https://sarabic.ae/20250516/ميدينسكي-الوفد-الروسي-ذكر-المفاوضين-الأوكرانيين-في-إسطنبول-بشروط-الاتفاقيات-المتبادلة-في-عام-2022-1100635445.html

ميدينسكي: الوفد الروسي ذكر المفاوضين الأوكرانيين في إسطنبول بشروط الاتفاقيات المتبادلة عام 2022

ميدينسكي: الوفد الروسي ذكر المفاوضين الأوكرانيين في إسطنبول بشروط الاتفاقيات المتبادلة عام 2022

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي، اليوم الجمعة، أن الوفد الروسي ذكّر المفاوضين الأوكرانيين في إسطنبول بشروط الاتفاقيات المتبادلة في عام 2022. 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T15:38+0000

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وأضاف ميدينسكي ردا على من اقترح إجراء مفاوضات بعد "الهدنة": "كما يقول نابليون الحرب والمفاوضات تجريان في وقت واحد".وعقب محادثات إسطنبول، استذكر مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي أن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".وأضاف ميدينسكي في مقابلة مع الصحفي يفغيني بوبوف على الهواء في برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1": "كما تعلمون، بسمارك، الذي شغل منصب سفير في سانت بطرسبورغ لسنوات طويلة، درس اللغة الروسية جيداً، وكان يشعر بروسيا ويفهمها، ويفهم المصالح المشتركة بين روسيا وألمانيا. كان يقول دائماً: "لا تحاولوا خداع الروس، أو سرقة شيء منهم، لأن الوقت سيمضي، وعاجلاً أم آجلاً سيُجبر الروس على التضحية بأنفسهم". يبدو لي أن عبارة "الروس سيُجبرون على التضحية بأنفسهم" درس تاريخي بالغ الأهمية".وصرّح رئيس الوفد الروسي في المفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، أن كييف طلبت عقد اجتماع لرؤساء الدول، وقد أخذت روسيا هذا الأمر في الاعتبار.وأعلن فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي، انتهاء المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.وصرح ميدينسكي للصحفيين: "انتهى للتو التفاوض المباشر مع الجانب الأوكراني، والذي نُظّم بمبادرة من الرئيس الروسي".وأكد فلاديمير ميدينسكي، أن "روسيا مستعدة لمواصلة الاتصالات مع أوكرانيا"، كما أشار إلى أن "كييف طلبت عقد اجتماع لرؤساء الدول، وقد أخذت روسيا هذا الأمر في الاعتبار".وقال رئيس الوفد الروسي المفاوض: "الوفد الروسي راضٍ عن نتائج المفاوضات مع الجانب الأوكراني"، منوها بأن "موسكو وكييف اتفقتا على عرض رؤيتهما لوقف إطلاق النار".وأكد ميدينسكي أن "روسيا وأوكرانيا ستجريان قريبا عملية تبادل للأسرى وفقا لصيغة 1000 مقابل 1000".وانطلقت، اليوم الجمعة، الاجتماعات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا وتركيا، والتي انضم إليها رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم كالين.وتعقد في إسطنبول أول مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات، بناءً على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويترأس الوفد الروسي في المفاوضات مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن المفاوضات الأولى منذ ثلاث سنوات بين وفدي روسيا وأوكرانيا، والتي تجري في إسطنبول، استمرت بالفعل لأكثر من ساعة.وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الذي افتتح المفاوضات، إن المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول مهمة للتحضير لاجتماع محتمل بين بوتين وزيلينسكي، مشيرًا إلى أهمية استجابة روسيا وأوكرانيا لدعوات ترامب وأردوغان.وأضاف: "أود أن ألفت انتباهكم إلى نقطة واحدة. هذا أول اجتماع بين الطرفين منذ مارس/آذار 2022. يجب أن نأخذ هذه الفرصة في الاعتبار. كل يوم تأخير سيؤدي إلى مزيد من الدمار والكوارث. مع استمرار الحرب، لا بد من وقف إطلاق النار".وذكر وزير الخارجية التركي أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول مهمة للتحضير للقاء محتمل بين رئيسي البلدين، وأردف قائلا: "هذا الاجتماع سيحدد اللقاء المستقبلي بين زعماء البلدين".وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن فريق التفاوض الروسي على تواصل دائم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يتلقى المعلومات عبر الاتصال المباشر.ويترأس الوفد الروسي في المفاوضات فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي، ويضم الوفد الروسي نائب رئيس وزارة الخارجية الروسية، نائب وزير الدفاع الروسي، ورئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة لروسيا.وكان الوفد الروسي، قد وصل أمس الخميس، إلى مكان انعقاد المفاوضات في مدينة إسطنبول التركية، لإجراء محادثات مع وفد كييف، حيث أكد مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس، أن الوفد الروسي ملتزم بالنهج البناء والبحث عن الحلول الممكنة ونقاط الاتصال، وأن النقاش بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفاوضين قبل مغادرتهم إلى إسطنبول كان تفصيليا.وبعد المؤتمر الذي عقده ميدينسكي، توجه الوفد الروسي إلى المكتب الرئاسي في دولما بهجة، حيث من المتوقع إجراء مفاوضات مع أوكرانيا.وتنعقد المحادثات الروسية الأوكرانية في مكتب الرئاسة التركية بمدينة إسطنبول، كما كان الحال في مفاوضات البلدين التي استضافتها إسطنبول أيضًا، عام 2022، حسبما كشف مصدر تركي.ووفق بيان وزعه ديوان الرئاسة لوسائل الإعلام المحلية، وحصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، سيتواجد الرئيس التركي خلال هذه الفترة في العاصمة أنقرة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح، في وقت سابق، استئناف المحادثات المباشرة بين أوكرانيا ودون شروط مسبقة في إسطنبول في 15 مايو/أيار. ولم يستبعد الرئيس الروسي أن تتوصل الأطراف خلال المفاوضات ذات الصلة إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا عازمة على البحث بجدية عن سبل تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد. ووفقا له، فإن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هي القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.

https://sarabic.ae/20250516/خبير-مفاوضات-روسيا-وأوكرانيا-خطوة-أولى-لفتح-باب-الحوار-الذي-لطالما-كان-مغلقا-من-قبل-كييف---1100634475.html

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