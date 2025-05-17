https://sarabic.ae/20250517/الخارجية-الروسية-على-الأوكرانيين-ألا-يسمحوا-لـمستشاري-الناتو-بأن-يضلوهم-عن-الطريق-الصحيح-للتسوية-1100668179.html

روسيا: على الأوكرانيين ألا يسمحوا لـ"مستشاري الناتو" بأن يضلوهم عن الطريق الصحيح للتسوية

روسيا: على الأوكرانيين ألا يسمحوا لـ"مستشاري الناتو" بأن يضلوهم عن الطريق الصحيح للتسوية

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه يجب على الشعب الأوكراني ألا يسمح لـ"مستشاري الناتو" بأن يضلوه عن مسار التسوية الحقيقي من أجل مصالح... 17.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-17T11:38+0000

2025-05-17T11:38+0000

2025-05-17T11:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وكتبت الدبلوماسية على قناتها على "تلغرام": "الأمر الأهم هو ألا يسمح مواطنو أوكرانيا لـ"مستشاري الناتو" بأن يضلوهم عن مسار التسوية الحقيقي، ويوقعوهم في دوامة مصالح الآخرين".وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا قدمت اقتراح تبادل الأسرى خلال محادثات إسطنبول، ورغم سخرية زيلينسكي، أقرت كييف بأن الاقتراح منطقي.وأضافت: "إذا تجاهلنا الإهانات والشتائم التي أصبحت سائدة لدى نظام كييف، يتبين، وفقًا لسيبيغا، أن ما اقترحته روسيا منطقي. هذا صحيح".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح يوم الأحد الماضي إمكانية إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار/مايو الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".

https://sarabic.ae/20250517/الكرملين-اجتماع-بوتين-مع-زيلينسكي-ممكن-فقط-إذا-تم-التوصل-إلى-اتفاقيات-معينة-من-قبل-الوفدين-1100658398.html

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