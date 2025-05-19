https://sarabic.ae/20250519/إعلام-بدء-المحادثة-الهاتفية-بين-ترامب-وبوتين-1100738210.html

إعلام: بدء المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين

إعلام: بدء المحادثة الهاتفية بين ترامب وبوتين

سبوتنيك عربي

بدأت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض. 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T14:45+0000

2025-05-19T14:45+0000

2025-05-19T14:59+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وذكرت تلك الوسائل نقلا عن مسؤول أمريكي: "ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين".كما حدث اتصال هاتفي، في 18 مارس/ آذار الماضي، وخلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة قضايا التسوية في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية.وأعرب الرئيس بوتين عن تأييده لفكرة ترامب بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولكن مع بعض التحفظات، وأصدر على الفور الأمر بوقف الضربات على منشآت الطاقة، في حين لم يكن هناك أي رد من جانب نظام كييف.وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "في الساعة الخامسة ستكون هناك محادثة هاتفية مع ترامب. وقد أعلن ترامب ذلك أول أمس. وبطبيعة الحال، تكتسبفانس: أمريكا تعتقد أن عملية السلام الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدودترامب: زيلينسكي لا يملك أي أوراق رابحة في موقفه التفاوضي

https://sarabic.ae/20250519/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ترامب-اليوم-الاثنين-الساعة-الخامسة-مساء-1100725922.html

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