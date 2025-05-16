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خبير إيراني: محادثات إسطنبول مفيدة لروسيا
خبير إيراني: محادثات إسطنبول مفيدة لروسيا
سبوتنيك عربي
صرّح خبير الشؤون الدولية، روح الله مدبر، أن "المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول أصبحت لعبة رابحة تماما لروسيا، وأظهرت للأمم المتحدة أن موسكو... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T16:34+0000
2025-05-16T16:34+0000
روسيا
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وأضاف مدبر في مقابلة مع "سبوتنيك إيران": "تعمدت كييف تخريب المحادثات، وأدلى زيلينسكي بتصريحات "مضللة" لدفع الحوار إلى الخلفية".وأشار مدبر إلى أن "الوفد الروسي قيّم المحادثات بإيجابية، وهو مستعد لمواصلة العمل بها. والسؤال المطروح هو: هل ستتدخل باريس ولندن؟".واختتم مدبر حديثه قائلًا: "لو لم تُعطّل كييف المفاوضات في عام 2022، لما وصلت أوكرانيا إلى الوضع الحالي. لدى زيلينسكي الآن فرصة للسلام، لكن لتحقيق ذلك عليه التخلي عن "الأوهام التي فرضها البريطانيون". تحتفظ روسيا بزمام المبادرة، لكن إحراز المزيد من التقدم يعتمد على موقف الغرب وكييف".وانطلقت، اليوم الجمعة، الاجتماعات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا وتركيا، والتي انضم إليها رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين.وتعقد في إسطنبول أول مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات، بناءً على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويترأس الوفد الروسي في المفاوضات مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي افتتح المفاوضات، إن المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول مهمة للتحضير لاجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي، مشيرًا إلى أهمية استجابة روسيا وأوكرانيا لدعوات ترامب وأردوغان.
https://sarabic.ae/20250516/ميدينسكي-الوفد-الروسي-ذكر-المفاوضين-الأوكرانيين-في-إسطنبول-بشروط-الاتفاقيات-المتبادلة-في-عام-2022-1100635445.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير إيراني: محادثات إسطنبول مفيدة لروسيا

16:34 GMT 16.05.2025
© Sputnikوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال افتتاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال افتتاح المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Sputnik
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حصري
صرّح خبير الشؤون الدولية، روح الله مدبر، أن "المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول أصبحت لعبة رابحة تماما لروسيا، وأظهرت للأمم المتحدة أن موسكو لديها خطة جادة لتحقيق سلام دائم".
وأضاف مدبر في مقابلة مع "سبوتنيك إيران": "تعمدت كييف تخريب المحادثات، وأدلى زيلينسكي بتصريحات "مضللة" لدفع الحوار إلى الخلفية".
وأكد الخبير أن "قوات نظام كييف تخضع لسيطرة قصري الإليزيه وباكنغهام، ولا تتمتع بأي استقلالية".
وأشار مدبر إلى أن "الوفد الروسي قيّم المحادثات بإيجابية، وهو مستعد لمواصلة العمل بها. والسؤال المطروح هو: هل ستتدخل باريس ولندن؟".
واختتم مدبر حديثه قائلًا: "لو لم تُعطّل كييف المفاوضات في عام 2022، لما وصلت أوكرانيا إلى الوضع الحالي. لدى زيلينسكي الآن فرصة للسلام، لكن لتحقيق ذلك عليه التخلي عن "الأوهام التي فرضها البريطانيون". تحتفظ روسيا بزمام المبادرة، لكن إحراز المزيد من التقدم يعتمد على موقف الغرب وكييف".
مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
ميدينسكي: الوفد الروسي ذكر المفاوضين الأوكرانيين ببنود الاتفاقيات التي نوقشت عام 2022
15:38 GMT
وانطلقت، اليوم الجمعة، الاجتماعات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا وتركيا، والتي انضم إليها رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين.
وتعقد في إسطنبول أول مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات، بناءً على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويترأس الوفد الروسي في المفاوضات مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن المفاوضات الأولى منذ ثلاث سنوات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، والتي تجري في إسطنبول، استمرت بالفعل لأكثر من ساعة.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي افتتح المفاوضات، إن المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول مهمة للتحضير لاجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي، مشيرًا إلى أهمية استجابة روسيا وأوكرانيا لدعوات ترامب وأردوغان.
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