكهرباء بنحو 25 مليون دينار (8.66 مليون دولار) سنويًا.
أما محطة توزر الجديدة فتحتل المرتبة الرابعة بقدرة 50 ميغاواط آخر مشروع ضمن قائمة أهم 5 مشروعات طاقة شمسية في تونس، وبتكلفة تبلغ 135 مليون دينار (46.75 مليون دولار).
ومع تشغيلها المنتظر خلال العام الحالي 2025، تصل ولاية توزر إلى اكتفاء ذاتي من الطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تبلغ 70 ميغاواط، إذ تضم محطتي "توزر 1" و"توزر 2"، بقدرة 10 ميغاواط لكل منهما.
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