https://sarabic.ae/20250519/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ترامب-من-المجمع-التعليمي-في-سيريوس-1100747463.html

الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ترامب من المجمع التعليمي في "سيريوس"

الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع ترامب من المجمع التعليمي في "سيريوس"

سبوتنيك عربي

أكدت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصل بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من مركز "سيريوس" التعليمي. 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T16:25+0000

2025-05-19T16:25+0000

2025-05-19T16:26+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103383/53/1033835301_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_7ca19b484441c0478c86cf5ad5c88d99.jpg

وذكر معد برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، بافيل زاروبين، اليوم الاثنين، أن بوتين اتصل بترامب أثناء وجوده في إقليم "سيريوس" بالقرب من سوتشي.وخلال عام 2025، أجرى الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، اتصالين هاتفيين، وبحث الرئيس بوتين، في 12 فبراير/ شباط، مع نظيره الأمريكي عبر الهاتف القضية الأوكرانية، فضلاً عن المشاكل المتراكمة في العلاقات بين البلدين، واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات، بما في ذلك تنظيم لقاءات شخصية.كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.وأعرب حينها الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.

https://sarabic.ae/20250519/إعلام-بدء-المحادثة-الهاتفية-بين-ترامب-وبوتين-1100738210.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية