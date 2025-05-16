https://sarabic.ae/20250516/ترامب-زيلينسكي-لا-يملك-أي-أوراق-رابحة-في-موقفه-التفاوضي-1100647827.html
ترامب: زيلينسكي لا يملك أي أوراق رابحة في موقفه التفاوضي
ترامب: زيلينسكي لا يملك أي أوراق رابحة في موقفه التفاوضي
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت بأن فلاديمير زيلينسكي لا يملك في الوقت الراهن أي أوراق رابحة في موقفه التفاوضي بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T22:54+0000
2025-05-16T22:54+0000
2025-05-16T23:04+0000
ترامب
زيلينسكي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لقد قلت دائما إنه (زيلينسكي) ليس لديه أي أوراق رابحة".وأضاف ترامب أنه واجه صعوبة مع زيلينسكي في الحديث عن التسوية الأوكرانية مشيرا إلى أنه لا يزال يعتبره أعظم تاجر في العالم.وتابع ترامب:وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح يوم الأحد الماضي إمكانية إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار/مايو الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.من جهته أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا تتمثل في إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا، وهي عازمة على البحث بشكل جدي عن السبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد.واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن وفدي روسيا وأوكرانيا توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن لقاء جديد.وبدروه، كشف مصدر لدى وزارة الخارجية التركية، لوكالة "سبوتنيك"، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا انتهت ولا يزال الوضع بشأن فرص استمرارها غير واضح.
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ترامب, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب, زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب: زيلينسكي لا يملك أي أوراق رابحة في موقفه التفاوضي
22:54 GMT 16.05.2025 (تم التحديث: 23:04 GMT 16.05.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت بأن فلاديمير زيلينسكي لا يملك في الوقت الراهن أي أوراق رابحة في موقفه التفاوضي بشأن تسوية الصراع في أوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك
. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لقد قلت دائما إنه (زيلينسكي) ليس لديه أي أوراق رابحة".
وأضاف ترامب أنه واجه صعوبة مع زيلينسكي في الحديث عن التسوية الأوكرانية مشيرا إلى أنه لا يزال يعتبره أعظم تاجر في العالم.
"لقد أجريت محادثة صعبة للغاية مع زيلينسكي لأنني لم يعجبني ما قاله، ولم يكن يريد أن يجعل الأمر أسهل".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح يوم الأحد الماضي إمكانية إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار/مايو الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.
ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
من جهته أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا تتمثل في إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا، وهي عازمة على البحث بشكل جدي عن السبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد.
واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني
في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.
وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".
وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن الوفد الروسي غادر إلى المطار بعد محادثات مع أوكرانيا في إسطنبول.
وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن وفدي روسيا وأوكرانيا توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن لقاء جديد.
وبدروه، كشف مصدر لدى وزارة الخارجية التركية، لوكالة "سبوتنيك"، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا انتهت ولا يزال الوضع بشأن فرص استمرارها غير واضح.