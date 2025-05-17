https://sarabic.ae/20250517/روبيو-روسيا-تعد-قائمة-مطالب-لوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-1100682474.html

روبيو: روسيا تعد قائمة مطالب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

روبيو: روسيا تعد قائمة مطالب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، بأن روسيا تُعد قائمة مطالب لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وذلك بعد محادثة أجراها مع نظيره الروسي سيرغي... 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T22:04+0000

2025-05-17T22:04+0000

2025-05-17T22:04+0000

روبيو

روسيا

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واشنطن – سبوتنيك. وقال روبيو في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية: "أوضح لي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنهم سيعدّون وثيقة مسبقا تحدد مطالبهم لوقف إطلاق النار، والتي ستفضي بدورها إلى مفاوضات أوسع"، مشيرا إلى أن كييف ستعمل في الوقت نفسه على قائمة مطالبها الخاصة لوقف إطلاق النار.وأضاف روبيو في معرض حديثه عن المحادثات الأخيرة بين موسكو وكييف في مدينة إسطنبول التركية، أنها "لم تكن مضيعة للوقت"، موضحا: "على سبيل المثال، سيتم تبادل ألف سجين، وهذا أمر إيجابي للغاية من الناحية الإنسانية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، نيته الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين المقبل 19 مايو/ أيار، لمناقشة الصراع الأوكراني.وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "سأتحدث، عبر الهاتف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، الساعة العاشرة صباحا. ستكون مواضيع المكالمة... وقف (حمام الدم) الذي يودي في المتوسط، بحياة أكثر من 5000 جندي روسي وأوكراني أسبوعيا، وكذلك عن التجارة. ثم سأتحدث إلى الرئيس زيلينسكي.. وبعد ذلك، مع زيلينسكي وأعضاء مختلفين من الناتو".وأضاف: "نأمل أن يكون يوما مثمرا، وأن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأن تنتهي هذه الحرب العنيفة جدا، وهي حرب ما كان ينبغي أن تحدث أبدا. باركنا الله جميعا".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن القيادة الروسية تشارك بشكل كامل في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية.وكان بوتين قد دعا كييف إلى استئناف مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول يوم 15 مايو، مؤكدًا إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال هذه المفاوضات.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تسعى بجدية إلى حل سلمي طويل الأمد، يهدف إلى إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالحها.وانعقدت المفاوضات الروسية-الأوكرانية يوم الجمعة في إسطنبول واستمرت قرابة ساعتين. وقال فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد، إن الجانبين اتفقا على تنفيذ عملية تبادل أسرى موسعة تشمل ألف مقابل ألف، كما ناقشا رؤى محتملة لوقف إطلاق النار.وطلب الوفد الأوكراني عقد لقاء بين قادة البلدين، وهو ما أخذته موسكو بعين الاعتبار. وأكد ميدينسكي استعداد روسيا لمواصلة المحادثات، قبل أن يغادر الوفد الروسي تركيا.وكانت موسكو قد شددت مرارًا على أنها قادرة على الصمود أمام الضغوط والعقوبات الغربية، التي فشلت –بحسب تصريحات روسية– في تحقيق أهدافها، وأضرت بالاقتصاد العالمي أكثر مما أضرت بروسيا.

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روبيو, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا