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بعثة تجارية روسية تزور مصر لتعزيز التعاون التجاري
بعثة تجارية روسية تزور مصر لتعزيز التعاون التجاري
سبوتنيك عربي
بدأت بعثة تجارية روسية، تضم ممثلين عن قرابة 15 شركة، زيارتها إلى مصر لبحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. 28.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-28T15:18+0000
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موسكو – سبوتنيك. وأكد مركز التصدير الروسي (مجموعة فيب. أر. إف)، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن أعمال البعثة ستستمر يومي 28 و29 مايو/أيار الجاري، مع خطة لعقد نحو 120 اجتماعًا مستهدفًا بين الشركات الروسية ونظيراتها المصرية.وتأتي البعثة كمنصة للمفاوضات التجارية ودفع العلاقات الاقتصادية بين الشركات في البلدين، إلى جانب التعريف بمنتجات وحلول عالية الجودة تحمل علامة "صنع في روسيا" في السوق المصري.وضمت البعثة وفودًا من شركات متخصصة في تقنية المعلومات، وصناعة المعدات الطبية، ومعدات النفط والغاز، ومواد البناء، والمنتجات الغذائية، وغيرها. وسيتيح البرنامج للشركاء المصريين الاطلاع على أحدث الحلول الروسية في مجالات مثل أتمتة الخدمات اللوجستية، ومنتجات الصحة والجمال الصديقة للبيئة.وتعد مصر أحد أبرز الشركاء التجاريين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويأتي تنظيم هذه البعثة في إطار برنامج "صنع في روسيا" الحكومي، الذي يشمل أيضًا المشاركة في المعارض الدولية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بين البلدين.وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية المصري أبو بكر حفني محمود، أمس الثلاثاء، أن القاهرة تأمل مشاركة وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.وقال محمود الذي يشارك في اجتماع موسكو لممثلي الأمن رفيعي المستوى، لوكالة "سبوتنيك": "نأمل مشاركة الرئيس بوتين في افتتاح المتحف (المصري الكبير). وتم إرسال دعوات لجميع الزعماء في العالم، فالمتحف المصري الكبير سيكون أكبر متحف في العالم".وأكد محمود أن القاهرة تعتبر ما يثار حول عبور السفن الأمريكية من قناة السويس بدون رسوم "قضية مغلقة"، ولا يتم التعامل معها.وقال محمود ردا على التصريحات الأمريكية بشأن عبور السفن من قناة السويس وقناة بنما دون رسوم إن "هذا الحديث قديم، ولم يتم تكراره مرة أخرى، أما بالنسبة لقناة السويس، فقد أُغلق هذا الملف، وأعتقد أنه لم تتم هذه التصريحات بشكل رسمي، ولم نتعامل معها، وتحدثنا مع الشركاء الأمريكيين والموضوع منتهي".وأكد محمود أن محطة الطاقة النووية المصرية الأولى "الضبعة"، التي تشارك في بنائها شركة "روساتوم" الروسية الحكومية، تعد شهادة عظيمة على تطور العلاقات بين القاهرة وموسكو.
https://sarabic.ae/20250512/خبراء-استثمارات-روسية-مرتقبة-وقفزة-هامة-في-التعاون-بين-مصر-وروسيا-1100446877.html
https://sarabic.ae/20250520/برلماني-مصري-اتصال-بوتين-وترامب-إقرار-بحق-روسيا-في-أمنها-القومي-ودعم-للمفاوضات-على-أعلى-مستوى-1100791105.html
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العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
العالم, العالم العربي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

بعثة تجارية روسية تزور مصر لتعزيز التعاون التجاري

15:18 GMT 28.05.2025
© Sputnik . Fayed El-Geziry / الانتقال إلى بنك الصورمدينة القاهرة، النيل، مصر
مدينة القاهرة، النيل، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
© Sputnik . Fayed El-Geziry
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تابعنا عبر
بدأت بعثة تجارية روسية، تضم ممثلين عن قرابة 15 شركة، زيارتها إلى مصر لبحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
موسكو – سبوتنيك. وأكد مركز التصدير الروسي (مجموعة فيب. أر. إف)، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن أعمال البعثة ستستمر يومي 28 و29 مايو/أيار الجاري، مع خطة لعقد نحو 120 اجتماعًا مستهدفًا بين الشركات الروسية ونظيراتها المصرية.
وتأتي البعثة كمنصة للمفاوضات التجارية ودفع العلاقات الاقتصادية بين الشركات في البلدين، إلى جانب التعريف بمنتجات وحلول عالية الجودة تحمل علامة "صنع في روسيا" في السوق المصري.
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وضمت البعثة وفودًا من شركات متخصصة في تقنية المعلومات، وصناعة المعدات الطبية، ومعدات النفط والغاز، ومواد البناء، والمنتجات الغذائية، وغيرها. وسيتيح البرنامج للشركاء المصريين الاطلاع على أحدث الحلول الروسية في مجالات مثل أتمتة الخدمات اللوجستية، ومنتجات الصحة والجمال الصديقة للبيئة.
وتعد مصر أحد أبرز الشركاء التجاريين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويأتي تنظيم هذه البعثة في إطار برنامج "صنع في روسيا" الحكومي، الذي يشمل أيضًا المشاركة في المعارض الدولية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بين البلدين.
وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية المصري أبو بكر حفني محمود، أمس الثلاثاء، أن القاهرة تأمل مشاركة وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.
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20 مايو, 14:49 GMT
وقال محمود الذي يشارك في اجتماع موسكو لممثلي الأمن رفيعي المستوى، لوكالة "سبوتنيك": "نأمل مشاركة الرئيس بوتين في افتتاح المتحف (المصري الكبير). وتم إرسال دعوات لجميع الزعماء في العالم، فالمتحف المصري الكبير سيكون أكبر متحف في العالم".
وأكد محمود أن القاهرة تعتبر ما يثار حول عبور السفن الأمريكية من قناة السويس بدون رسوم "قضية مغلقة"، ولا يتم التعامل معها.
وقال محمود ردا على التصريحات الأمريكية بشأن عبور السفن من قناة السويس وقناة بنما دون رسوم إن "هذا الحديث قديم، ولم يتم تكراره مرة أخرى، أما بالنسبة لقناة السويس، فقد أُغلق هذا الملف، وأعتقد أنه لم تتم هذه التصريحات بشكل رسمي، ولم نتعامل معها، وتحدثنا مع الشركاء الأمريكيين والموضوع منتهي".
وأكد محمود أن محطة الطاقة النووية المصرية الأولى "الضبعة"، التي تشارك في بنائها شركة "روساتوم" الروسية الحكومية، تعد شهادة عظيمة على تطور العلاقات بين القاهرة وموسكو.
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