https://sarabic.ae/20250518/المستشار-الألماني-يعتزم-التواصل-مع-ترامب-قبل-اتصاله-المرتقب-مع-بوتين-1100702984.html

المستشار الألماني يعتزم التواصل مع ترامب قبل اتصاله المرتقب مع بوتين

المستشار الألماني يعتزم التواصل مع ترامب قبل اتصاله المرتقب مع بوتين

سبوتنيك عربي

يخطط المستشار الألماني فريدريش ميرز للتحدث مرة أخرى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل محادثة هاتفية محتملة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما... 18.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-18T13:43+0000

2025-05-18T13:43+0000

2025-05-18T13:43+0000

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وقال ميرز قوله للصحفيين في روما: "اتفقنا على أنه استعدادًا لهذا الحوار سنتحدث مرة أخرى - أربعة رؤساء دول وحكومات مع الرئيس الأمريكي".وأضاف أنه "لا يمكننا إلا أن نأمل في تحقيق المزيد من التقدم الآن".أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس السبت، نيته الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين المقبل 19 مايو/ أيار، لمناقشة الصراع الأوكراني.وكتبت صحيفة أوكرانية، أول أمس الجمعة، نقلًا عن السكرتير الصحفي لزيلينسكي، سيرغي نيكيفوروف، أن زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريتش ميرز، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أجروا محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع في إطار القمة في ألبانيا.وزعم ستارمر، في وقت لاحق، أن "روسيا اتخذت موقفا غير مقبول في مفاوضات إسطنبول"، وإنه "ناقش القضية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". من جانبها، ردت السفارة الروسية لدى لندن، بأن "مثل هذه الكلمات محيّرة".روبيو: روسيا تعد قائمة مطالب لوقف إطلاق النار في أوكرانياأردوغان يعلق على المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

https://sarabic.ae/20250517/روبيو-ترامب-يريد-لقاء-بوتين-في-أقرب-وقت-ممكن-ويجري-حاليا-بحث-مكان-وموعد-الاجتماع-1100681263.html

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