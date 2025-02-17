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رئيس الوزراء المجري يتحدث عما ينوي الوفدان الروسي والأمريكي مناقشته في الرياض
رئيس الوزراء المجري يتحدث عما ينوي الوفدان الروسي والأمريكي مناقشته في الرياض
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن روسيا وأمريكا ستناقشان أولا القضايا الأكثر أهمية في النظام العالمي الجديد، مثل الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا، وبعد... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T19:05+0000
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وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش: "سوف تناقش القوى الكبرى في العالم ما يحمله المستقبل، قضايا أسعار الطاقة، والتكنولوجيا، والتجارة، وهذه هي القضايا الكبرى التي تعيد تشكيل العالم".وأوضح أن هناك مشاكل أكبر في العالم من الصراع في أوكرانيا، وأن مفاوضات "القوى العالمية" ستركز على المشاكل ليس فقط في أوروبا، بل وأيضا في بلدان أخرى.وأشار أوشاكوف قبل توجهه إلى العاصمة السعودية الرياض إلى المهام التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للوفد، قائلا: "مناقشة قضايا استعادة العلاقات الطبيعية، ومناقشة قضايا بدء مفاوضات محتملة بشأن أوكرانيا، وكذلك مناقشة آفاق الاتصالات على أعلى مستوى، هذه هي المهام الثلاث".روسيا: هناك احتمال لإنهاء "المرحلة الساخنة" في الأزمة الأوكرانيةإعلام: أوروبا تدرس نشر نحو 30 ألف جندي في أوكرانيا
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, المجر, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس الوزراء المجري يتحدث عما ينوي الوفدان الروسي والأمريكي مناقشته في الرياض

19:05 GMT 17.02.2025
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Sputnik . Valery Melnikov
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صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن روسيا وأمريكا ستناقشان أولا القضايا الأكثر أهمية في النظام العالمي الجديد، مثل الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا، وبعد ذلك سوف تجدان حلا لأوكرانيا في هذا السياق العالمي الجديد.
وقال أوربان خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش: "سوف تناقش القوى الكبرى في العالم ما يحمله المستقبل، قضايا أسعار الطاقة، والتكنولوجيا، والتجارة، وهذه هي القضايا الكبرى التي تعيد تشكيل العالم".

وتابع: "هذا ما يحدث الآن، وعلينا أن نفهم أن أولئك الذين يتفاوضون في المملكة العربية السعودية سوف يناقشون عدداً من القضايا الأكبر (من الصراع في أوكرانيا)".

علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
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سياسية ألمانية تتهم أوروبا بلعب دور سلبي في مفاوضات أوكرانيا
18:03 GMT
وأوضح أن هناك مشاكل أكبر في العالم من الصراع في أوكرانيا، وأن مفاوضات "القوى العالمية" ستركز على المشاكل ليس فقط في أوروبا، بل وأيضا في بلدان أخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن المحادثات بين ممثلي روسيا وأمريكا في الرياض سوف تركز على الاتفاق حول كيفية بدء المفاوضات بشأن أوكرانيا.

وأشار أوشاكوف قبل توجهه إلى العاصمة السعودية الرياض إلى المهام التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للوفد، قائلا: "مناقشة قضايا استعادة العلاقات الطبيعية، ومناقشة قضايا بدء مفاوضات محتملة بشأن أوكرانيا، وكذلك مناقشة آفاق الاتصالات على أعلى مستوى، هذه هي المهام الثلاث".
روسيا: هناك احتمال لإنهاء "المرحلة الساخنة" في الأزمة الأوكرانية
إعلام: أوروبا تدرس نشر نحو 30 ألف جندي في أوكرانيا
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