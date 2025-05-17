https://sarabic.ae/20250517/روبيو-ترامب-يريد-لقاء-بوتين-في-أقرب-وقت-ممكن-ويجري-حاليا-بحث-مكان-وموعد-الاجتماع-1100681263.html
روبيو: ترامب يريد لقاء بوتين في أقرب وقت ممكن ويجري حاليا بحث مكان وموعد الاجتماع
روبيو: ترامب يريد لقاء بوتين في أقرب وقت ممكن ويجري حاليا بحث مكان وموعد الاجتماع
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن، ويجري حاليًا تحديد... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T19:22+0000
2025-05-17T19:22+0000
2025-05-17T19:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشار وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة مع قناة "سي بي إس نيوز" التلفزيونية، نشرت مقتطفات منها اليوم السبت، إلى أن "الرئيس (ترامب) قد أعلن بالفعل عن هذا الاقتراح (بشأن اللقاء). وتتطلب آليات تنظيم مثل هذا اللقاء بعض العمل. لذلك، لا أستطيع الجزم بما هو مخطط له حاليًا من حيث اختيار المكان والموعد، لكن الرئيس يرغب في عقده (لقاء بوتين) في أقرب وقت ممكن. أعتقد أن الجانب الروسي أبدى استعداده لذلك أيضًا. لذا، فالأمر الآن يتعلق بجمع الجميع معًا وتحديد مكان وزمان انعقاد هذا اللقاء وموضوعاته".وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "سأتحدث، عبر الهاتف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، الساعة العاشرة صباحا. ستكون مواضيع المكالمة... وقف (حمام الدم) الذي يودي في المتوسط، بحياة أكثر من 5000 جندي روسي وأوكراني أسبوعيا، وكذلك عن التجارة. ثم سأتحدث إلى الرئيس زيلينسكي.. وبعد ذلك، مع زيلينسكي وأعضاء مختلفين من الناتو".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن القيادة الروسية تشارك بشكل كامل في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20250517/ترامب-سأتحدث-هاتفيا-مع-بوتين-الاثنين-المقبل-1100675659.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روبيو: ترامب يريد لقاء بوتين في أقرب وقت ممكن ويجري حاليا بحث مكان وموعد الاجتماع
19:22 GMT 17.05.2025 (تم التحديث: 19:32 GMT 17.05.2025)
صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب في عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن، ويجري حاليًا تحديد مكان وزمان انعقاد المحادثات ومحاورها.
وأشار وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة مع قناة "سي بي إس نيوز" التلفزيونية، نشرت مقتطفات منها اليوم السبت، إلى أن "الرئيس (ترامب) قد أعلن بالفعل عن هذا الاقتراح (بشأن اللقاء). وتتطلب آليات تنظيم مثل هذا اللقاء بعض العمل. لذلك، لا أستطيع الجزم بما هو مخطط له حاليًا من حيث اختيار المكان والموعد، لكن الرئيس يرغب في عقده (لقاء بوتين) في أقرب وقت ممكن. أعتقد أن الجانب الروسي أبدى استعداده لذلك أيضًا. لذا، فالأمر الآن يتعلق بجمع الجميع معًا وتحديد مكان وزمان انعقاد هذا اللقاء وموضوعاته".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، نيته الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين المقبل 19 مايو/ أيار، لمناقشة الصراع الأوكراني.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "سأتحدث، عبر الهاتف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، الساعة العاشرة صباحا. ستكون مواضيع المكالمة... وقف (حمام الدم) الذي يودي في المتوسط، بحياة أكثر من 5000 جندي روسي وأوكراني أسبوعيا، وكذلك عن التجارة. ثم سأتحدث إلى الرئيس زيلينسكي.. وبعد ذلك، مع زيلينسكي وأعضاء مختلفين من الناتو".
وأضاف: "نأمل أن يكون يوما مثمرا، وأن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأن تنتهي هذه الحرب العنيفة جدا، وهي حرب ما كان ينبغي أن تحدث أبدا. باركنا الله جميعا".
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن القيادة الروسية تشارك بشكل كامل في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية.