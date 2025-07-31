مصر تعلن مرور أكثر من مليون سفينة خلال 69 عاما عبر قناة السويس

عربي
بوتين: العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا ولاوس تشهد تطورا ملحوظا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:46 GMT
13 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
16:03 GMT
29 د
On air
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: تسونامي دبلوماسي ضد إسرائيل يغير قواعد اللعبة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
16:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250731/مصر-تعلن-مرور-أكثر-من-مليون-سفينة-خلال-69-عاما-عبر-قناة-السويس-1103227452.html
مصر تعلن مرور أكثر من مليون سفينة خلال 69 عاما عبر قناة السويس
مصر تعلن مرور أكثر من مليون سفينة خلال 69 عاما عبر قناة السويس
سبوتنيك عربي
صرح رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، بأن "تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، سمح بمرور عدد أكبر من السفن". 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T11:23+0000
2025-07-31T11:23+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704647_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_75b6a0566676e3ea28f91d579d29326e.jpg
وخلال احتفالية هيئة قناة السويس بالذكرى الـ69 على تأميم القناة، أكد ربيع أن "قناة السويس هي الممر الملاحي الأهم عالميا رغم الظروف العالمية"، لافتًا إلى أن "أكثر من 1.1 مليون سفينة مرت بالقناة خلال الـ69 عاما، بإجمالي إيرادات تجاوزت 153 مليار دولار".وقال ربيع إن "هذا الإنجاز الذاتي يؤكد على النجاح الباهر للإدارة الوطنية في الحفاظ على سيادة هذا الممر الملاحي الحيوي والأهم عالميًا"، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع بشكل مستمر مشروعات تطوير القناة، خاصة في المنطقة الجنوبية التي باتت تمثل محورًا أساسيًا لتعزيز الملاحة.وأكد رئيس هيئة قناة السويس "التزام القناة بدورها المحوري في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، والعمل وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنظم حرية الملاحة الآمنة، دون المساس بالسيادة المصرية على القناة".وشدد رئيس هيئة قناة السويس على "نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي للقناة لتظل الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا".وتعهد الفريق ربيع، "ببذل الجهد لاستكمال المسيرة والحفاظ على ما آلت إليه قناة السويس من مقام ومكانة"، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالهيئة ولمرشدي القناة.وقدمت بريطانيا على إثر القرار احتجاجًا رفضه جمال عبد الناصر، على أساس أن التأميم عمل من أعمال السيادة المصرية، فقامت هيئة المنتفعين بقناة السويس بسحب المرشدين الأجانب من القناة.
https://sarabic.ae/20250621/انحراف-سفينة-بشكل-مرعب-واصطدامها-داخل-قناة-السويس-فيديو-1101906525.html
https://sarabic.ae/20250513/قناة-السويس-تعلن-عن-تخفيضات-وحوافز-لاستعادة-حركة-الملاحة-الدولية-1100483941.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094704647_610:0:3341:2048_1920x0_80_0_0_5271304eb1f1486c382a7f3eac85877d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر تعلن مرور أكثر من مليون سفينة خلال 69 عاما عبر قناة السويس

11:23 GMT 31.07.2025
© AP Photoقناة السويس
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، بأن "تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، سمح بمرور عدد أكبر من السفن".
وخلال احتفالية هيئة قناة السويس بالذكرى الـ69 على تأميم القناة، أكد ربيع أن "قناة السويس هي الممر الملاحي الأهم عالميا رغم الظروف العالمية"، لافتًا إلى أن "أكثر من 1.1 مليون سفينة مرت بالقناة خلال الـ69 عاما، بإجمالي إيرادات تجاوزت 153 مليار دولار".
وقال ربيع إن "هذا الإنجاز الذاتي يؤكد على النجاح الباهر للإدارة الوطنية في الحفاظ على سيادة هذا الممر الملاحي الحيوي والأهم عالميًا"، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع بشكل مستمر مشروعات تطوير القناة، خاصة في المنطقة الجنوبية التي باتت تمثل محورًا أساسيًا لتعزيز الملاحة.
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
انحراف سفينة بشكل مرعب واصطدامها داخل قناة السويس.. فيديو
21 يونيو, 12:04 GMT
وأكد رئيس هيئة قناة السويس "التزام القناة بدورها المحوري في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، والعمل وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنظم حرية الملاحة الآمنة، دون المساس بالسيادة المصرية على القناة".
وفي إطار احتفال هيئة قناة السويس بالذكرى الـ69 لتأميمها، أوضح رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، أن "قواعد العمل بالقناة محكمة ومنظمة وراسخة منذ تسلم الإدارة المصرية مقاليد الأمور في عام 1956، حيث يتم تنظيم العمل وفقا للائحة الملاحة، وبما يتفق مع بنود اتفاقية القسطنطينية، التي تكفل منذ توقيعها في عام 1888، حرية الملاحة البحرية لكافة السفن العابرة للقناة".
وشدد رئيس هيئة قناة السويس على "نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي للقناة لتظل الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا".
سفن ترسو في بحيرة التمساح بالإسماعيلية، في منتصف الطريق عبر قناة السويس المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
قناة السويس تعلن عن تخفيضات وحوافز لاستعادة حركة الملاحة الدولية
13 مايو, 12:34 GMT
وتعهد الفريق ربيع، "ببذل الجهد لاستكمال المسيرة والحفاظ على ما آلت إليه قناة السويس من مقام ومكانة"، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالهيئة ولمرشدي القناة.

وأعلن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، تأميم قناة السويس في 26 يوليو/ تموز 1956، لتصبح شركة مساهمة مصرية، للاستفادة من دخلها في بناء السد العالي، الذي رفضت القوى الاستعمارية والغربية تمويله.

وقدمت بريطانيا على إثر القرار احتجاجًا رفضه جمال عبد الناصر، على أساس أن التأميم عمل من أعمال السيادة المصرية، فقامت هيئة المنتفعين بقناة السويس بسحب المرشدين الأجانب من القناة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала