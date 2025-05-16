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خبير أرجنتيني: محادثات إسطنبول خطوة ذكية من بوتين
خبير أرجنتيني: محادثات إسطنبول خطوة ذكية من بوتين
سبوتنيك عربي
قال الخبير الأرجنتيني، كريستيان لاميسا، إن محادثات إسطنبول خطوة ذكية للغاية من الرئيس فلاديمير بوتين ردًا على الضغوط العبثية من زيلينسكي ورعاته الأوروبيين. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T18:15+0000
2025-05-16T18:15+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأضاف كريستيان في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك موندو"، أن محادثات إسطنبول خطوة ذكية للغاية من الرئيس فلاديمير بوتين ردًا على الضغوط العبثية من زيلينسكي ورعاته الأوروبيين، بهدف التوصل إلى هدنة لا تقل عبثية لمدة 30 يومًا.ووفقا لكريستيان، فإنه هناك رغبة من جانب كييف، وأكرر، من جانب رعاتها الأوروبيين، في مواصلة الحرب. ليس لديهم أي نية حقيقية لتحقيق السلام، وهذا، بالطبع، يتعارض دائمًا مع مصالح أوكرانيا نفسها.وكما قالت ماريا زاخاروفا، الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، وبحق، في كل مرة تتراجع فيها كييف عن مقترحات السلام الروسية، تتقلص أوكرانيا أكثر فأكثر. الشروط المنصوص عليها في الاتفاق الذي قُطع عام 2022 - حتى أنه وُقّعت مسودة آنذاك، لكن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون دمرها - كانت تلك الشروط مواتية للغاية لأوكرانيا مقارنةً بالوضع الحالي، كما أفاد الخبير.واختتم الخبير: "بطبيعة الحال، فإن عناد وغباء نظام كييف ورعاته يدفعني إلى الاعتقاد بأنه، على الأقل في هذه المرحلة، طالما أن زيلينسكي في السلطة بشكل غير قانوني في أوكرانيا، لن تكون هناك رغبة حقيقية في تحقيق السلام".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
https://sarabic.ae/20250516/خبير-إيراني-محادثات-إسطنبول-مفيدة-لروسيا-1100638485.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا

خبير أرجنتيني: محادثات إسطنبول خطوة ذكية من بوتين

18:15 GMT 16.05.2025
© Sputnikاجتماع الوفود دول روسيا وتركيا وأوكرانيا في اسطنبول
اجتماع الوفود دول روسيا وتركيا وأوكرانيا في اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
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حصري
قال الخبير الأرجنتيني، كريستيان لاميسا، إن محادثات إسطنبول خطوة ذكية للغاية من الرئيس فلاديمير بوتين ردًا على الضغوط العبثية من زيلينسكي ورعاته الأوروبيين.
وأضاف كريستيان في مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك موندو"، أن محادثات إسطنبول خطوة ذكية للغاية من الرئيس فلاديمير بوتين ردًا على الضغوط العبثية من زيلينسكي ورعاته الأوروبيين، بهدف التوصل إلى هدنة لا تقل عبثية لمدة 30 يومًا.

وأشار الخبير إلى أنه "يقدم بوتين هذا الاقتراح تحديدًا لبدء مفاوضات تؤدي إلى السلام - سلام جدي، سلام دائم، سلام يعالج الصراعات العميقة التي أدت إلى هذا الوضع، وأكرر، في أشد صورها خطورة".

ووفقا لكريستيان، فإنه هناك رغبة من جانب كييف، وأكرر، من جانب رعاتها الأوروبيين، في مواصلة الحرب. ليس لديهم أي نية حقيقية لتحقيق السلام، وهذا، بالطبع، يتعارض دائمًا مع مصالح أوكرانيا نفسها.
وكما قالت ماريا زاخاروفا، الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، وبحق، في كل مرة تتراجع فيها كييف عن مقترحات السلام الروسية، تتقلص أوكرانيا أكثر فأكثر. الشروط المنصوص عليها في الاتفاق الذي قُطع عام 2022 - حتى أنه وُقّعت مسودة آنذاك، لكن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك بوريس جونسون دمرها - كانت تلك الشروط مواتية للغاية لأوكرانيا مقارنةً بالوضع الحالي، كما أفاد الخبير.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال افتتاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
خبير إيراني: محادثات إسطنبول مفيدة لروسيا
16:34 GMT
واختتم الخبير: "بطبيعة الحال، فإن عناد وغباء نظام كييف ورعاته يدفعني إلى الاعتقاد بأنه، على الأقل في هذه المرحلة، طالما أن زيلينسكي في السلطة بشكل غير قانوني في أوكرانيا، لن تكون هناك رغبة حقيقية في تحقيق السلام".
وانعقدت المحادثات الروسية الأوكرانية في مكتب الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
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