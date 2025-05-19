https://sarabic.ae/20250519/فانس-أمريكا-تعتقد-أن-عملية-السلام-الأوكرانية-وصلت-إلى-طريق-مسدود-1100740705.html
فانس: أمريكا تعتقد أن عملية السلام الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود
فانس: أمريكا تعتقد أن عملية السلام الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود
سبوتنيك عربي
أوضح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الاثنين، أن عملية السلام الأوكرانية "وصلت إلى طريق مسدود"، وهذا سبب توجه ترامب للتحدث مع بوتين. 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T13:47+0000
2025-05-19T13:47+0000
2025-05-19T13:47+0000
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وأكد فانس إن هناك العديد من العقبات المختلفة التي تعترض حل الصراع في أوكرانيا، ولذا من الصعب تحديد عقبة رئيسية واحدة. وقال فانس للصحفيين عندما سئل عما يعيق حل الصراع: "هناك العديد من الأشياء المختلفة التي تشكل عقبات بحيث يصعب تحديد شيء واحد محدد".وأضاف فانس أن الولايات المتحدة تعتقد أن عملية السلام في أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، وهذا هو سبب توجه ترامب للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأضافت في إفادة صحفية: "إن الرئيس يتحرك بأسرع ما يمكن ويبذل قصارى جهده لإنهاء الصراعات في إسرائيل وغزة والحرب بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكدة أن ترامب أوضح لأطراف الصراع في أوكرانيا أنه يريد وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه سيتم إجراء محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين الساعة الخامسة مساء بتوقيت موسكو.وأشار إلى أن الكرملين سيقدم تقريرا عن نتائج المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغب في عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أقرب وقت ممكن، ويجري حاليًا تحديد مكان وزمان انعقاد المحادثات ومحاورها.ترامب: زيلينسكي لا يملك أي أوراق رابحة في موقفه التفاوضيالكرملين: لقاء بوتين وترامب ضروري لمناقشة القضايا الدولية بما في ذلك الأزمة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20250519/الكرملين-بوتين-يجري-محادثة-هاتفية-مع-ترامب-اليوم-الاثنين-الساعة-الخامسة-مساء-1100725922.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
فانس: أمريكا تعتقد أن عملية السلام الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود
أوضح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الاثنين، أن عملية السلام الأوكرانية "وصلت إلى طريق مسدود"، وهذا سبب توجه ترامب للتحدث مع بوتين.
وأكد فانس إن هناك العديد من العقبات المختلفة التي تعترض حل الصراع في أوكرانيا، ولذا من الصعب تحديد عقبة رئيسية واحدة. وقال فانس للصحفيين عندما سئل عما يعيق حل الصراع: "هناك العديد من الأشياء المختلفة التي تشكل عقبات بحيث يصعب تحديد شيء واحد محدد".
وأضاف فانس أن الولايات المتحدة تعتقد أن عملية السلام في أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، وهذا هو سبب توجه ترامب للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء الصراع في أوكرانيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأضافت في إفادة صحفية: "إن الرئيس يتحرك بأسرع ما يمكن ويبذل قصارى جهده لإنهاء الصراعات في إسرائيل وغزة والحرب بين روسيا وأوكرانيا"، مؤكدة أن ترامب أوضح لأطراف الصراع في أوكرانيا أنه يريد وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنه سيتم إجراء محادثة هاتفية
بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين الساعة الخامسة مساء بتوقيت موسكو.
وقال بيسكوف في تصريح صحفي: "في الساعة الخامسة ستكون هناك محادثة هاتفية مع ترامب. وقد أعلن ترامب ذلك أول أمس. وبطبيعة الحال، تكتسب هذه المحادثة أهمية خاصة بالنظر إلى المفاوضات التي جرت في إسطنبول".
وأشار إلى أن الكرملين سيقدم تقريرا عن نتائج المحادثة الهاتفية
بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغب في عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أقرب وقت ممكن،
ويجري حاليًا تحديد مكان وزمان انعقاد المحادثات ومحاورها.