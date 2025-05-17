https://sarabic.ae/20250517/أردوغان-يعلق-على-المحادثات-الروسية-الأوكرانية-في-إسطنبول-1100662285.html

أردوغان يعلق على المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

أردوغان يعلق على المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بأن تركيا ستبذل الجهود لمواصلة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وإبقاء قنوات الاتصال بينهما مفتوحة. 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T10:39+0000

2025-05-17T10:39+0000

2025-05-17T10:39+0000

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وقال أردوغان للصحفيين لدى عودته من زيارة إلى ألبانيا، ردا على سؤال بشأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول: "سنبذل كل جهد ممكن لمواصلة المفاوضات بين الطرفين وإبقاء قنوات الحوار بينهما مفتوحة".وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع فلاديمير زيلينسكي ممكن فقط إذا تم التوصل إلى اتفاقيات معينة من قبل الوفدين.وأجاب بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول موعد الجولة المقبلة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا: "في الوقت الحالي، علينا أن ننفذ ما اتفقت عليه الوفود أمس. وهذا، بالطبع، وقبل كل شيء، هو إجراء تبادل ألف مقابل ألف، وتبادل قوائم الشروط الأساسية التي نوقشت أمس، والتي تحدث عنها زميلي (مساعد الرئيس الروسي فلاديمير) ميدينسكي أمس".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح يوم الأحد الماضي إمكانية إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار/مايو الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".ترامب: روسيا منخرطة بشكل كامل في محادثات التسوية الأوكرانية

https://sarabic.ae/20250517/الكرملين-اجتماع-بوتين-مع-زيلينسكي-ممكن-فقط-إذا-تم-التوصل-إلى-اتفاقيات-معينة-من-قبل-الوفدين-1100658398.html

https://sarabic.ae/20250516/انتهاء-المفاوضات-الورسية-الأوكرانية-بعد-استمرارها-نحو-ساعتين--1100621530.html

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العالم, مفاوضات, أخبار أوكرانيا, روسيا