https://sarabic.ae/20250517/ترامب-سأتحدث-هاتفيا-مع-بوتين-الاثنين-المقبل-1100675659.html

ترامب: سأتحدث هاتفيا مع بوتين الاثنين المقبل

ترامب: سأتحدث هاتفيا مع بوتين الاثنين المقبل

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، نيته الاتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين المقبل 19 مايو/ أيار، لمناقشة الصراع الأوكراني. 17.05.2025, سبوتنيك عربي

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روسيا

العالم

ترامب

فلاديمير بوتين

مفاوضات

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وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "سأتحدث، عبر الهاتف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، الساعة العاشرة صباحا. ستكون مواضيع المكالمة... وقف (حمام الدم) الذي يودي في المتوسط، بحياة أكثر من 5000 جندي روسي وأوكراني أسبوعيا، وكذلك عن التجارة. ثم سأتحدث إلى الرئيس زيلينسكي.. وبعد ذلك، مع زيلينسكي وأعضاء مختلفين من الناتو".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن القيادة الروسية تشارك بشكل كامل في المفاوضات بشأن التسوية الأوكرانية.هكذا رد على كلام المذيع حول غياب الرئيس الروسي عن تركيا، وسؤاله عما إذا كان ذلك يشكل عائقا أمام السلام.وأشار ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إلى أنه لا يخطط للذهاب إلى تركيا ولا يتوقع لقاء الرئيس الروسي. وأوضح أنه "بدوني لن يكون هناك اتفاق. لذا علينا أن نلتقي، وأعتقد أننا نستطيع الاتفاق على ذلك".

https://sarabic.ae/20250517/الخارجية-الروسية-على-الأوكرانيين-ألا-يسمحوا-لـمستشاري-الناتو-بأن-يضلوهم-عن-الطريق-الصحيح-للتسوية-1100668179.html

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روسيا, العالم, ترامب, فلاديمير بوتين, مفاوضات