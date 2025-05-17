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https://sarabic.ae/20250517/رئيس-الوزراء-المجري-يدعو-الاتحاد-الأوروبي-لتبني-النهج-الأمريكي-بشأن-أوكرانيا-1100682280.html
رئيس الوزراء المجري يدعو الاتحاد الأوروبي لتبني النهج الأمريكي بشأن أوكرانيا
رئيس الوزراء المجري يدعو الاتحاد الأوروبي لتبني النهج الأمريكي بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
دعا رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى النهج الأمريكي في التعامل مع الصراع في أوكرانيا، معتبرًا أنه لا جدوى من السير في... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T21:52+0000
2025-05-17T21:52+0000
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وقال أوربان في مقابلة مع قناة TV2 المجرية: "إذا سعت أوروبا إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وتخلّت عن العقوبات، وعادت إلى التعاون الاقتصادي الطبيعي مع روسيا، فإن ذلك سيفتح أمامها فرصًا اقتصادية هائلة".وأضاف: "على الأوروبيين أن يدركوا أنه لا فائدة من التوجه في طرق متباينة، فلننضم إلى الأمريكيين".وأشار أوربان إلى أن الحل يكمن في مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا، يليها –أو يسبقها– حوار روسي-أوروبي، لأن "المفاوضات الروسية-الأوكرانية وحدها لن تضع نهاية لهذه الحرب".وأعرب عن أمله في عقد لقاء قريب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة ملف أوكرانيا وقضية العقوبات والتعاون الاقتصادي.وكان بوتين قد دعا كييف إلى استئناف مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول يوم 15 مايو، مؤكدًا إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال هذه المفاوضات.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تسعى بجدية إلى حل سلمي طويل الأمد، يهدف إلى إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالحها.وانعقدت المفاوضات الروسية-الأوكرانية يوم الجمعة في إسطنبول واستمرت قرابة ساعتين. وقال فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد، إن الجانبين اتفقا على تنفيذ عملية تبادل أسرى موسعة تشمل ألف مقابل ألف، كما ناقشا رؤى محتملة لوقف إطلاق النار.وطلب الوفد الأوكراني عقد لقاء بين قادة البلدين، وهو ما أخذته موسكو بعين الاعتبار. وأكد ميدينسكي استعداد روسيا لمواصلة المحادثات، قبل أن يغادر الوفد الروسي تركيا.وكانت موسكو قد شددت مرارًا على أنها قادرة على الصمود أمام الضغوط والعقوبات الغربية، التي فشلت –بحسب تصريحات روسية– في تحقيق أهدافها، وأضرت بالاقتصاد العالمي أكثر مما أضرت بروسيا.
https://sarabic.ae/20250217/رئيس-الوزراء-المجري-يتحدث-عما-ينوي-الوفدان-الروسي-والأمريكي-مناقشته-في-الرياض-1097888674.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, المجر, أخبار المجر
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا, المجر, أخبار المجر

رئيس الوزراء المجري يدعو الاتحاد الأوروبي لتبني النهج الأمريكي بشأن أوكرانيا

21:52 GMT 17.05.2025
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Omar Havana
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دعا رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى النهج الأمريكي في التعامل مع الصراع في أوكرانيا، معتبرًا أنه لا جدوى من السير في مسارات منفصلة.
وقال أوربان في مقابلة مع قناة TV2 المجرية: "إذا سعت أوروبا إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وتخلّت عن العقوبات، وعادت إلى التعاون الاقتصادي الطبيعي مع روسيا، فإن ذلك سيفتح أمامها فرصًا اقتصادية هائلة".
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
رئيس الوزراء المجري يتحدث عما ينوي الوفدان الروسي والأمريكي مناقشته في الرياض
17 فبراير, 19:05 GMT
وأضاف: "على الأوروبيين أن يدركوا أنه لا فائدة من التوجه في طرق متباينة، فلننضم إلى الأمريكيين".
وأشار أوربان إلى أن الحل يكمن في مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا، يليها –أو يسبقها– حوار روسي-أوروبي، لأن "المفاوضات الروسية-الأوكرانية وحدها لن تضع نهاية لهذه الحرب".
وأعرب عن أمله في عقد لقاء قريب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة ملف أوكرانيا وقضية العقوبات والتعاون الاقتصادي.
وكان بوتين قد دعا كييف إلى استئناف مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول يوم 15 مايو، مؤكدًا إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار خلال هذه المفاوضات.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا تسعى بجدية إلى حل سلمي طويل الأمد، يهدف إلى إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالحها.
وانعقدت المفاوضات الروسية-الأوكرانية يوم الجمعة في إسطنبول واستمرت قرابة ساعتين. وقال فلاديمير ميدينسكي، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد، إن الجانبين اتفقا على تنفيذ عملية تبادل أسرى موسعة تشمل ألف مقابل ألف، كما ناقشا رؤى محتملة لوقف إطلاق النار.
وطلب الوفد الأوكراني عقد لقاء بين قادة البلدين، وهو ما أخذته موسكو بعين الاعتبار. وأكد ميدينسكي استعداد روسيا لمواصلة المحادثات، قبل أن يغادر الوفد الروسي تركيا.
وكانت موسكو قد شددت مرارًا على أنها قادرة على الصمود أمام الضغوط والعقوبات الغربية، التي فشلت –بحسب تصريحات روسية– في تحقيق أهدافها، وأضرت بالاقتصاد العالمي أكثر مما أضرت بروسيا.
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