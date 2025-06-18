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https://sarabic.ae/20250618/عودة-سفن-الحاويات-العملاقة-لعبور-قناة-السويس-بعد-توقف-منذ-مارس-2024-1101789623.html
عودة سفن الحاويات العملاقة لعبور قناة السويس بعد توقف منذ مارس 2024
عودة سفن الحاويات العملاقة لعبور قناة السويس بعد توقف منذ مارس 2024
سبوتنيك عربي
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأربعاء، بدء عودة سفن الحاويات العملاقة لعبور المجرى الملاحي بعد توقف منذ مارس/ آذار 2024، بسبب... 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T12:54+0000
2025-06-18T12:54+0000
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قناة السويس
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اقتصاد
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وجاء في بيان لهيئة قناة السويس المصرية: "​أعلن أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن بدء مرحلة جديدة في استعادة قناة السويس لحركة عبور سفن الحاويات العملاقة، حيث شهدت القناة، اليوم الأربعاء، عبور سفينة الحاويات (CMA CGM OSIRIS) بحمولة إجمالية تبلغ 154 ألف طن، ضمن قافلة الجنوب قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى ميناء الإسكندرية، عبر المجرى الملاحي الجديد للقناة".وأضاف البيان أن "هذه السفينة التابعة للخط الملاحي الفرنسي (CMA CGM) تعد أول سفينة حاويات كبيرة تعبر القناة قادمة من مضيق باب المندب، منذ شهر مارس 2024، بعد توقف مؤقت لحركة هذا النوع من السفن في ظل التحديات الإقليمية".وذكرت هيئة قناة السويس المصرية أن طول السفينة يبلغ 366 مترًا، وعرضها 51 مترًا، بغاطس يصل إلى 49 قدمًا، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 15536 حاوية مكافئة، ما يجعلها أول سفينة حاويات كبيرة تعبر من باب المندب وتستفيد فعليًا من هذا التخفيض الجديد المخصص لتحفيز عودة السفن الكبرى للعبور من القناة.وأكد رئيس الهيئة أن "قناة السويس تواصل جهودها في تحقيق التواصل الفعال مع العملاء واتخاذ كافة الإجراءات، التي من شأنها تشجيع عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من القناة مرة أخرى من خلال اتباع سياسات تسعيرية مرنة بما يضمن التفاعل الإيجابي مع متغيرات السوق العالمية، ويعزز من مكانة القناة كأفضل خيار ملاحى للسفن العملاقة رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية".وكانت الرئاسة المصرية، قد أعلنت في بيان في ديسمبر/ كانون الأول 2024، أن "الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، أثّرت على الحركة الملاحية في قناة السويس خلال عام 2024، ما أدى إلى انخفاض إيرادات القناة بنحو 60 بالمئة مقارنة بالعام السابق، لتصل خسارة مصر إلى 7 مليارات دولار من عائدات القناة في 2024".وتعد قناة السويس المصرية أهم وأسرع شريان ملاحي في العالم، وتعبر من خلالها نحو 12 بالمئة من إجمالي حركة التجارة العالمية.مصر ترد على تقارير منح قناة السويس إلى موانئ أبو ظبي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامابعثة تجارية روسية تزور مصر لتعزيز التعاون التجاري
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https://sarabic.ae/20250427/خبراء-لـسبوتنيك-تصريحات-ترامب-بشأن-قناة-السويس-بلطجة-استعمارية-لا-يقبلها-الشعب-المصري-1099945106.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, ملاحة, اخبار الملاحة, توقف حركة الملاحة, سفن, قناة السويس, هيئة قناة السويس, اقتصاد
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, ملاحة, اخبار الملاحة, توقف حركة الملاحة, سفن, قناة السويس, هيئة قناة السويس, اقتصاد

عودة سفن الحاويات العملاقة لعبور قناة السويس بعد توقف منذ مارس 2024

12:54 GMT 18.06.2025
© Photo / unsplash/Andy Liسفن شحن عملاقة بجانب ميناء
سفن شحن عملاقة بجانب ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© Photo / unsplash/Andy Li
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أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأربعاء، بدء عودة سفن الحاويات العملاقة لعبور المجرى الملاحي بعد توقف منذ مارس/ آذار 2024، بسبب التوترات الإقليمية.
وجاء في بيان لهيئة قناة السويس المصرية: "​أعلن أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن بدء مرحلة جديدة في استعادة قناة السويس لحركة عبور سفن الحاويات العملاقة، حيث شهدت القناة، اليوم الأربعاء، عبور سفينة الحاويات (CMA CGM OSIRIS) بحمولة إجمالية تبلغ 154 ألف طن، ضمن قافلة الجنوب قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى ميناء الإسكندرية، عبر المجرى الملاحي الجديد للقناة".
وأضاف البيان أن "هذه السفينة التابعة للخط الملاحي الفرنسي (CMA CGM) تعد أول سفينة حاويات كبيرة تعبر القناة قادمة من مضيق باب المندب، منذ شهر مارس 2024، بعد توقف مؤقت لحركة هذا النوع من السفن في ظل التحديات الإقليمية".
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ونوّه البيان إلى أن "عبورها يأتي تتويجًا للجهود التسويقية التي تبذلها الهيئة، في ضوء الإعلان الأخير عن منح تخفيض بنسبة 15 بالمئة لسفن الحاويات التي تتجاوز حمولتها الصافية 130 ألف طن، سواء كانت محملة أو فارغة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر وفق المنشور رقم 3/2025".

وذكرت هيئة قناة السويس المصرية أن طول السفينة يبلغ 366 مترًا، وعرضها 51 مترًا، بغاطس يصل إلى 49 قدمًا، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 15536 حاوية مكافئة، ما يجعلها أول سفينة حاويات كبيرة تعبر من باب المندب وتستفيد فعليًا من هذا التخفيض الجديد المخصص لتحفيز عودة السفن الكبرى للعبور من القناة.
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وأكد رئيس الهيئة أن "قناة السويس تواصل جهودها في تحقيق التواصل الفعال مع العملاء واتخاذ كافة الإجراءات، التي من شأنها تشجيع عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من القناة مرة أخرى من خلال اتباع سياسات تسعيرية مرنة بما يضمن التفاعل الإيجابي مع متغيرات السوق العالمية، ويعزز من مكانة القناة كأفضل خيار ملاحى للسفن العملاقة رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية".

وأشار الفريق ربيع إلى أن "الخط الملاحي (CMA CGM) يتصدر قائمة الخطوط الملاحية من حيث عدد السفن والحمولات التي عبرت القناة خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين الهيئة والمجموعة الفرنسية".

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وكانت الرئاسة المصرية، قد أعلنت في بيان في ديسمبر/ كانون الأول 2024، أن "الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، أثّرت على الحركة الملاحية في قناة السويس خلال عام 2024، ما أدى إلى انخفاض إيرادات القناة بنحو 60 بالمئة مقارنة بالعام السابق، لتصل خسارة مصر إلى 7 مليارات دولار من عائدات القناة في 2024".
وتعد قناة السويس المصرية أهم وأسرع شريان ملاحي في العالم، وتعبر من خلالها نحو 12 بالمئة من إجمالي حركة التجارة العالمية.
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