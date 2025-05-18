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المستشار الألماني يعتزم التواصل مع ترامب قبل اتصاله المرتقب مع بوتين
المستشار الألماني يعتزم التواصل مع ترامب قبل اتصاله المرتقب مع بوتين
سبوتنيك عربي
يخطط المستشار الألماني فريدريش ميرز للتحدث مرة أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل محادثة هاتفية محتملة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما... 18.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-18T13:43+0000
2025-05-18T13:43+0000
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وقال ميرز قوله للصحفيين في روما: "اتفقنا على أنه استعدادًا لهذا الحوار سنتحدث مرة أخرى - أربعة رؤساء دول وحكومات مع الرئيس الأمريكي".وأضاف أنه "لا يمكننا إلا أن نأمل في تحقيق المزيد من التقدم الآن".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، نيته الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين المقبل 19 مايو/ أيار، لمناقشة الصراع الأوكراني.وكتبت صحيفة أوكرانية، أول أمس الجمعة، نقلًا عن السكرتير الصحفي لزيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، أن زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريتش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أجروا محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في إطار القمة في ألبانيا.وزعم ستارمر، في وقت لاحق، أن "روسيا اتخذت موقفا غير مقبول في مفاوضات إسطنبول"، وإنه "ناقش القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". من جانبها، ردت السفارة الروسية لدى لندن، بأن "مثل هذه الكلمات محيّرة".روبيو: روسيا تعد قائمة مطالب لوقف إطلاق النار في أوكرانياأردوغان يعلق على المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
https://sarabic.ae/20250517/روبيو-ترامب-يريد-لقاء-بوتين-في-أقرب-وقت-ممكن-ويجري-حاليا-بحث-مكان-وموعد-الاجتماع-1100681263.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار ألمانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار ألمانيا

المستشار الألماني يعتزم التواصل مع ترامب قبل اتصاله المرتقب مع بوتين

13:43 GMT 18.05.2025
© Getty Images / Antonio Masielloالمستشار الألماني فريدريش ميرز
المستشار الألماني فريدريش ميرز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2025
© Getty Images / Antonio Masiello
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يخطط المستشار الألماني فريدريش ميرز للتحدث مرة أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل محادثة هاتفية محتملة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام ألمانية عن ميرز.
وقال ميرز قوله للصحفيين في روما: "اتفقنا على أنه استعدادًا لهذا الحوار سنتحدث مرة أخرى - أربعة رؤساء دول وحكومات مع الرئيس الأمريكي".
وأضاف أنه "لا يمكننا إلا أن نأمل في تحقيق المزيد من التقدم الآن".

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن ميرز قوله إنه ناقش بالفعل مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو محادثة هاتفية محتملة بين ترامب وبوتين، والتي أعلن عنها الرئيس الأمريكي.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، نيته الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين المقبل 19 مايو/ أيار، لمناقشة الصراع الأوكراني.
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روبيو: ترامب يريد لقاء بوتين في أقرب وقت ممكن ويجري حاليا بحث مكان وموعد الاجتماع
أمس, 19:22 GMT
وكتبت صحيفة أوكرانية، أول أمس الجمعة، نقلًا عن السكرتير الصحفي لزيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، أن زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريتش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أجروا محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في إطار القمة في ألبانيا.
وزعم ستارمر، في وقت لاحق، أن "روسيا اتخذت موقفا غير مقبول في مفاوضات إسطنبول"، وإنه "ناقش القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". من جانبها، ردت السفارة الروسية لدى لندن، بأن "مثل هذه الكلمات محيّرة".
روبيو: روسيا تعد قائمة مطالب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
أردوغان يعلق على المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
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