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ذكرى التأميم... رئيس قناة السويس يؤكد الالتزام بدور القناة في تحقيق استدامة سلاسل الإمداد العالمية
ذكرى التأميم... رئيس قناة السويس يؤكد الالتزام بدور القناة في تحقيق استدامة سلاسل الإمداد العالمية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، "التزام القناة بدورها المحوري في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، والعمل وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T15:51+0000
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وفي إطار احتفال هيئة قناة السويس بالذكرى الـ69 لتأميمها، أوضح ربيع، أن "قواعد العمل بالقناة محكمة ومنظمة وراسخة منذ تسلم الإدارة المصرية مقاليد الأمور في عام ١٩٥٦ حيث يتم تنظيم العمل وفقا للائحة الملاحة، وبما يتفق مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تكفل منذ توقيعها في عام ١٨٨٨ حرية الملاحة البحرية لكافة السفن العابرة للقناة".وشدد ؤئيس هيئة قناة السويس، على "نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي للقناة لتظل الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا".وتعهد الفريق ربيع، ببذل الجهد لاستكمال المسيرة والحفاظ على ما آلت إليه قناة السويس من مقام ومكانة، موجها الشكر لكافة العاملين بالهيئة ولمرشدي القناة.وأعلن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، تأميم قناة السويس في 26 يوليو/ تموز 1956م، لتصبح شركة مساهمة مصرية، للاستفادة من دخلها في بناء السد العالي الذي رفضت القوى الاستعمارية والغربية تمويله.وقد قدمت بريطانيا على إثر القرار احتجاجاً رفضه جمال عبد الناصر على أساس أن التأميم عمل من أعمال السيادة المصرية، فقامت هيئة المنتفعين بقناة السويس بسحب المرشدين الأجانب بالقناة.
https://sarabic.ae/20250621/انحراف-سفينة-بشكل-مرعب-واصطدامها-داخل-قناة-السويس-فيديو-1101906525.html
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ذكرى التأميم... رئيس قناة السويس يؤكد الالتزام بدور القناة في تحقيق استدامة سلاسل الإمداد العالمية

15:51 GMT 26.07.2025
© AP Photoقناة السويس
قناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، "التزام القناة بدورها المحوري في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، والعمل وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنظم حرية الملاحة الآمنة، دون المساس بالسيادة المصرية على القناة".
وفي إطار احتفال هيئة قناة السويس بالذكرى الـ69 لتأميمها، أوضح ربيع، أن "قواعد العمل بالقناة محكمة ومنظمة وراسخة منذ تسلم الإدارة المصرية مقاليد الأمور في عام ١٩٥٦ حيث يتم تنظيم العمل وفقا للائحة الملاحة، وبما يتفق مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تكفل منذ توقيعها في عام ١٨٨٨ حرية الملاحة البحرية لكافة السفن العابرة للقناة".
وشدد ؤئيس هيئة قناة السويس، على "نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي للقناة لتظل الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا".
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وتعهد الفريق ربيع، ببذل الجهد لاستكمال المسيرة والحفاظ على ما آلت إليه قناة السويس من مقام ومكانة، موجها الشكر لكافة العاملين بالهيئة ولمرشدي القناة.
وأعلن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، تأميم قناة السويس في 26 يوليو/ تموز 1956م، لتصبح شركة مساهمة مصرية، للاستفادة من دخلها في بناء السد العالي الذي رفضت القوى الاستعمارية والغربية تمويله.
وقد قدمت بريطانيا على إثر القرار احتجاجاً رفضه جمال عبد الناصر على أساس أن التأميم عمل من أعمال السيادة المصرية، فقامت هيئة المنتفعين بقناة السويس بسحب المرشدين الأجانب بالقناة.
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