https://sarabic.ae/20250518/ويتكوف-محادثة-ترامب-وبوتين-قد-تفتح-الطريق-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1100703776.html

ويتكوف: محادثة ترامب وبوتين قد تفتح الطريق لتسوية الأزمة الأوكرانية

ويتكوف: محادثة ترامب وبوتين قد تفتح الطريق لتسوية الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعرب المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، عن أمله في أن تُكلل المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين... 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T14:17+0000

2025-05-18T14:17+0000

2025-05-18T14:17+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ويتكوف لشبكة "آه بي سي": "يعتقد أنه يجب عليه الاتصال بالرئيس بوتين، وهذا سيحل جزءا من المشكلة ويوصلنا إلى حيث نريد. وأعتقد أنها ستكون مكالمة ناجحة للغاية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، نيته الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين المقبل 19 مايو/ أيار، لمناقشة الصراع الأوكراني.وأضاف الرئيس الأمريكي: "نأمل أن يكون يوما مثمرا، وأن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأن تنتهي هذه الحرب العنيفة جدا، وهي حرب ما كان ينبغي أن تحدث أبدا. باركنا الله جميعا".

https://sarabic.ae/20250518/المستشار-الألماني-يعتزم-التواصل-مع-ترامب-قبل-اتصاله-المرتقب-مع-بوتين-1100702984.html

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