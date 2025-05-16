https://sarabic.ae/20250516/خبير-عسكري-أمريكي-روسيا-وأوكرانيا-حققتا-النتائج-المرجوة-في-محادثات-إسطنبول-1100645776.html
خبير عسكري أمريكي: روسيا وأوكرانيا حققتا النتائج المرجوة في محادثات إسطنبول
خبير عسكري أمريكي: روسيا وأوكرانيا حققتا النتائج المرجوة في محادثات إسطنبول
سبوتنيك عربي
ذكر المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن روسيا وأوكرانيا حققتا النتائج المرجوة في محادثات إسطنبول. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T20:43+0000
2025-05-16T20:43+0000
2025-05-16T20:43+0000
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وأضاف ديفيس على "يوتيوب": "حصل كلا الجانبين (روسيا وأوكرانيا) على ما أراداه (من المحادثات)، باستثناء الأمريكيين، الذين، وللمفارقة، هم الطرف الوحيد، الذي لم يحصل على ما أراده".وأشار الخبير أيضا إلى ثبات موقف روسيا بشأن الصراع في أوكرانيا والتزامها بشروط إنهائه التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في يونيو/حزيران من العام الماضي، بما في ذلك نزع السلاح والنازية ورفض الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن وفدي روسيا وأوكرانيا توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن لقاء جديد.وبدروه، كشف مصدر لدى وزارة الخارجية التركية، لوكالة "سبوتنيك"، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا انتهت ولا يزال الوضع بشأن فرص استمرارها غير واضح.
https://sarabic.ae/20250516/إعلام-أمريكي-محادثات-روسيا-وأوكرانيا-في-إسطنبول-كانت-إيجابية-أكثر-من-المتوقع--1100644228.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
خبير عسكري أمريكي: روسيا وأوكرانيا حققتا النتائج المرجوة في محادثات إسطنبول
ذكر المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانيال ديفيس، أن روسيا وأوكرانيا حققتا النتائج المرجوة في محادثات إسطنبول.
وأضاف ديفيس على "يوتيوب": "حصل كلا الجانبين (روسيا وأوكرانيا) على ما أراداه (من المحادثات)، باستثناء الأمريكيين، الذين، وللمفارقة، هم الطرف الوحيد، الذي لم يحصل على ما أراده".
وأشار الخبير أيضا إلى ثبات موقف روسيا بشأن الصراع في أوكرانيا والتزامها بشروط إنهائه التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في يونيو/حزيران من العام الماضي، بما في ذلك نزع السلاح والنازية ورفض الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عشية المحادثات، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحا تماما، فهو يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وهو منفتح على أي آلية تؤدي إلى تسوية.
واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.
وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".
وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن الوفد الروسي غادر إلى المطار بعد محادثات مع أوكرانيا في إسطنبول.
وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن وفدي روسيا وأوكرانيا توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن لقاء جديد.
وبدروه، كشف مصدر لدى وزارة الخارجية التركية، لوكالة "سبوتنيك"، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا انتهت ولا يزال الوضع بشأن فرص استمرارها غير واضح.