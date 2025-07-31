https://sarabic.ae/20250731/مصر-تعلن-مرور-أكثر-من-مليون-سفينة-خلال-69-عاما-عبر-قناة-السويس-1103227452.html
مصر تعلن مرور أكثر من مليون سفينة خلال 69 عاما عبر قناة السويس
مصر تعلن مرور أكثر من مليون سفينة خلال 69 عاما عبر قناة السويس
سبوتنيك عربي
صرح رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، بأن "تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، سمح بمرور عدد أكبر من السفن". 31.07.2025, سبوتنيك عربي
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وخلال احتفالية هيئة قناة السويس بالذكرى الـ69 على تأميم القناة، أكد ربيع أن "قناة السويس هي الممر الملاحي الأهم عالميا رغم الظروف العالمية"، لافتًا إلى أن "أكثر من 1.1 مليون سفينة مرت بالقناة خلال الـ69 عاما، بإجمالي إيرادات تجاوزت 153 مليار دولار".وقال ربيع إن "هذا الإنجاز الذاتي يؤكد على النجاح الباهر للإدارة الوطنية في الحفاظ على سيادة هذا الممر الملاحي الحيوي والأهم عالميًا"، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع بشكل مستمر مشروعات تطوير القناة، خاصة في المنطقة الجنوبية التي باتت تمثل محورًا أساسيًا لتعزيز الملاحة.وأكد رئيس هيئة قناة السويس "التزام القناة بدورها المحوري في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، والعمل وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنظم حرية الملاحة الآمنة، دون المساس بالسيادة المصرية على القناة".وشدد رئيس هيئة قناة السويس على "نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي للقناة لتظل الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا".وتعهد الفريق ربيع، "ببذل الجهد لاستكمال المسيرة والحفاظ على ما آلت إليه قناة السويس من مقام ومكانة"، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالهيئة ولمرشدي القناة.وقدمت بريطانيا على إثر القرار احتجاجًا رفضه جمال عبد الناصر، على أساس أن التأميم عمل من أعمال السيادة المصرية، فقامت هيئة المنتفعين بقناة السويس بسحب المرشدين الأجانب من القناة.
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مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تعلن مرور أكثر من مليون سفينة خلال 69 عاما عبر قناة السويس
صرح رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، بأن "تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، سمح بمرور عدد أكبر من السفن".
وخلال احتفالية هيئة قناة السويس بالذكرى الـ69 على تأميم القناة، أكد ربيع أن "قناة السويس هي الممر الملاحي الأهم عالميا رغم الظروف العالمية"، لافتًا إلى أن "أكثر من 1.1 مليون سفينة مرت بالقناة خلال الـ69 عاما، بإجمالي إيرادات تجاوزت 153 مليار دولار".
وقال ربيع إن "هذا الإنجاز الذاتي يؤكد على النجاح الباهر للإدارة الوطنية في الحفاظ على سيادة هذا الممر الملاحي الحيوي والأهم عالميًا"، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع بشكل مستمر مشروعات تطوير القناة، خاصة في المنطقة الجنوبية التي باتت تمثل محورًا أساسيًا لتعزيز الملاحة.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس "التزام القناة بدورها المحوري
في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، والعمل وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنظم حرية الملاحة الآمنة، دون المساس بالسيادة المصرية على القناة".
وفي إطار احتفال هيئة قناة السويس بالذكرى الـ69 لتأميمها، أوضح رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، أن "قواعد العمل بالقناة محكمة ومنظمة وراسخة منذ تسلم الإدارة المصرية مقاليد الأمور في عام 1956، حيث يتم تنظيم العمل وفقا للائحة الملاحة، وبما يتفق مع بنود اتفاقية القسطنطينية، التي تكفل منذ توقيعها في عام 1888، حرية الملاحة البحرية لكافة السفن العابرة للقناة".
وشدد رئيس هيئة قناة السويس على "نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي للقناة لتظل الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا".
وتعهد الفريق ربيع، "ببذل الجهد لاستكمال المسيرة والحفاظ على ما آلت إليه قناة السويس من مقام ومكانة"، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالهيئة ولمرشدي القناة.
وأعلن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، تأميم قناة السويس في 26 يوليو/ تموز 1956، لتصبح شركة مساهمة مصرية، للاستفادة من دخلها في بناء السد العالي، الذي رفضت القوى الاستعمارية والغربية تمويله.
وقدمت بريطانيا على إثر القرار احتجاجًا رفضه جمال عبد الناصر، على أساس أن التأميم عمل من أعمال السيادة المصرية، فقامت هيئة المنتفعين بقناة السويس بسحب المرشدين الأجانب من القناة.