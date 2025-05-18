https://sarabic.ae/20250518/ويتكوف-محادثة-ترامب-وبوتين-قد-تفتح-الطريق-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1100703776.html
ويتكوف: محادثة ترامب وبوتين قد تفتح الطريق لتسوية الأزمة الأوكرانية
ويتكوف: محادثة ترامب وبوتين قد تفتح الطريق لتسوية الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعرب المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، عن أمله في أن تُكلل المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T14:17+0000
2025-05-18T14:17+0000
2025-05-18T14:17+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ويتكوف لشبكة "آه بي سي": "يعتقد أنه يجب عليه الاتصال بالرئيس بوتين، وهذا سيحل جزءا من المشكلة ويوصلنا إلى حيث نريد. وأعتقد أنها ستكون مكالمة ناجحة للغاية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، نيته الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين المقبل 19 مايو/ أيار، لمناقشة الصراع الأوكراني.وأضاف الرئيس الأمريكي: "نأمل أن يكون يوما مثمرا، وأن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأن تنتهي هذه الحرب العنيفة جدا، وهي حرب ما كان ينبغي أن تحدث أبدا. باركنا الله جميعا".
https://sarabic.ae/20250518/المستشار-الألماني-يعتزم-التواصل-مع-ترامب-قبل-اتصاله-المرتقب-مع-بوتين-1100702984.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ويتكوف: محادثة ترامب وبوتين قد تفتح الطريق لتسوية الأزمة الأوكرانية
أعرب المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، عن أمله في أن تُكلل المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالنجاح، وأن "تحل مشكلة" تسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال ويتكوف لشبكة "آه بي سي": "يعتقد أنه يجب عليه الاتصال بالرئيس بوتين، وهذا سيحل جزءا من المشكلة ويوصلنا إلى حيث نريد. وأعتقد أنها ستكون مكالمة ناجحة للغاية".
وأضاف ويتكوف أن "الإدارة الأمريكية نجحت في تقريب مواقف روسيا وسلطات كييف إلى حد ما بشأن قضية تسوية الأزمة الأوكرانية".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، نيته الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين المقبل 19 مايو/ أيار، لمناقشة الصراع الأوكراني.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "سأتحدث، عبر الهاتف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، الساعة العاشرة صباحا"، مضيفا أن مواضيع المكالمة ستشمل ما أسماه وقف "حمام الدم"، وكذلك التجارة، متابعا: "ثم سأتحدث إلى زيلينسكي.. وبعد ذلك، مع زيلينسكي وأعضاء مختلفين من الناتو".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "نأمل أن يكون يوما مثمرا، وأن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأن تنتهي هذه الحرب العنيفة جدا، وهي حرب ما كان ينبغي أن تحدث أبدا. باركنا الله جميعا".