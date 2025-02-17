https://sarabic.ae/20250217/سياسية-ألمانية-تتهم-أوروبا-بلعب-دور-سلبي-في-مفاوضات-أوكرانيا-1097887754.html

سياسية ألمانية تتهم أوروبا بلعب دور سلبي في مفاوضات أوكرانيا

سياسية ألمانية تتهم أوروبا بلعب دور سلبي في مفاوضات أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت أليس فايدل، زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، بأن أوروبا دفعت نفسها إلى دور المراقب السلبي في المفاوضات بشأن أوكرانيا. 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T18:03+0000

2025-02-17T18:03+0000

2025-02-17T18:03+0000

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وقالت فايدل تعليقا على المحادثات المقررة بين أمريكا وروسيا بشأن أوكرانيا، وكذلك على استعداد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، لإرسال قوات لحفظ السلام إلى أوكرانيا: "أوروبا نفسها هي المسؤولة عن دورها ككومبارس في عملية السلام في أوكرانيا".وأشارت إلى أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" دعا منذ البداية إلى استخدام جميع القنوات الدبلوماسية لوقف إراقة الدماء وإيجاد حل سلمي للصراع.وختمت بالقول: "لو تصرفت الحكومة الألمانية كوسيط نزيه بدلاً من الانضمام إلى خطاب الحرب العدواني على نحو متزايد، لكان بوسع ألمانيا الآن أن تلعب دوراً رئيسياً في محادثات السلام. في الوضع الحالي، لم يتبق لنا سوى دور المراقبين".وقال المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية إن الغرب سينشر ما يسمى بوحدة حفظ السلام التي تضم نحو 100 ألف شخص في البلاد لاستعادة القدرة القتالية لأوكرانيا. ويعتقد الجهاز أن ذلك سيصبح احتلالاً فعلياً لأوكرانيا.وأشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن نشر قوات حفظ السلام لا يمكن أن يكون ممكنا إلا بموافقة أطراف النزاع. وبحسب قوله، فمن السابق لأوانه الحديث عن قوات حفظ السلام في أوكرانيا.

https://sarabic.ae/20250217/إعلام-أوروبا-تدرس-نشر-نحو-30-ألف-جندي-في-أوكرانيا-1097887547.html

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