https://sarabic.ae/20250516/ترامب-أتوقع-التوصل-إلى-اتفاق-قريب-مع-الرئيس-بوتين-1100647742.html
ترامب: أتوقع التوصل إلى اتفاق قريب مع الرئيس بوتين
ترامب: أتوقع التوصل إلى اتفاق قريب مع الرئيس بوتين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المرجح أن يعقد اجتماعاً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشدداً على أن مثل هذا اللقاء ضروري لإنهاء النزاع في أوكرانيا. 16.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-16T23:15+0000
2025-05-16T23:15+0000
2025-05-16T23:15+0000
ترامب
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في أبو ظبي يوم الجمعة، قال ترامب إنه قد يلتقي بوتين في أقرب وقت ممكن.وأضاف لاحقاً في مقابلة مع المذيع بريت باير على قناة "فوكس نيوز": "لدي علاقة جيدة جداً مع بوتين، وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق، علينا أن نجتمع".وأوضح ترامب أن "بوتين موجود على الطاولة ويريد هذا اللقاء. وكنت دائماً أعتقد أنه لا يمكن عقد اجتماع بدوني، لأنني لا أظن أن هناك صفقة ستمر من دونه".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يفضل عدم فرض عقوبات على روسيا، لكنه مستعد لاستخدام أوراق ضغط ضد بوتين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح يوم الأحد الماضي إمكانية إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار/مايو الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.من جهته أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا تتمثل في إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا، وهي عازمة على البحث بشكل جدي عن السبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد.واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن وفدي روسيا وأوكرانيا توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن لقاء جديد.وبدروه، كشف مصدر لدى وزارة الخارجية التركية، لوكالة "سبوتنيك"، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا انتهت ولا يزال الوضع بشأن فرص استمرارها غير واضح.
https://sarabic.ae/20250516/ترامب-زيلينسكي-لا-يملك-أي-أوراق-رابحة-في-موقفه-التفاوضي-1100647827.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
ترامب: أتوقع التوصل إلى اتفاق قريب مع الرئيس بوتين
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المرجح أن يعقد اجتماعاً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشدداً على أن مثل هذا اللقاء ضروري لإنهاء النزاع في أوكرانيا.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في أبو ظبي يوم الجمعة، قال ترامب إنه قد يلتقي بوتين في أقرب وقت ممكن.
وأضاف لاحقاً في مقابلة مع المذيع بريت باير على قناة "فوكس نيوز": "لدي علاقة جيدة جداً مع بوتين، وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق، علينا أن نجتمع".
وأوضح ترامب أن "بوتين موجود على الطاولة ويريد هذا اللقاء. وكنت دائماً أعتقد أنه لا يمكن عقد اجتماع بدوني، لأنني لا أظن أن هناك صفقة ستمر من دونه".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يفضل عدم فرض عقوبات على روسيا، لكنه مستعد لاستخدام أوراق ضغط ضد بوتين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح يوم الأحد الماضي إمكانية إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار/مايو الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.
ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
من جهته أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا تتمثل في إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا، وهي عازمة على البحث بشكل جدي عن السبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد.
واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني
في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.
وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".
وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن الوفد الروسي غادر إلى المطار بعد محادثات مع أوكرانيا في إسطنبول.
وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن وفدي روسيا وأوكرانيا توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن لقاء جديد.
وبدروه، كشف مصدر لدى وزارة الخارجية التركية، لوكالة "سبوتنيك"، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا انتهت ولا يزال الوضع بشأن فرص استمرارها غير واضح.