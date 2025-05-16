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https://sarabic.ae/20250516/باحث-سياسي-مفاوضات-إسطنبول-تعد-تقدما-كبيرا-لروسيا-باتجاه-أوروبا-الغربية-1100641440.html
باحث سياسي: مفاوضات إسطنبول تعد تقدما كبيرا لروسيا باتجاه أوروبا الغربية
باحث سياسي: مفاوضات إسطنبول تعد تقدما كبيرا لروسيا باتجاه أوروبا الغربية
سبوتنيك عربي
تناول الباحث السياسي فراس رضوان أوغلو، الجولة الأولى من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول، معتبرًا أنها "انتهت دون نتائج ملموسة بسبب التباين الكبير في... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T18:29+0000
2025-05-16T18:29+0000
روسيا
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وأشار أوغلو في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "ما طرحه وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني روبيو قد يُنقل إلى موسكو وكييف لتقريب وجهات النظر".ورأى الباحث السياسي أن "بعض الدول الأوروبية لم تكن راغبة بانعقاد المفاوضات، لكونها تُعد تقدمًا كبيرًا لروسيا باتجاه أوروبا الغربية". كما لفت إلى أن "رؤية ترامب تتقاطع مع الموقف التركي في الواقعية السياسية والميدانية"، مؤكدًا أن "أوكرانيا تبقى ضعيفة دون الدعم الأميركي، وأن الوجود الأميركي السياسي والاقتصادي في أوكرانيا يشكّل ضمانة لها".وانعقدت المحادثات الروسية الأوكرانية في مكتب الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
https://sarabic.ae/20250516/خبير-أرجنتيني-محادثات-إسطنبول-خطوة-ذكية-من-بوتين--1100640479.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث سياسي: مفاوضات إسطنبول تعد تقدما كبيرا لروسيا باتجاه أوروبا الغربية

18:29 GMT 16.05.2025
© Sputnikاجتماع الوفود الروسية والتركية والأوكرانية في اسطنبول
اجتماع الوفود الروسية والتركية والأوكرانية في اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Sputnik
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حصري
تناول الباحث السياسي فراس رضوان أوغلو، الجولة الأولى من المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول، معتبرًا أنها "انتهت دون نتائج ملموسة بسبب التباين الكبير في الرؤى بين الطرفين".
وأشار أوغلو في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "ما طرحه وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني روبيو قد يُنقل إلى موسكو وكييف لتقريب وجهات النظر".

وأضاف أن "الرسائل الإيجابية التي حملها الوزير الأميركي انعكست على موقف الوفد الروسي"، الذي لمّح إلى أن الحل يكمن في لقاء يجمع بوتين وترامب، كما رجّح أوغلو أن يلعب الوزير فيدان دورًا محوريًا في استمرار المحادثات.

ورأى الباحث السياسي أن "بعض الدول الأوروبية لم تكن راغبة بانعقاد المفاوضات، لكونها تُعد تقدمًا كبيرًا لروسيا باتجاه أوروبا الغربية". كما لفت إلى أن "رؤية ترامب تتقاطع مع الموقف التركي في الواقعية السياسية والميدانية"، مؤكدًا أن "أوكرانيا تبقى ضعيفة دون الدعم الأميركي، وأن الوجود الأميركي السياسي والاقتصادي في أوكرانيا يشكّل ضمانة لها".
اجتماع الوفود دول روسيا وتركيا وأوكرانيا في اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
خبير أرجنتيني: محادثات إسطنبول خطوة ذكية من بوتين
18:15 GMT
وانعقدت المحادثات الروسية الأوكرانية في مكتب الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
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