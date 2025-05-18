https://sarabic.ae/20250518/المستشار-الألماني-يعتزم-التواصل-مع-ترامب-قبل-اتصاله-المرتقب-مع-بوتين-1100702984.html
المستشار الألماني يعتزم التواصل مع ترامب قبل اتصاله المرتقب مع بوتين
المستشار الألماني يعتزم التواصل مع ترامب قبل اتصاله المرتقب مع بوتين
سبوتنيك عربي
يخطط المستشار الألماني فريدريش ميرز للتحدث مرة أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل محادثة هاتفية محتملة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T13:43+0000
2025-05-18T13:43+0000
2025-05-18T13:43+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100702805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db2e0dcf406afc229e24f8b546ef56ed.jpg
وقال ميرز قوله للصحفيين في روما: "اتفقنا على أنه استعدادًا لهذا الحوار سنتحدث مرة أخرى - أربعة رؤساء دول وحكومات مع الرئيس الأمريكي".وأضاف أنه "لا يمكننا إلا أن نأمل في تحقيق المزيد من التقدم الآن".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، نيته الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين المقبل 19 مايو/ أيار، لمناقشة الصراع الأوكراني.وكتبت صحيفة أوكرانية، أول أمس الجمعة، نقلًا عن السكرتير الصحفي لزيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، أن زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريتش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أجروا محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في إطار القمة في ألبانيا.وزعم ستارمر، في وقت لاحق، أن "روسيا اتخذت موقفا غير مقبول في مفاوضات إسطنبول"، وإنه "ناقش القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". من جانبها، ردت السفارة الروسية لدى لندن، بأن "مثل هذه الكلمات محيّرة".روبيو: روسيا تعد قائمة مطالب لوقف إطلاق النار في أوكرانياأردوغان يعلق على المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
https://sarabic.ae/20250517/روبيو-ترامب-يريد-لقاء-بوتين-في-أقرب-وقت-ممكن-ويجري-حاليا-بحث-مكان-وموعد-الاجتماع-1100681263.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100702805_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aad09c2cdcc4fcc412fa84ad815a6f78.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار ألمانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار ألمانيا
المستشار الألماني يعتزم التواصل مع ترامب قبل اتصاله المرتقب مع بوتين
يخطط المستشار الألماني فريدريش ميرز للتحدث مرة أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل محادثة هاتفية محتملة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام ألمانية عن ميرز.
وقال ميرز قوله للصحفيين في روما: "اتفقنا على أنه استعدادًا لهذا الحوار سنتحدث مرة أخرى - أربعة رؤساء دول وحكومات مع الرئيس الأمريكي".
وأضاف أنه "لا يمكننا إلا أن نأمل في تحقيق المزيد من التقدم الآن".
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن ميرز قوله إنه ناقش بالفعل مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو محادثة هاتفية محتملة بين ترامب وبوتين، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، نيته الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين المقبل 19 مايو/ أيار، لمناقشة الصراع الأوكراني.
وكتبت صحيفة أوكرانية، أول أمس الجمعة، نقلًا عن السكرتير الصحفي لزيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، أن زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريتش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أجروا محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في إطار القمة في ألبانيا.
وزعم ستارمر، في وقت لاحق، أن "روسيا اتخذت موقفا غير مقبول في مفاوضات إسطنبول"، وإنه "ناقش القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". من جانبها، ردت السفارة الروسية لدى لندن، بأن "مثل هذه الكلمات محيّرة".