https://sarabic.ae/20250517/ترامب-روسيا-منخرطة-بشكل-كامل-في-محادثات-التسوية-الأوكرانية-1100650798.html
ترامب: روسيا منخرطة بشكل كامل في محادثات التسوية الأوكرانية
ترامب: روسيا منخرطة بشكل كامل في محادثات التسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القيادة الروسية تشارك بشكل كامل في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية. 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T05:36+0000
2025-05-17T05:36+0000
2025-05-17T05:36+0000
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وقال ترامب: "القيادة الروسية تشارك بشكل كامل في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية".هكذا رد على كلام المذيع حول غياب الرئيس الروسي عن تركيا، وسؤاله عما إذا كان ذلك يشكل عائقا أمام السلام.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح يوم الأحد الماضي إمكانية إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار/مايو الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".
https://sarabic.ae/20250516/ترامب-أتوقع-التوصل-إلى-اتفاق-قريب-مع-الرئيس-بوتين-1100647742.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: روسيا منخرطة بشكل كامل في محادثات التسوية الأوكرانية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القيادة الروسية تشارك بشكل كامل في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية.
وقال ترامب: "القيادة الروسية تشارك بشكل كامل في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية".
وتابع: "حسنًا، هو (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يجلس على طاولة المفاوضات. لقد أراد هذا الاجتماع".
هكذا رد على كلام المذيع حول غياب الرئيس الروسي عن تركيا، وسؤاله عما إذا كان ذلك يشكل عائقا أمام السلام.
وأشار ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إلى أنه لا يخطط للذهاب إلى تركيا ولا يتوقع لقاء الرئيس الروسي. وأوضح أنه "بدوني لن يكون هناك اتفاق. لذا علينا أن نلتقي، وأعتقد أننا نستطيع الاتفاق على ذلك".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح يوم الأحد الماضي إمكانية إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار/مايو الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.
ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
من جهته أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا تتمثل في إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا، وهي عازمة على البحث بشكل جدي عن السبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد.
واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني
في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.
وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".