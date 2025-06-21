انحراف سفينة بشكل مرعب واصطدامها داخل قناة السويس.. فيديو
© Photo / Suez.Canal Authorityميناء العريش يستقبل أول ناقلة حمولة ثقيلة لمحطة الطاقة
© Photo / Suez.Canal Authority
تابعنا عبر
شهدت قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حادثاً مقلقاً بعد تعرض سفينة شحن لعطل فني مفاجئ أثناء عبورها المجرى الملاحي، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بمعدية "القنطرة".
وأوضحت هيئة قناة السويس في بيان رسمي أن السفينة المعطوبة تُدعى "RED ZED 1"، وهي سفينة متخصصة في نقل معدات الغوص والحمولات الثقيلة، وقد واجهت خللًا مفاجئًا في نظام التوجيه خلال رحلتها شمالًا عبر القناة.
🟠انحراف سفينة بشكل مرعب واصطدامها داخل قناة السويس— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 21, 2025
🔸شهدت قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حادثا مقلقا بعد تعرض سفينة شحن لعطل فني مفاجئ أثناء عبورها المجرى الملاحي، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بمعدية.
🔸وأوضحت هيئة قناة السويس في بيان رسمي أن السفينة… pic.twitter.com/GgnUhWipjU
نتيجة هذا الخلل، انحرفت السفينة عن مسارها واصطدمت بإحدى المعديات التي تُستخدم لنقل الركاب والمركبات بين ضفتي القناة في منطقة القنطرة.
ورغم خطورة الموقف، تمكنت فرق الإنقاذ بهيئة القناة من السيطرة على الوضع بسرعة واحترافية عالية والتي ساهمت في منع تفاقم الحادث وضمان استمرار الملاحة دون توقف.
وأشارت الهيئة إلى أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية، وتم التعامل معه في وقت قياسي، ما يعكس كفاءة الاستجابة والطواقم الفنية التابعة للقناة.