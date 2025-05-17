https://sarabic.ae/20250517/الخارجية-الروسية-على-الأوكرانيين-ألا-يسمحوا-لـمستشاري-الناتو-بأن-يضلوهم-عن-الطريق-الصحيح-للتسوية-1100668179.html
روسيا: على الأوكرانيين ألا يسمحوا لـ"مستشاري الناتو" بأن يضلوهم عن الطريق الصحيح للتسوية
روسيا: على الأوكرانيين ألا يسمحوا لـ"مستشاري الناتو" بأن يضلوهم عن الطريق الصحيح للتسوية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه يجب على الشعب الأوكراني ألا يسمح لـ"مستشاري الناتو" بأن يضلوه عن مسار التسوية الحقيقي من أجل مصالح... 17.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-17T11:38+0000
2025-05-17T11:38+0000
2025-05-17T11:44+0000
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وكتبت الدبلوماسية على قناتها على "تلغرام": "الأمر الأهم هو ألا يسمح مواطنو أوكرانيا لـ"مستشاري الناتو" بأن يضلوهم عن مسار التسوية الحقيقي، ويوقعوهم في دوامة مصالح الآخرين".وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا قدمت اقتراح تبادل الأسرى خلال محادثات إسطنبول، ورغم سخرية زيلينسكي، أقرت كييف بأن الاقتراح منطقي.وأضافت: "إذا تجاهلنا الإهانات والشتائم التي أصبحت سائدة لدى نظام كييف، يتبين، وفقًا لسيبيغا، أن ما اقترحته روسيا منطقي. هذا صحيح".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح يوم الأحد الماضي إمكانية إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار/مايو الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".
https://sarabic.ae/20250517/الكرملين-اجتماع-بوتين-مع-زيلينسكي-ممكن-فقط-إذا-تم-التوصل-إلى-اتفاقيات-معينة-من-قبل-الوفدين-1100658398.html
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روسيا: على الأوكرانيين ألا يسمحوا لـ"مستشاري الناتو" بأن يضلوهم عن الطريق الصحيح للتسوية
11:38 GMT 17.05.2025 (تم التحديث: 11:44 GMT 17.05.2025)
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه يجب على الشعب الأوكراني ألا يسمح لـ"مستشاري الناتو" بأن يضلوه عن مسار التسوية الحقيقي من أجل مصالح الآخرين.
وكتبت الدبلوماسية على قناتها على "تلغرام": "الأمر الأهم هو ألا يسمح مواطنو أوكرانيا لـ"مستشاري الناتو" بأن يضلوهم عن مسار التسوية الحقيقي، ويوقعوهم في دوامة مصالح الآخرين".
وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا قدمت اقتراح تبادل الأسرى خلال محادثات إسطنبول، ورغم سخرية زيلينسكي، أقرت كييف بأن الاقتراح منطقي.
ولفتت زاخاروفا الانتباه إلى تصريحات وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيغا، بأن محادثات إسطنبول "كانت منطقية" "فقط من أجل" التبادل وفقًا لصيغة "1000 مقابل 1000".
وأضافت: "إذا تجاهلنا الإهانات والشتائم التي أصبحت سائدة لدى نظام كييف، يتبين، وفقًا لسيبيغا، أن ما اقترحته روسيا منطقي. هذا صحيح".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح يوم الأحد الماضي إمكانية إجراء محادثات مباشرة دون شروط مسبقة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 أيار/مايو الجاري، مؤكدا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.
ولم يستبعد بوتين أن يتمكن الطرفان من خلال المفاوضات من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
من جهته أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن أهداف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا تتمثل في إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا، وهي عازمة على البحث بشكل جدي عن السبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد.
واختتمت المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني
في إسطنبول، حيث عبّر مساعد الرئيس الروسي ورئيس الوفد الروسي للمفاوضات، فلاديمير ميدينسكي، عن رضا الوفد عن النتيجة، مشيرا إلى استعداد الجانب الروسي لمواصلة الاتصالات.
وقال رئيس الوفد الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في مقابلة مع الصحفي الروسي، يفغيني بوبوف، إن أول مستشار للإمبراطورية الألمانية، أوتو فون بسمارك، حذّر من حاولوا خداع الروس قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً، سينتصر الروس دومًا".