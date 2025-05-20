https://sarabic.ae/20250520/برلماني-مصري-اتصال-بوتين-وترامب-إقرار-بحق-روسيا-في-أمنها-القومي-ودعم-للمفاوضات-على-أعلى-مستوى-1100791105.html

برلماني مصري: اتصال بوتين وترامب إقرار بحق روسيا في أمنها القومي ودعم للمفاوضات على أعلى مستوى

برلماني مصري: اتصال بوتين وترامب إقرار بحق روسيا في أمنها القومي ودعم للمفاوضات على أعلى مستوى

سبوتنيك عربي

صرح عضو مجلس النواب المصري، النائب مصطفى بكري، بأن الاتصال الهاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، هو دعم للجهود الرامية للتوصل... 20.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-20T14:49+0000

2025-05-20T14:49+0000

2025-05-20T14:49+0000

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وأوضح بكري أن الاتصال يسهم في دعم أجندة إحلال السلام، والتوافق على الحقوق المشروعة لروسيا، بما تؤكدها وقائع التاريخ والجغرافيا، والتي أدركها زيلينيسكي مؤخرا، حيث يؤكد أنه ليس ضد السلام مع روسيا، في ظل معرفته التامة أن الشروط الروسية لا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال.ولفت إلى أن موقف الإدارة الأمريكية في عهدها الجديد واضح منذ البداية، حيث اعتبرت أن زيلينيسكي أحد الأشخاص الذي ابتزوا الإدارة الأمريكية وأساء استخدام الأموال التي حصل عليها من واشنطن.وتابع: "الاتصال هو دافع لإجراء المفاوضات على أعلى مستوى، وإقرار بحق روسيا في أمنها القومي.ويرى بكري أن الدعم الأوروبي وخاصة البريطاني والفرنسي لزيلينيسكي لن يؤثر بشكل كبير في مسار المفوضات الهادف للوصول للسلام، خاصة بعد إعلان زيلينيسكي استعداد بلاده للحوار المطروح في تركيا، ما يعني أن الأخير اختار النفاذ بنفسه بعيدا عما يجرى، وهو يعلم جدية الموقف الأمريكي، إلى جانب الانتصارات التي حققتها روسيا خلال الآونة الأخيرة.وفق بكري، فإن التوصل إلى سلام روسي-أوكراني ينعكس على المنطقة بشكل كامل، سواء فيما يتعلق بسلاسل الإمداد، وحدة الاستقطاب التي تجري، وانعكاس عملية السلام على الأمن والاستقرار في كافة المناطق المعنية.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد لنظيره الأمريكي دونالد ترامب التزام روسيا بالتوصل إلى حل عادل للصراع في أوكرانيا.وقال لافروف في حفل استقبال بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي: "لن تترك روسيا الشعب الأرثوذكسي في أوكرانيا في مأزق، وستضمن احترام حقوقه المشروعة، واستعادة الكنيسة الأرثوذكسية مكانتها المحورية في الحياة الروحية لشعب الأراضي الأوكرانية. ويكمن ضمان تحقيق هذه الأهداف في موقف روسيا الاتحادية من تسوية عادلة للأزمة الأوكرانية التي خلقها الغرب، وهو موقف أكده الرئيس بوتين بوضوح أمس عقب محادثته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي ترامب".ويوم أمس الاثنين، ذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من مركز "سيريوس" التعليمي.وأكد بوتين أن روسيا مستعدة للعمل على مذكرة تفاهم مع أوكرانيا تتضمن وقف إطلاق النار.وقال بوتين: "اتفقنا مع رئيس الولايات المتحدة على أن روسيا ستقترح وهي مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن مذكرة بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة تحدد عددًا من المواقف، مثل مبادئ التسوية، والإطار الزمني لإبرام اتفاق سلام محتمل، وما إلى ذلك، بما في ذلك وقف إطلاق النار المحتمل لفترة زمنية معينة إذا تم التوصل إلى اتفاقيات مناسبة".وبدوره، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن محادثته الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سارت بشكل جيد للغاية.ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المحادثة الهاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بأنها كانت "ذات معنى وصريحة ومفيدة للغاية"، مشيرا إلى أنها استمرت أكثر من ساعتين.وقال بوتين للصحفيين إنه أعرب عن امتنانه لترامب لمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في استئناف المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

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https://sarabic.ae/20250520/روسيا-بوتين-وترامب-أوليا-اهتماما-خاصا-في-محادثتهما-الهاتفية-لموضوع-الأخوة-القتالية--1100771693.html

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