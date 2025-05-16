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ميدينسكي: الوفد الروسي ذكر المفاوضين الأوكرانيين في إسطنبول بشروط الاتفاقيات المتبادلة عام 2022
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خبير: مفاوضات روسيا وأوكرانيا خطوة أولى لفتح باب الحوار الذي لطالما كان مغلقا من قبل كييف
خبير: مفاوضات روسيا وأوكرانيا خطوة أولى لفتح باب الحوار الذي لطالما كان مغلقا من قبل كييف
سبوتنيك عربي
علّق مدير مركز الدراسات والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناة، على المفاوضات الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن "هذه المفاوضات جاءت استكمالا للمفاوضات التي عقدت في... 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T15:22+0000
2025-05-16T15:53+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
مفاوضات
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأضاف قناة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "جاءت هذه المفاوضات في المرحلة الحالية متوافقة مع التطلعات الروسية لإنهاء الصراع بشكل كامل"، وتابع: "أعتقد أن نهاية الصراع ستأتي بعد الاتصال المباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وعن نتائج المفاوضات، أكد قناة أنه "حتى الآن لا نملك الكثير من المعلومات لما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات، لكن من خلال الانطباعات يمكن القول إن الأمور إيجابية"، مشيرا إلى أننا "الآن أمام منعطف اَخر وهو ردة الفعل الأوروبية المتعمدة في مجال التصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي لغاية الاَن".وتابع ضيف "سبوتنيك": "لا أحد يريد أن يؤول الوضع إلى ما آلت إليه المفاوضات عام 2022 عندما تعطلت بسبب بريطانيا وواشنطن"، لافتا إلى وجود تعطيل آخر اليوم "متمثل بفرنسا واألمانيا، و لذلك لننتظر لنرى النتائج وإقرار أوكرانيا بهذه النتائج أيضا".وفي ما يتعلق بتبادل الأسرى بواقع 1000 أسير من كل جانب، أوضح قناة أن "هذا الملف إنساني، والأرقام تدل على توافقات إيجابية مهمة بالنسبة لروسيا"، وأضاف: "يجب التنويه أن معظم الأسرى في الفترات القليلة السابقة هم مدنيون وليسوا عسكريين، كانت اعتقلتهم القوات النازية الأوكرانية في منطقة كورسك"، مشيرا إلى أن "معظم المختطفين من كورسك من الرجال والنساء المسنين".واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضت، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا غلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.وقال ميدينسكي للصحفيين: "إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على توضيح مقترحاتهما بالتفصيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".وبدوره، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن وفدي روسيا وأوكرانيا توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن اجتماع جديد.وقال فيدان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم يوم مهم لتحقيق السلام. بفضل الجهود الدبلوماسية المكثفة، عقد وفدا روسيا وأوكرانيا اجتماعًا في إسطنبول بوساطة تركية... وتوصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن اجتماع جديد".
https://sarabic.ae/20250516/ميدينسكي-عقب-المحادثات-كييف-طلبت-عقد-اجتماع-لرؤساء-الدول-1100628532.html
https://sarabic.ae/20250516/فيدان-الوفدان-الروسي-والأوكراني-يتوصلان-إلى-اتفاق-مبدئي-بشأن-عقد-اجتماع-جديد-1100631519.html
https://sarabic.ae/20250516/انتهاء-المفاوضات-الورسية-الأوكرانية-بعد-استمرارها-نحو-ساعتين--1100621530.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, مفاوضات, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار أوكرانيا, روسيا, مفاوضات, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير: مفاوضات روسيا وأوكرانيا خطوة أولى لفتح باب الحوار الذي لطالما كان مغلقا من قبل كييف

15:22 GMT 16.05.2025 (تم التحديث: 15:53 GMT 16.05.2025)
© Sputnikصورة لبدء المفاوضات الأمريكية التركية الأوكرانية في إسطنبول
صورة لبدء المفاوضات الأمريكية التركية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
© Sputnik
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حصري
علّق مدير مركز الدراسات والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناة، على المفاوضات الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن "هذه المفاوضات جاءت استكمالا للمفاوضات التي عقدت في تركيا عام 2022، وهي معنية بالتوصل إلى حل جذري للأزمة الحالية، وليس التوصل إلى حلول مؤقتة مرتبطة ببعض الرغبات الغربية أو الأوكرانية فيما يتعلق بوقف إطلاق النار".
وأضاف قناة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "جاءت هذه المفاوضات في المرحلة الحالية متوافقة مع التطلعات الروسية لإنهاء الصراع بشكل كامل"، وتابع: "أعتقد أن نهاية الصراع ستأتي بعد الاتصال المباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وتابع: "لاحظنا عدم رضى أمريكي عن المفاوضات، وباعتقادي أن تصريح ترامب هو دليل قاطع على ذلك"، مؤكدا "عدم قدرة الطرف الأوكراني والأوروبي على حل مثل هذه الأزمة الجيو سياسية".
مساعد رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير ميدينسكي، نائب وزير الدفاع في الاتحاد الروسي ألكسندر فومين، رئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي - نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في الاتحاد الروسي إيغور كوستيوكوف (من اليسار إلى اليمين) في مؤتمر صحفي في إسطنبول. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
ميدينسكي عقب المحادثات: كييف طلبت عقد اجتماع لرؤساء الدول
13:42 GMT

