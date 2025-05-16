https://sarabic.ae/20250516/خبير-عسكري-أمريكي-روسيا-وأوكرانيا-حققتا-النتائج-المرجوة-في-محادثات-إسطنبول-1100645776.html

خبير عسكري أمريكي: روسيا وأوكرانيا حققتا النتائج المرجوة في محادثات إسطنبول

خبير عسكري أمريكي: روسيا وأوكرانيا حققتا النتائج المرجوة في محادثات إسطنبول

سبوتنيك عربي

ذكر المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن روسيا وأوكرانيا حققتا النتائج المرجوة في محادثات إسطنبول. 16.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-16T20:43+0000

2025-05-16T20:43+0000

2025-05-16T20:43+0000

روسيا

أخبار تركيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/10/1100609728_27:0:1280:705_1920x0_80_0_0_ff70ff4b763013ac058fb8309b6ee755.jpg

وأضاف ديفيس على "يوتيوب": "حصل كلا الجانبين (روسيا وأوكرانيا) على ما أراداه (من المحادثات)، باستثناء الأمريكيين، الذين، وللمفارقة، هم الطرف الوحيد، الذي لم يحصل على ما أراده".وأشار الخبير أيضا إلى ثبات موقف روسيا بشأن الصراع في أوكرانيا والتزامها بشروط إنهائه التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في يونيو/حزيران من العام الماضي، بما في ذلك نزع السلاح والنازية ورفض الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن وفدي روسيا وأوكرانيا توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن لقاء جديد.وبدروه، كشف مصدر لدى وزارة الخارجية التركية، لوكالة "سبوتنيك"، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا انتهت ولا يزال الوضع بشأن فرص استمرارها غير واضح.

https://sarabic.ae/20250516/إعلام-أمريكي-محادثات-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-كانت-إيجابية-أكثر-من-المتوقع--1100644228.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية