https://sarabic.ae/20250516/إعلام-أمريكي-محادثات-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-كانت-إيجابية-أكثر-من-المتوقع--1100644228.html
إعلام أمريكي: محادثات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول كانت إيجابية أكثر من المتوقع
إعلام أمريكي: محادثات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول كانت إيجابية أكثر من المتوقع
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن محادثات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول يوم الجمعة كانت "أكثر إيجابية من المتوقع". 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T19:30+0000
2025-05-16T19:30+0000
2025-05-16T19:30+0000
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وأضافت الوسيلة الإعلامية نقلاً عن مسؤول تركي لم تُسمّه: "المحادثات كانت أكثر إيجابية من المتوقع. لم يستخدموا لغة اتهامية".وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن الوفد الروسي غادر إلى المطار بعد محادثات مع أوكرانيا في إسطنبول.وبدروه، كشف مصدر لدى وزارة الخارجية التركية، لوكالة "سبوتنيك"، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا انتهت ولا يزال الوضع بشأن فرص استمرارها غير واضح.
https://sarabic.ae/20250516/باحث-سياسي-مفاوضات-إسطنبول-تعد-تقدما-كبيرا-لروسيا-باتجاه-أوروبا-الغربية-1100641440.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام أمريكي: محادثات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول كانت إيجابية أكثر من المتوقع
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن محادثات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول يوم الجمعة كانت "أكثر إيجابية من المتوقع".
وأضافت الوسيلة الإعلامية نقلاً عن مسؤول تركي لم تُسمّه: "المحادثات كانت أكثر إيجابية من المتوقع. لم يستخدموا لغة اتهامية".
واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.
وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".
وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن الوفد الروسي غادر إلى المطار بعد محادثات مع أوكرانيا في إسطنبول.
وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن وفدي روسيا وأوكرانيا توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن لقاء جديد.
وبدروه، كشف مصدر لدى وزارة الخارجية التركية، لوكالة "سبوتنيك"، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا انتهت ولا يزال الوضع بشأن فرص استمرارها غير واضح.