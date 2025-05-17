https://sarabic.ae/20250517/الكرملين-اجتماع-بوتين-مع-زيلينسكي-ممكن-فقط-إذا-تم-التوصل-إلى-اتفاقيات-معينة-من-قبل-الوفدين-1100658398.html

الكرملين: اجتماع بوتين وزيلينسكي ممكن فقط إذا توصل الوفدان إلى اتفاقيات معينة

الكرملين: اجتماع بوتين وزيلينسكي ممكن فقط إذا توصل الوفدان إلى اتفاقيات معينة

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع فلاديمير زيلينسكي ممكن فقط إذا تم التوصل إلى اتفاقيات معينة من... 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T08:39+0000

2025-05-17T08:39+0000

2025-05-17T09:06+0000

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين: "وردت أسئلة كثيرة حول احتمال عقد لقاء بين رئيسي البلدين، أوكرانيا وروسيا، زيلينسكي وبوتين... ومن الممكن عقد مثل هذا اللقاء، نتيجةً لعمل وفدي الجانبين، وعند التوصل إلى اتفاقات بينهما. نعتبره ممكنًا. ولكن تحديدًا، نتيجةً للعمل، وعند تحقيق نتائج محددة في شكل اتفاقات بين الطرفين".وتابع: "عند توقيع الوثائق التي من المقرر أن تتفق عليها الوفود، فإن الأمر الأكثر أهمية وجوهرية بالنسبة لنا يبقى من سيوقع على هذه الوثائق بالضبط من الجانب الأوكراني".وتابع: "بالفعل، اتفقنا على تبادل قوائم شروط وقف إطلاق النار. والعمل مستمر، وهو قيد التنفيذ. سيقوم الجانب الروسي بإعداد هذه القائمة وتسليمها، وتبادلها مع الجانب الأوكراني".وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة عقب المفاوضات: "لا، لم تكن هناك أي اتصالات، وإذا رأى الرئيسان بوتين وترامب أنه من المناسب إجراء محادثة، فسنبلغكم بذلك".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح يوم الأحد الماضي إمكانية إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار/مايو الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".

https://sarabic.ae/20250516/ترامب-أتوقع-التوصل-إلى-اتفاق-قريب-مع-الرئيس-بوتين-1100647742.html

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