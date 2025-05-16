https://sarabic.ae/20250516/خبير-مفاوضات-روسيا-وأوكرانيا-خطوة-أولى-لفتح-باب-الحوار-الذي-لطالما-كان-مغلقا-من-قبل-كييف---1100634475.html

خبير: مفاوضات روسيا وأوكرانيا خطوة أولى لفتح باب الحوار الذي لطالما كان مغلقا من قبل كييف

خبير: مفاوضات روسيا وأوكرانيا خطوة أولى لفتح باب الحوار الذي لطالما كان مغلقا من قبل كييف

سبوتنيك عربي

علّق مدير مركز الدراسات والتنبؤ السياسي، الدكتور عمار قناة، على المفاوضات الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن "هذه المفاوضات جاءت استكمالا للمفاوضات التي عقدت في... 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T15:22+0000

2025-05-16T15:22+0000

2025-05-16T15:53+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

مفاوضات

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100600004_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_7eb63e6323cae00f2c2bfb563121fad5.jpg

وأضاف قناة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "جاءت هذه المفاوضات في المرحلة الحالية متوافقة مع التطلعات الروسية لإنهاء الصراع بشكل كامل"، وتابع: "أعتقد أن نهاية الصراع ستأتي بعد الاتصال المباشر بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وعن نتائج المفاوضات، أكد قناة أنه "حتى الآن لا نملك الكثير من المعلومات لما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات، لكن من خلال الانطباعات يمكن القول إن الأمور إيجابية"، مشيرا إلى أننا "الآن أمام منعطف اَخر وهو ردة الفعل الأوروبية المتعمدة في مجال التصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي لغاية الاَن".وتابع ضيف "سبوتنيك": "لا أحد يريد أن يؤول الوضع إلى ما آلت إليه المفاوضات عام 2022 عندما تعطلت بسبب بريطانيا وواشنطن"، لافتا إلى وجود تعطيل آخر اليوم "متمثل بفرنسا واألمانيا، و لذلك لننتظر لنرى النتائج وإقرار أوكرانيا بهذه النتائج أيضا".وفي ما يتعلق بتبادل الأسرى بواقع 1000 أسير من كل جانب، أوضح قناة أن "هذا الملف إنساني، والأرقام تدل على توافقات إيجابية مهمة بالنسبة لروسيا"، وأضاف: "يجب التنويه أن معظم الأسرى في الفترات القليلة السابقة هم مدنيون وليسوا عسكريين، كانت اعتقلتهم القوات النازية الأوكرانية في منطقة كورسك"، مشيرا إلى أن "معظم المختطفين من كورسك من الرجال والنساء المسنين".واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضت، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا غلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.وقال ميدينسكي للصحفيين: "إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على توضيح مقترحاتهما بالتفصيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".وبدوره، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن وفدي روسيا وأوكرانيا توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن اجتماع جديد.وقال فيدان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم يوم مهم لتحقيق السلام. بفضل الجهود الدبلوماسية المكثفة، عقد وفدا روسيا وأوكرانيا اجتماعًا في إسطنبول بوساطة تركية... وتوصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن اجتماع جديد".

https://sarabic.ae/20250516/ميدينسكي-عقب-المحادثات-كييف-طلبت-عقد-اجتماع-لرؤساء-الدول-1100628532.html

https://sarabic.ae/20250516/فيدان-الوفدان-الروسي-والأوكراني-يتوصلان-إلى-اتفاق-مبدئي-بشأن-عقد-اجتماع-جديد-1100631519.html

https://sarabic.ae/20250516/انتهاء-المفاوضات-الورسية-الأوكرانية-بعد-استمرارها-نحو-ساعتين--1100621530.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, روسيا, مفاوضات, حصري, تقارير سبوتنيك