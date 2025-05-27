https://sarabic.ae/20250527/ميشوستين-يوقع-على-قرار-بفتح-قنصلية-عامة-روسية-في-شرم-الشيخ-المصرية-1101034406.html
ميشوستين يوقع على قرار بفتح قنصلية عامة روسية في شرم الشيخ المصرية
ميشوستين يوقع على قرار بفتح قنصلية عامة روسية في شرم الشيخ المصرية
سبوتنيك عربي
وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، مرسوما بفتح قنصلية عامة روسية في شرم الشيخ؛ وقد تم نشر الأمر المقابل على الموقع الإلكتروني للنشر... 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T17:11+0000
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وجاء في البيان: "افتتاح قنصلية عامة لروسيا في مدينة شرم الشيخ (جمهورية مصر العربية)".وتابع البيان: "تُحدد وزارة الخارجية الروسية عدد موظفي القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في مدينة شرم الشيخ بما يتناسب مع عدد موظفي المؤسسات الأجنبية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، وتُعتمد جدول توظيفهم".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الكرملين، أن مصر من أهم شركاء روسيا في أفريقيا.وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر في عام 2024 ارتفع ليبلغ مستوى قياسيًا قدره 9 مليارات دولار.بوتين: مصر شريك رئيسي لروسيا في أفريقيا ... فيديومصر تأمل حضور بوتين حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
https://sarabic.ae/20250527/مصر-تأمل-حضور-بوتين-حفل-الافتتاح-الرسمي-للمتحف-المصري-الكبير-1101028538.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, روسيا
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, روسيا
ميشوستين يوقع على قرار بفتح قنصلية عامة روسية في شرم الشيخ المصرية
وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، مرسوما بفتح قنصلية عامة روسية في شرم الشيخ؛ وقد تم نشر الأمر المقابل على الموقع الإلكتروني للنشر الرسمي للإجراءات القانونية.
وجاء في البيان: "افتتاح قنصلية عامة لروسيا في مدينة شرم الشيخ (جمهورية مصر العربية)".
وتابع البيان: "تُحدد وزارة الخارجية الروسية عدد موظفي القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في مدينة شرم الشيخ بما يتناسب مع عدد موظفي المؤسسات الأجنبية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، وتُعتمد جدول توظيفهم".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الكرملين، أن مصر من أهم شركاء روسيا في أفريقيا.
وقال بوتين خلال محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الكرملين: "بلدانا ينسقان مواقفهما حول القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط. فخامة الرئيس المحترم، الأصدقاء الأعزاء، يسعدنا أن نغتنم هذه الفرصة لمناقشة هذه القضايا والعديد من مجالات التعاون الروسي-المصري الأخرى".
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر في عام 2024 ارتفع ليبلغ مستوى قياسيًا قدره 9 مليارات دولار.