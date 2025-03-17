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الجزائر تكشف عن مشروع ضخم لتعزيز الطاقة المتجددة في البلاد
الجزائر تكشف عن مشروع ضخم لتعزيز الطاقة المتجددة في البلاد
سبوتنيك عربي
قام وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، محمد عرقاب، بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز محطة طاقة شمسية كهروضوئية في بلدية العبادلة في ولاية بشار... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T13:14+0000
2025-03-17T13:14+0000
اقتصاد
الجزائر
العالم العربي
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وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان، أن هذا المشروع يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة.ويندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بإجمالي قدرة 3200 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية، من بينها بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، تقرت، المغير، بسكرة وأولاد جلال.وأكد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، أن المشروع يعكس التزام الجزائر بتطوير الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة، وفق التوجيهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز أمنها الطاقوي.7 دول عربية تنافس عالميا على إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية5 دول عربية تستحوذ على 72 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي
https://sarabic.ae/20250316/4-دول-عربية-تتصدر-قائمة-إنتاج-الهيدروجين-عبر-طاقة-الرياح-عالميا-1098692800.html
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اقتصاد, الجزائر, العالم العربي
اقتصاد, الجزائر, العالم العربي

الجزائر تكشف عن مشروع ضخم لتعزيز الطاقة المتجددة في البلاد

13:14 GMT 17.03.2025
© Getty Images / VCGصورة جوية لأكبر قاعدة للطاقة المتجددة
صورة جوية لأكبر قاعدة للطاقة المتجددة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
© Getty Images / VCG
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قام وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، محمد عرقاب، بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز محطة طاقة شمسية كهروضوئية في بلدية العبادلة في ولاية بشار الجزائرية، بقدرة إنتاجية تبلغ 80 ميغاواط.
وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان، أن هذا المشروع يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي وتعزيز استخدام الطاقات المتجددة.

وأشار البيان إلى أن مشروع محطة العبادلة يمتد على مساحة 160 هكتارا، بقدرة إنتاج 80 ميغاواط، ويهدف إلى تعزيز شبكة الكهرباء في المنطقة عبر استعمال الطاقة النظيفة، مما يسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

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ويندرج هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني لإنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بإجمالي قدرة 3200 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية، من بينها بشار، المسيلة، برج بوعريريج، باتنة، الأغواط، غرداية، تيارت، الوادي، تقرت، المغير، بسكرة وأولاد جلال.

وفيما يتعلق بالأثر البيئي والاقتصادي، سيسهم المشروع في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.3 مليون طن سنويًا، إضافة إلى توفير 400 منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز و39 منصبًا دائمًا خلال مرحلة الاستغلال.

وأكد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري، أن المشروع يعكس التزام الجزائر بتطوير الطاقات المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة، وفق التوجيهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز أمنها الطاقوي.
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