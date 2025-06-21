انحراف سفينة بشكل مرعب واصطدامها داخل قناة السويس.. فيديو

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الإسرائيلية: إيران تستخدم الذخائر العنقودية لأول مرة، روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل العسكري في الصراع الإيراني الإسرائيلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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19 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
قصف صاروخي إيراني يستهدف منشآت استراتيجية في إسرائيل وطهران تتوعد واشنطن إذا دخلت الحرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... تصعيد عسكري وتراجع فرص وقف إطلاق النار
18:00 GMT
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مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
18:30 GMT
29 د
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انحراف سفينة بشكل مرعب واصطدامها داخل قناة السويس.. فيديو
انحراف سفينة بشكل مرعب واصطدامها داخل قناة السويس.. فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حادثاً مقلقاً بعد تعرض سفينة شحن لعطل فني مفاجئ أثناء عبورها المجرى الملاحي، ما أدى إلى انحرافها... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T12:04+0000
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وأوضحت هيئة قناة السويس في بيان رسمي أن السفينة المعطوبة تُدعى "RED ZED 1"، وهي سفينة متخصصة في نقل معدات الغوص والحمولات الثقيلة، وقد واجهت خللًا مفاجئًا في نظام التوجيه خلال رحلتها شمالًا عبر القناة.نتيجة هذا الخلل، انحرفت السفينة عن مسارها واصطدمت بإحدى المعديات التي تُستخدم لنقل الركاب والمركبات بين ضفتي القناة في منطقة القنطرة. ورغم خطورة الموقف، تمكنت فرق الإنقاذ بهيئة القناة من السيطرة على الوضع بسرعة واحترافية عالية والتي ساهمت في منع تفاقم الحادث وضمان استمرار الملاحة دون توقف.وأشارت الهيئة إلى أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية، وتم التعامل معه في وقت قياسي، ما يعكس كفاءة الاستجابة والطواقم الفنية التابعة للقناة.
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نادي الفيديو, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
نادي الفيديو, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

انحراف سفينة بشكل مرعب واصطدامها داخل قناة السويس.. فيديو

12:04 GMT 21.06.2025
© Photo / Suez.Canal Authorityميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
ميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
© Photo / Suez.Canal Authority
تابعنا عبر
شهدت قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حادثاً مقلقاً بعد تعرض سفينة شحن لعطل فني مفاجئ أثناء عبورها المجرى الملاحي، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بمعدية "القنطرة".
وأوضحت هيئة قناة السويس في بيان رسمي أن السفينة المعطوبة تُدعى "RED ZED 1"، وهي سفينة متخصصة في نقل معدات الغوص والحمولات الثقيلة، وقد واجهت خللًا مفاجئًا في نظام التوجيه خلال رحلتها شمالًا عبر القناة.
نتيجة هذا الخلل، انحرفت السفينة عن مسارها واصطدمت بإحدى المعديات التي تُستخدم لنقل الركاب والمركبات بين ضفتي القناة في منطقة القنطرة.
ورغم خطورة الموقف، تمكنت فرق الإنقاذ بهيئة القناة من السيطرة على الوضع بسرعة واحترافية عالية والتي ساهمت في منع تفاقم الحادث وضمان استمرار الملاحة دون توقف.
وأشارت الهيئة إلى أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية، وتم التعامل معه في وقت قياسي، ما يعكس كفاءة الاستجابة والطواقم الفنية التابعة للقناة.
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- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"07:50 GMT
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