وحول إمكانية عقد اجتماع لرؤساء الدول بناء على طلب كييف، قال قناة: "طالب الأوكرانيون والغرب كثيرا بهذا اللقاء، وهناك نوايا مبيتة بأن بوتين لن يقبل بعقد هذا اللقاء بعد مرور 3 سنوات على الصراع"، وتابع: "لكن أعتقد أنه إذا اقتضى الأمر سيوافق بوتين على لقاء الرئيس الأوكراني فاقد للشرعية، لتمرير المصالح الروسية ووقف النزيف على الجبهات".

وعن نتائج المفاوضات، أكد قناة أنه "حتى الآن لا نملك الكثير من المعلومات لما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات، لكن من خلال الانطباعات يمكن القول إن الأمور إيجابية"، مشيرا إلى أننا "الآن أمام منعطف اَخر وهو ردة الفعل الأوروبية المتعمدة في مجال التصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي لغاية الاَن".
وزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والتركي هاكان فيدان قبيل المحادثات الثلاثية الأمريكية التركية الأوكرانية على هامش المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فيدان: الوفدان الروسي والأوكراني يتوصلان إلى اتفاق مبدئي بشأن عقد اجتماع جديد
14:41 GMT
وتابع ضيف "سبوتنيك": "لا أحد يريد أن يؤول الوضع إلى ما آلت إليه المفاوضات عام 2022 عندما تعطلت بسبب بريطانيا وواشنطن"، لافتا إلى وجود تعطيل آخر اليوم "متمثل بفرنسا واألمانيا، و لذلك لننتظر لنرى النتائج وإقرار أوكرانيا بهذه النتائج أيضا".

وحول مدى توافق وجهات النظر بين موسكو وكييف في وقف إطلاق النار، أكد قناة أن "روسيا معنية بوقف إطلاق النار، والمفاوضات التي جرت اليوم هي خطوة أولى في فتح باب الحوار الذي لطالما كان مغلقا من قبل كييف مع الدعم الغربي آنذاك في محاولات لتحسين الموقف التفاوضي لكييف في المباحثات".

اجتماع الوفود دول روسيا وتركيا وأوكرانيا في اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2025
ميدينسكي: راضون عن نتيجة المفاوضات في إسطنبول
12:28 GMT

وتابع: "اليوم فقدت كييف ومعها الدعم الأوروبي كل أوراق القوة، وفي المقابل نرى أن الموقف اليوم يصب ضمن المصالح الروسية، وباعتقادي أن ذلك أمرا طبيعيا لأن المعادلة على أرض الواقع هي معادلة عسكرية سطرتها القوات العسكرية الروسية وهذه هي أحد أخطاء المنظومة الغربية عندما عولت على العامل الاقتصادي والعسكري وقد رأيناه قد انهار بعد فشل الهجوم المضاد الأوكراني".

وفي ما يتعلق بتبادل الأسرى بواقع 1000 أسير من كل جانب، أوضح قناة أن "هذا الملف إنساني، والأرقام تدل على توافقات إيجابية مهمة بالنسبة لروسيا"، وأضاف: "يجب التنويه أن معظم الأسرى في الفترات القليلة السابقة هم مدنيون وليسوا عسكريين، كانت اعتقلتهم القوات النازية الأوكرانية في منطقة كورسك"، مشيرا إلى أن "معظم المختطفين من كورسك من الرجال والنساء المسنين".
واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضت، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا غلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.
وقال ميدينسكي للصحفيين: "إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على توضيح مقترحاتهما بالتفصيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وأضاف ميدينسكي: بشكل عام، نحن راضون عن النتيجة ومستعدون لمواصلة الاتصالات"، مشيرا إلى أن روسيا مستعدة لمواصلة الاتصالات مع أوكرانيا، وأن كييف عقد اجتماع لزعماء الدول، وقد أخذت روسيا هذا الأمر في الاعتبار، وأن موسكو وكييف اتفقتا على عرض رؤيتهما لوقف إطلاق النار، وأنهما ستجريان قريبا عملية تبادل للأسرى وفقا لصيغة 1000 مقابل 1000.

وبدوره، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن وفدي روسيا وأوكرانيا توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن اجتماع جديد.
وقال فيدان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم يوم مهم لتحقيق السلام. بفضل الجهود الدبلوماسية المكثفة، عقد وفدا روسيا وأوكرانيا اجتماعًا في إسطنبول بوساطة تركية... وتوصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن اجتماع جديد".
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- سبوتنيك عربيانتهاء مفاوضات روسيا وأوكرانيا في إسطنبول... فيدان: الوفدان توصلا لاتفاق مبدئي لعقد اجتماع جديد05:54 GMT
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